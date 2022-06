Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, Beerschot en Charleroi.

Beweging in het Lotto Park

Nu de Belgische topclubs zich beginnen te roeren op de transfermarkt, kan Anderlecht natuurlijk niet achterblijven. De club kijkt uit naar de komst van middenvelder Ishaq Abdulrazak (20) en spits Nilson Angulo (18), zo berichten verschillende media. De twee transfers zijn nog niet officieel, maar de verwachting is dat ten laatste begin volgende week alles rond is.

Volgens het Ecuadoraanse LDU Quito, de club van Angulo, is er al een overeenkomst op clubniveau. Er wordt gewag gemaakt van een transfersom van 2 miljoen euro plus 30 procent op de doorverkoop. Volgens Het Laatste Nieuws beschouwt Anderlecht de 1,82 meter grote aanvaller wel degelijk als een speler voor de A-ploeg, maar La Dernière Heure schrijft dat hij wellicht eerst bij de U23 in 1B gestald zal worden.

Zoals elke Zuid-Amerikaan in ons land, zal hij wellicht een aanpassingsperiode nodig hebben. In Ecuador wordt hij alleszins beschouwd als een van de grootste talenten; hij maakt ook al deel uit van de nationale ploeg en zal dus straks waarschijnlijk ook op het WK te bewonderen zijn. Volgens Le Soir kan hij als diepe én als hangende spits uit de voeten, en zelfs op de flank.

Maar het is vooral met de Nigeriaan Ishaq Abdulrazak dat Anderlecht een slag zou slaan. Voor de jonge polyvalente middenvelder van het Zweedse Norrköping zou paars-wit zo'n 4 miljoen euro over hebben, aldus lokale media.

La Dernière Heure schrijft dat Anderlecht in Abdulrazak een vervanger ziet voor de vertrekkende Amir Murillo. Sinds het begin van dit jaar voetbalt hij bij Norrköping als defensieve middenvelder, maar daarvoor stond hij op de rechterflank in een vijfmansverdediging.

Ook Le Soir beschouwt hem als een vervanger voor Murillo. De krant omschrijft hem als een soort Sergio Gómez, maar dan op rechts. Anderlecht heeft hem vorige winter al proberen binnen te halen, maar toen werd het bod van 2,6 miljoen euro door Norrköping afgedaan als te weinig.

Volgens Le Soir is Anderlecht verder nog op zoek naar een ervaren nummer 9, om de jonge talenten bij te staan. De club droomt er ook nog van om Joshua Zirkzee in het Lotto Park te houden, maar nu ook Stuttgart in de dans gesprongen is, ziet dat er heel moeilijk uit.

Beerschot: nieuw shirt en nieuwe spits?

Doet de naam Hassane Bandé nog een belletje rinkelen? De Burkinese international verhuisde in 2018 van KV Mechelen naar Ajax voor het gigantische bedrag van 8,25 miljoen euro. Een succes werd dat, deels door blessures, niet. Afgelopen seizoen werd hij door de Amsterdammers uitgeleend aan NK Istra in Kroatië, waar hij goed was voor 7 goals en 2 assists in 30 wedstrijden.

Volgens de Gazet van Antwerpen heeft Beerschot nu zijn oog laten vallen op de nog altijd maar 23-jarige aanvaller. Struikelblok is de vraagprijs van 700.000 euro, te veel voor de Ratten.

© GETTY

Intussen gaat Beerschot in zee met het Italiaanse sportmerk Errea. De samenwerking kadert in een overkoepelende deal tussen de Italianen en United World, dat straks al zijn clubs - Beerschot, Sheffield United, Châteauroux, Al Hilal United en Kerala United - in een nieuw en fris jasje zal steken.

Het huismerk XIII wordt mee verwerkt in de shirts en blijft verder bestaan in een casual kledinglijn, aldus de Gazet van Antwerpen. Een extra troef: Errea zal niet alleen de shirts aanleveren, als sponsor zal het ook een financiële bijdrage leveren. 700.000 euro misschien?

Beerschot speelt vanaf volgend seizoen in shirts van @ErreaOfficial.



➡ XIII blijft pronken op het shirt

➡ Beerschot kiest nog steeds z'n eigen design

➡ Andere clubs van United World krijgen ook shirts van Errea



Meer info op onze site. 👇#WeAre13 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 16, 2022

Still sterker bij Charleroi

Rudi Cossey is op woensdag 15 juni officieel aangesteld als T2 van Edward Still. De 60-jarige coach volgt er Samba Diawara op, die naar Anderlecht vertrekt. Volgens La Dernière Heure is de keuze voor de ervaren Cossey niet toevallig. Afgelopen seizoen verliep de uitwisseling van ideeën binnen de technische staf van de Carolo's nogal stroef. Cossey, die de 32-jarige Edward Still nog kent van bij Club Brugge en Antwerp, moet voor de nodige sereniteit zorgen.

Zijn komst wordt ook gezien als het bewijs dat Edward Still zijn positie bij Charleroi verstevigt. Eerder haalde de T1 al zijn broer Nicolas Still (videoanalist) en Baptiste Henry (data-analist) naar het Zwarte Land.

Rudi Cossey moet voor sereniteit bij de technische staf van Charleroi zorgen. © AFP via Getty Images

