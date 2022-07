Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Union, STVV en KRC Genk.

Philippe Bormans spreekt

Voor Philippe Bormans, de CEO van Union, zijn het drukke tijden. Succescoach Felice Mazzu vertrok naar Anderlecht, Casper Nielsen wil weg en de club maakt zich op voor een Europees avontuur. Bormans komt op een en ander terug in Het Laatste Nieuws.

De manier waarop Mazzu vertrokken is, is bij Union duidelijk nog niet verteerd. 'Ik ben nog altijd zeer teleurgesteld in Anderlecht, dat zich verstopt achter zijn nieuwe coach', zegt Bormans. 'Zoals je weet zijn de assistenten van Felice met hem meegegaan. Ze zijn tot aan mijn bureau gekomen en na een halfuur waren we er al uit. Met Felice is het anders gelopen. We gunden hem die stap, maar zijn er met Anderlecht niet uitgeraakt. Nochtans hadden wij recht op een som.'

De zaak zal voor de rechtbank afgehandeld worden. Bormans praatte intussen wel met Mazzu, zegt hij in Het Laatste Nieuws. 'Hij zei dat het buiten hem om ging. We wilden graag met hem door. We waren een prachtig verhaal aan het schrijven, maar ik kan zijn keuze voor Anderlecht wel plaatsen.'

De kern van Union is nog min of meer dezelfde als vorig seizoen. 'Iedereen dacht dat er hier in januari al een leegloop zou komen, daarna verwachtte men het deze zomer. Voorlopig is van de basisspelers enkel Undav vertrokken. Er is interesse, maar jongens als Vanzeir beseffen meer en meer dat ze hier goed zitten en Europees kunnen spelen.'

Bormans hoopt dat ook Nielsen uiteindelijk blijft: 'Ik heb het gevoel dat hij inziet dat er hier sportief ook een heel mooie uitdaging wacht, al zal het financiële elders uiteraard meespelen. Ik schat de kans op 50/50 dat hij vertrekt. Er zijn drie clubs concreet voor hem (waaronder AA Gent en een Premier Leagueclub, nvdr). Of Club Brugge erbij is? Ze hebben eerder een bod gedaan dat lang niet voldeed aan de vraagprijs. De afspraken kunnen niet duidelijker zijn: er is een som afgesproken (6 miljoen, nvdr). Als een club dat bedrag biedt en hij wil erheen, zal het snel geregeld zijn. Zover is het niet.'

Bernd vs. Brüls

Christian Brüls, nog niet zo lang geleden in de media 'de Hazard van Stayen' genoemd, stuurde gisteren zijn kat naar de oefenmatch van STVV tegen Seraing, zo weet Het Belang van Limburg. De 33-jarige middenvelder maakte op het einde van vorig seizoen al duidelijk dat hij niet met één seizoen contract de nieuwe competitie wilde aanvatten. Het voorstel van de club bleek voor Brüls onvoldoende. Beide kampen discussieerden de voorbije weken over duur en inhoud van een nieuwe overeenkomst, maar kwamen er niet uit. Brüls maakte daarop zijn statement en wenste niet aan te treden tegen Seraing.

Bernd Hollerbach is uiteraard niet blij met de gang van zaken. "Het is heel spijtig voor de ploeg dat dit gebeurt", sakkert hij. "Ik vind dit niet de juiste manier van werken van Christian, maar ik kan hem ook niet dwingen om te spelen als hij niet wil. Natuurlijk hoop ik dat er een oplossing uit de bus komt, want Brüls is een belangrijke speler. Maar hij neemt een beslissing voor zichzelf, niet voor de ploeg. Daar heb ik uiteraard moeite mee als coach. We zijn één team. Ikzelf heb ook maar één jaar contract en er zijn nog zo veel spelers die in hun laatste jaar zitten. De ploeg in de steek laten, is niet oké. Of Brüls nog terug welkom is? Op voorwaarde dat zijn hoofd vrij is."

Brüls zwaait intussen met de concrete interesse van Standard, dat hem betere salarisvoorwaarden wil bieden. Maar tot op heden kwam er geen concreet bod binnen voor de speler bij STVV. Afwachten hoe de situatie evolueert.

De opvolger van Thorstvedt

KRC Genk staat dicht bij het binnenhalen van de Argentijn Nicolás Castro, zo schrijft Het Belang van Limburg. De 21-jarige middenvelder, die overkomt van Newell's Old Boys, wordt gezien als de vervanger van Kristian Thorstvedt. Het transferbedrag is naar verluidt 3,2 miljoen euro. Met bonussen kan dat oplopen tot 3,65 miljoen euro. Castro zou tekenen voor vier seizoenen.

Hij geldt in zijn thuisland als een groot talent en zag eerder deze zomermercato een transfer naar Eintracht Frankfurt in extremis afspringen. De Duitsers kozen uiteindelijk voor de meer ervaren Mario Götze van PSV.

Marcelo Werlen, de gewezen jeugdcoach van Castro, vergeleek hem ooit met de technisch begaafde Juan Roman Riquelme, 51-voudig Argentijns international, ex-FC Barcelona en Boca Juniors-clubicoon. "'Nico' is een speler van een uitstervend ras", zo liet Werlen optekenen in het dagblad Diario Popular . "Nee, hij is geen Messi. Maar hij stak er wel altijd bovenuit in de jeugdploegen. Hij heeft dan ook alles om het te maken. Hij is tweevoetig, scoort vlot en kan zowel korte als lange dribbels inzetten."

