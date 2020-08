Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

SV Zulte Waregem

De Belgische rechterverdediger Hotman El Kababri (20), die tijdens de wintermercato van vorig seizoen door RSC Anderlecht overgekomen naar Essevee, werd verhuurd aan 1B-club Lierse K.

Club Brugge

Middenvelder Thomas Van den Keybus (19), die scoorde bij het 2-2-gelijkspel van Club NXT tegenover Lommel SK in 1B, bedankte daarmee voor zijn contractverlenging tot 2023.

Linkerverdediger Ahmed Touba (22), de afgelopen seizoenen verhuurd aan OH Leuven en het Bulgaarse PFC Beroe Stara Zagora, trekt nu definitief naar de Nederlandse eersteklasser RKC uit Waalwijk.

KAA Gent

Er lijkt geen plaats meer voor de Georgische aanvaller Giorgi Kvilitaia (26), die in juli 2018 overkwam van de Oostenrijkse topclub Austria Wien. Ondanks een overeenkomst tot 2022 bij de Buffalo's mag de landgenoot van goudhaantje Giorgi Tsjakvetadze uitkijken naar een nieuwe werkgever.

RSC Anderlecht

Door de enkelbreuk van centrale verdediger Elias Cobbaut, waarbij sprake is van een onbeschikbaarheidsperiode voor minstens vier maanden, zal volgens La Gazette des Sports sportief directeur Peter Verbeke nog een alternatief binnenhalen voor het verstrijken van de transferdeadline op 5 oktober.

Ze melden ook dat de Nigeriaanse aanvaller Tolu Arokodare (19), die enige tijd geleden weigerde mee te trainen bij zijn Letse Valmieras FK, toch weer een optie zou vormen als aanwinst.

Standard

In La Dernière Heure maakte Maxime Lestienne, samen met Nicolas Raskin de grote uitblinke bij de 0-3-zege op K Beerschot VA, bekend dat het thema Al Ain niet meer aan dorde is. De 28-jarige flankaanvaller had een persoonlijk akkoord met Al Ain FC uit de VAE, maar er werd op clubniveau geen overeenkomst gevonden.

SC Charleroi

Voor de tweede keer dit seizoen kregen de Henegouwers het bezoek van een antidopingcontroleteam. Naast Maxime Busi en Kaveh Rezaei moest ook Amine Benchaib (op de tribune) opnieuw een test ondergaan.

Royal Excel Mouscron

La Dernière Heure achterhaalde dat de dertien keer dat coach Fernando Da Cruz de ploeg leidde op het hoogste niveau er maar liefst tien nederlagen werden opgetekend.

OH Leuven

Om de bestaande blessuregolf op te vangen, weet Het Nieuwsblad dat er bij KRC Genk wordt gelonkt naar flankverdediger Casper De Norre (23). De Limburgers zouden enkel willen spreken over een verkoop. Ook de contacten met de Tsjechische centrale verdediger Vaclav Jemelka (25, Sigma Olomouc) zijn verregaand gevorderd.

KAS Eupen

Volgens Het Nieuwsblad is een terugkeer van de Bosnische aanvaller Smail Prevljak (25) aanstaande. Hij werd vorig seizoen in januari gehuurd van het Oostenrijkse RB Salzburg, hetgeen leidde tot 4 goals in 5 competitiewedstrijden.

Waasland-Beveren

In Het Belang van Limburg laat coach Nicky Hayen na drie opeenvolgende nederlagen uitschijnen dat hij graag nog wat extra kwaliteit en vooral maturiteit aan de spelerskern wil toevoegen. Ook een extra doelman, door de wisselvallige prestaties van Lucas Pirard, vormt een pertinente vraag.

KRC Genk

Sportief directeur Dimitri de Condé bevestigde dat het de bedoeling is om nog een creatieve middenvelder binnen te halen.

