Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, Anderlecht en KAA Gent.

Wachten op Sander

Na de recordtransfer van Charles De Ketelaere wil Club Brugge nu ook aan inkomende zijde de concurrentie het nakijken geven. Blauw-zwart heeft namelijk zijn zinnen gezet op Sander Berge, ex-KRC Genk en momenteel een van de sterkhouders van Sheffield United. Alleen spelen de Blades al voor het tweede seizoen op rij in de Championship, de Engelse tweede klasse, en daar heeft de 24-jarige Noor het wat mee gehad. En tegen een avontuur in de Champions League met Club Brugge zegt hij geen neen.

Al is het absoluut nog niet zeker dat Berge dit seizoen te zien is in het Jan Breydelstadion. Ten eerste vindt Sheffield het bod van Club Brugge, zo'n 15 miljoen euro, ruim ontoereikend. Het zou zelf meer dan 20 miljoen euro willen vangen voor zijn smaakmaker, waarvoor het zelf nog 23 miljoen betaalde aan Genk. In de tussentijd is Berge niet slechter geworden, integendeel zelfs. Ten tweede ziet Berge meer in een terugkeer naar de Premier League en zou Sheffield ook al enkele mooie aanbiedingen van die clubs hebben gekregen. De deadline is in ieder geval 1 september. Heeft Sheffield dan nog geen akkoord met een PL-club, dan maakt Club grote kans.

Anderlecht op de transfermarkt

Peter Verbeke heeft het dezer dagen erg druk op zijn kantoor in Neerpede. Anderlecht is momenteel namelijk verwikkeld in enkele transferdossiers waaronder die van Sergio Gómez en Francis Amuzu. Die eerste lijkt met de dag dichter te staan bij een overstap naar Manchester City. De onderhandelingen tussen beide clubs gaan volgens La Dernière Heure de goede richting uit, maar het is nog zoeken naar de juiste prijs. Anderlecht wil namelijk 15 miljoen euro voor zijn smaakmaker, die bij Manchester City mag hopen op een seizoen in de Premier League als vervanger voor João Cancelo.

De transfer van Francis Amuzu naar Nice is dan weer in de koelkast gestopt volgens diezelfde krant. Anderlecht wil namelijk dat Nice met wat meer geld over de streep komt (zo'n acht miljoen euro) en dat er de mogelijkheid is voor paars-wit om Amuzu aan een voordelige prijs terug te kopen. Ondertussen liggen er kapers op de kust voor de jonge Belg, want ook Nottingham Forest zou zich gemeld hebben bij de Brusselse club.

Een transfer die dan weer helemaal van de baan is, is die van Benito Raman naar KAA Gent. Hoewel de snelle spits maar al te graag wou terugkeren naar de Ghelamco Arena, zagen de Buffalo's in Raman dan toch niet de perfecte vervanger voor de lang geblesseerde Tarik Tissoudali. De Rode Duivel zint momenteel op een avontuur in het buitenland.

Raman wil opnieuw zijn geluk beproeven in het buitenland. © Belga Image

En de plooien tussen Union en Anderlecht over de overgang van Felice Mazzu naar paars-wit zijn eindelijk gladgestreken. De spanningen leken een tijd lang op een rechtszaak uit te draaien, maar Mazzu's advocaat Louis Derwa kwam woensdag dan toch met goed nieuws. 'We zijn allemaal verheugd dat we een definitieve oplossing hebben gevonden.'

Tissoudali over blessure

'Elke dag gaat het iets beter. De pijn is minder en ook mentaal vlot het al wat meer', vertelt Taris Tissoudali aan Het Nieuwsblad, dat hem opzocht tijdens zijn erg lange revalidatie. De Marokkaanse dribbelaar van KAA Gent scheurde zijn kruisbanden tegen STVV en is minstens een half jaar buiten strijd. 'Toen ze me het slechte nieuws meldden, heb ik toch een traantje gelaten. He was schrikken om te horen hoe lang ik zou moeten revalideren.'

De blessure kwam op een erg slecht moment voor Tissoudali. 'Ik was net in vergevorderde gesprekken met het Qatarese Al-Rayyan en dan was er ook nog het WK... Vooral van die afgeketste transfer baal ik erg hard. Het ging echt om een hoop geld, waardoor mijn kinderen zich later nooit meer zorgen zouden moeten maken. Maar dankzij vrienden en familie heb ik mijn innerlijke rust teruggevonden. Ik hou me vast aan mijn geloof: uitstel is geen afstel.'

Tissoudali mist door zijn blessure het WK én een transfer naar Qatar. © Belga Image

Al deed KAA Gent ook wel wat moeite voor zijn sterspeler. 'Ik had de indruk dat de club ook een financiële inspanning wilde levederen. Ik hoop en denk dat ze me niet zullen laten vallen. De voorzitter heeft alleszins zijn geloof in mij uitgesproken. Ik geloof dat ik sterker kan terugkomen, dit is absoluut niet het einde van mijn carrière. Er liggen nog heel veel mooie jaren voor mij in het verschiet.'

