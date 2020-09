Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

KAS Eupen

De Bosnische aanvaller Smail Prevljak (25), die vorig seizoen in januari al werd gehuurd van het Oostenrijkse RB Salzburg en tekende voor 4 goals in 5 competitiewedstrijden, wordt nu definitief aangeworven voor drie seizoenen.

KV Oostende

De kustploeg startte een gerechtelijke procedure tegenover ex-sportief directeur Luc Devroe, die vandaag werkt voor het makelaarsbureau van Patrick De Koster (J&S International Footballmanagement). Aanleiding is een claim van dit laatste bedrijf aangaande de transfer van Dimata naar Wolfsburg in de zomer van 2017. De actie volgt op het gegeven dat J&S en het makelaarskantoor van ex-prof Didier Frenay (Starfactory Football Management) de bankrekening liet blokkeren, omdat ze nog 2,3 miljoen euro eisen voor transfers uit het verleden.

KAA Gent

De Buffalo's moeten in de derde voorronde van de Champions League thuis voorbij het Oostenrijkse Rapid Wien geraken op 15 of 16 september, waarna plaatsing voor de groepsfase van het kampioenenbal pas mogelijk wordt na duels op 22-23 en 29-30 september tegenover het Oekraïense Dinamo Kiev of het Nederlandse AZ.

Middenvelder Brecht Dejaegere (29) kreeg te horen dat hij vanaf 8 september met de beloften moet meetrainen.

Standard

De Rouches trekken op donderdag 16 september naar Wales, waar ze in de tweede voorronde van de Europa League met Bala Town FC een onbekende tegenstander krijgen voorgeschoteld.

YR KV Mechelen

Volgens Gazet van Antwerpen zou de Zweedse linkerverdediger Victor Wernersson (25, IFK Göteborg) vandaag landen en de onmiddellijke overstap maken, in plaats van een geplande transfer in januari volgend jaar. Hij moet de concurrentie aangaan met Lukas Bijker.

KV Kortrijk

De Nigeriaanse spits Imoh Ezekiel (26), die al een maand meetraint met de beloften na zijn laattijdige terugkeer uit eigen land, mag net als zijn landgenoot Abdul Ajagun (27) vertrekken.

K Beerschot VA

De clubleiding zoekt naar een oplossing voor de overbodige spelers Alexander Maes (middenvelder, contract tot 2021), Grégory Grisez (verdediger, 2021), Prince Ibara (spits, 2021) en Fessou Meme Placca (aanvaller, 2022).

OH Leuven

Er bestaat volgens Het Nieuwsblad interesse voor de Jordaanse flankspeler/aanvaller Musa Al-Tamari (23, onder contract tot 2021) van het Cypriotische Apoel Nicosia. Hij zou ruim 1,5 miljoen euro moeten kosten.

R Antwerp FC

De Great Old zou de Frans-Malinese spits Abdoulay Diaby (29, ex-Mouscron en Club Brugge) op zijn verlanglijst hebben staan, maar de aanvaller van het Portugese Sporting CP - waar hij nog onder contract ligt tot 2023 - is momenteel financieel onhaalbaar. Hij moet Jonathan Bolingi (26) vervangen, want die lijkt op weg naar het Turkse Ankaragücü.

STVV

Flankspeler Mathieu Troonbeeckx (22) staat volgens Het Belang van Limburg op de radar van 1B-club Lierse K. De vinnige rechtsbuiten kwam in de zomer van 2019 over van KSK Heist.

