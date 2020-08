Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Club Brugge

La Gazette des Sports achterhaalde dat het 2849 dagen is geleden dat de kampioen nog eens twee opeenvolgende thuisduels verloor. De nederlagen op 28 oktober 2012 (2-3 tegen KSC Lokeren OV) en 4 november 2012 (0-1 versus SV Zulte Waregem) hadden toen geleid tot het ontslag van Georges Leekens, die werd vervangen door de Spanjaard Juan Carlos Garrido.

Het Nieuwsblad stelt dat er nog altijd wordt gehoopt op de aanwerving van Junior Edmilson (26), die nog maar net een nieuwe overeenkomst tekende bij het Qatarese Al Duhail tot 2024 en hen net naar het kampioenschap leidde.

KAA Gent

Volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws wordt de Kroatische offensieve middenvelder Franko Andrijasevic (29), in juli 2017 voor 4,25 miljoen euro overgenomen van HNK Rijeka en nog onder contract tot 2022, voor de tweede keer verhuurd aan diezelfde club die begin augustus de bekerfinale won met 1-0 van Lokomotiva Zagreb.

Een 0 op 9 bij de competitiestart is voor de vicekampioen geleden van 1987, toen de Buffalo's voor het laatst degradeerden uit onze toenmalige eerste klasse.

Het Laatste Nieuws weet dat Thomas Kaminski (27) in Blackburn vertoeft, waar de doelman na zijn medische tests vandaag en morgen een driejarig contract kan tekenen bij de Engelse tweedeklasser Blackburn Rovers FC. Als opvolger denkt de clubleiding aan de transfervrije Sinan Bolat (31), maar een akkoord werd nog niet gevonden met de Belgische Turk die vorig seizoen nog onder de lat stond bij Royal Antwerp FC.

Standard

De Marokkaanse middenvelder Selim Amallah (23), die volgens Le Soir voor het eerst sinds 17 april 2018 werd uitgesloten - toen met dubbel geel voor Royal Excel Mouscron tegenover Waasland-Beveren, mist door die rode kaart de topper bij K Beerschot VA.

Niet Atalanta (dat een bod uitbracht voor 3,5 miljoen euro met bonussen), maar Torino FC zou over de beste papieren beschikken om de Italiaanse droom van Mërgim Vojvoda (25) te realiseren. De Kosovaarse verdediger kan volgens La Gazette des Sports voor vijf jaar tekenen. Er is sprake van minstens 5 miljoen euro als transfersom.

RSC Anderlecht

La Dernière Heure meent te weten dat in aanvallend opzicht de piste van de Nigeriaan Emmanuel Tolu Arokodare (19) van het Letse Valmiera wordt bewandeld. De 1,95 meter grote spits scoorde sinds midden juli al negen keer in vier duels, maar vormt ook een transfertarget van Slavia Praag naast enkele Franse en Duitse teams. De Gambiaan Ebrima Colley (20) van Atalanta BC, ook in de belangstelling van Genoa en Parma, is een alternatief om te huren.

SC Charleroi

De Iraanse flankspeler Younes Delfi (19) kondigde volgens La Dernière Heure via zijn Instagramaccount zijn vertrek aan. Door de hoge concurrentie (Fall, Gholizadeh, Henen en Ribeiro Costa) volgt een uitleenbeurt aan een Iraanse club.

Cercle Brugge

De Franse linkerflankaanvaller Aboubakary Kanté (26) verliet de Vereniging per direct en tekende een definitieve deal tot 2023 bij de Spaanse tweedeklasser FC Fuenlabrada.

OH Leuven

De blessure van Pierre-Yves Ngawa (scheur adductoren) tijdens de opwarming voor het thuisduel tegen SC Charleroi zorgt er voor dat Marc Brys al vier verdedigers recent zag uitvallen, maar het totaal aan niet-inzetbare basispionnen al op zeven bracht.

Royal Antwerp FC

De Zuid-Koreaanse centrale verdediger Lee-Jae ik (21) van het Qatarese Al Rayyan is volgens Gazet van Antwerpen de defensieve versterking waar de Great Old nog op aast. Coach Ivan Leko ijvert nog naar drie of vier nieuwkomers voor het einde van de zomermercato op 5 oktober.

