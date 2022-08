Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: KV Oostende, Club Brugge en KV Mechelen.

Vluchten naar de wc

KV Oostende is als een speer aan het nieuwe seizoen begonnen. Na drie speeldagen telt het al twee overwinningen, enkel de opener werd verloren op het veld van Anderlecht. Yves Vanderhaeghe lijkt dus gewoon verder te gaan op het goeie elan van vorig seizoen, toen hij de club uit de degradatiezorgen leidde.

Een van de redenen voor het nieuwe succes van de Kustboys is dat er meer discipline heerst op de club. 'We hebben een soort roadbook gmeaakt van wat er moet gebeuren als een speler op de club arriveert. Wie te laat is, krijgt een boete van 50 euro', vertelt Vanderhaeghe vrijdag in Het Nieuwsblad. Het is een enorm verschil met wat er zich voor de zomer afspeelde op de club. 'Vorig seizoen stond ik machteloos: spelers oversliepen zich en belden dan om te zeggend dat ze ziek waren, zodat ze niet meer moesten komen. We moesten naar de pijpen van de spelers dansen, terwijl ze hier wel naar hun werk moeten komen. Die werkethiek moesten we weer creëren. Ze waren een beetje verwend. Een voorbeeld: als we op training aan mobilisatie in groep eden, kropen sommigen op de wc. En lang. Dat gebeurt nu niet meer. We hebben nog maar een boete of vijf moeten geven.'

Club geniet nog na van Dennis

Terwijl een transfer van Francis Amuzu naar Nottingham Forest er niet meer lijkt in te zitten, is er een andere oude bekende uit de Jupiler Pro League die naar de topclub van weleer trekt. Emmanuel Dennis, die vorig seizoen de pannen van het dak speelde bij Watford, lijkt namelijk de overstap te maken. De Nigeriaanse aanvaller verliet vorige zomer Club Brugge voor zo'n vier miljoen euro voor de Premier Leagueclub en daar kwam hij helemaal tot bloei met 10 goals en 6 assists in 33 wedstrijden. Al bleek het niet genoeg om Watford in de Premier League te houden.

Maar Dennis moeten we dus niet missen op het hoogste Engelse niveau, aangezien Nottingham Forest hem nu wil overkopen. En dat is voor een erg hoog bedrag. Maar liefst 26 miljoen euro heeft de club veil voor de ex-Bruggeling. Club Brugge wrijft zich alvast in de handen, want van dat bedrag zou er volgens Het Laatste Nieuws zo'n 2 miljoen overvloeien naar de Brugse rekeningen. Toch nog kassa kassa dus voor de kampioen.

© GETTY

De oplossing voor Engvall

Verrassend nieuws gisteren bij KV Mechelen: Gustav Engvall verliet de club voor een uitleenbeurt van een half jaar aan het Noorse Sarpsborg. Nochtans leek niets erop dat de Zweed per se de Kakkers wou verlaten. Al was hij na zijn knalseizoen in 2018/19 en de daaropvolgende blessure wel steeds minder zeker van zijn plek Achter de Kazerne. Vorig jaar was hij vooral invaller en ook dit seizoen leek dat zo te zullen worden na drie invalbeurten in de eerste drie competitiewedstrijden.

'Ik wilde wekelijks mijn minuten maken, maar na de competitiestart had ik het gevoel dat er opnieuw een scenario zoals vorig seizoen zat aan te komen', vertelt hij aan de Gazet van Antwerpen. 'Het was dus zoeken naar een club waar de mensen in mij geloven.'

© Belga Image

Engvall heeft na zijn lange blessure in 2019 opnieuw volle wedstrijden nodig om zijn oude niveau te halen, en dat kan bij Sarpsborg. 'Met iedere week negentig minuten in de benen, zal nog beter worden dan vroeger', gaat de 26-jarige aanvaller verder. De competitie in Noorwegen duurt ook maar tot november, waarna Engvall vol goeie moed kan terugkeren bij KVM. 'Dit vertrek lijkt misschien op een definitief afscheid, maar zo is het niet. Zie het als een win-winoplossing voor mezelf en de club.'

