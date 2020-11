Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Op het einde van deze maand zou er volgens Le Soir en Het Laatste Nieuws een algemene vergadering worden gehouden, waarbij Wouter Vandenhaute officieel wordt bevestigd als voorzitter. In diezelfde vergadering wordt er ook gezocht naar een akkoord tussen de nieuwe bazen en historische (minderheids)aandeelhouders. Die laatste willen graag garanties op lange termijn qua bestuur van de club.

Antwerp

Linkerflankspeler Simen Juklerød (26) werd alsnog opgeroepen voor de Noorse nationale ploeg. Verdediger Abdoulaye Seck (28) voegde zich dan weer bij de Senegalese selectie. Begin deze week zag coach Ivan Leko ook al Koji Miyoshi (Japan), Martin Hongla (Kameroen), Guy Mbenza (Congo-Brazzaville) en Jae-ik Lee (Zuid-Korea) vertrekken.

Charleroi

De Burundese international Saido Berahino (27), die afgelopen vrijdag ontbrak tegen KV Mechelen om zijn hoogzwangere vrouw bij te staan, werd in het weekend vader van een dochter.

KAS Eupen

Na drie jaar intensief gebruik werd besloten om am Kehrweg een nieuwe grasmat te leggen. Er werd beslist om van de internationale FIFA-break en de verplaatsing naar Standard (op 21 november) gebruik te maken om de werken sinds maandag aan te vatten.

KRC Genk

Dries Wouters (23) treft het niet. De linksvoetige middenvelder zal door een verrekking aan de ligamenten van de linkerenkel vier tot zes weken niet inzetbaar zijn voor de nieuwe Nederlandse coach John van den Brom.

Beter nieuws kreeg dan weer verdediger Daniel Muñoz. De 24-jarige nieuwkomer werd voor de eerste keer opgeroepen door de Colombiaanse bondscoach Carlos Queiroz. Samen met ploeggenoot Jhon Lucumí zijn er de WK-kwalificatieduels thuis tegen Uruguay (vrijdag) en bij Ecuador (dinsdag) geprogrammeerd.

KAA Gent

Middenvelder Alexandre De Bruyn (26), die net voor de competitie-opener bij zijn ex-club STVV uitviel met een kruisbandletsel, mocht deze week de looptrainingen hervatten.

RE Mouscron

La Nouvelle Gazette informeert dat de Spaans-Luxemburgse zakenman Gerard López, die afgelopen zomer de Henegouwse club kocht via een Engelse maatschappij Victory Soccer, sinds september de benaming wijzigde naar het Luxemburgse Jogo Bonito Group. Want hij werd ook meerderheidsaandeelhouder van het Portugese Boavista. In oktober werden nieuwe aandeelhouders toegevoegd aan de Jogo Bonito Group. Lopez bezit negentig procent, de overige tien procent wordt verdeeld onder drie Israëli, het Amerikaanse PASE Capital, twee Luxemburgse vehikels gelinkt aan Claude Zimmer (bestuurders bij REM) en de Luxemburgse onderneming Fedalk Scp.

Standard

La Dernière Heure weet dat François Fornieri (58), de baas van het farmaceutisch bedrijf Mithra, uiteindelijk toch de fondsen niet vond om vijftig procent van de clubaandelen van huidig voorzitter Bruno Venanzi over te nemen. Nochtans werd dit officieel zo gecommuniceerd door de Luikse club begin augustus.

De onfortuinlijke centrale verdediger Zinho Vanheusden (21), die tegen KV Oostende de kruisbanden van de rechterknie scheurde en na een geslaagde operatie een maandenlange revalidatie tegemoet kijkt, huurt sinds deze week een appartement in Antwerpen. Op die manier kan de Limburger zijn herstel sneller laten verlopen bij Move to Cure, onder de hoede van kinesist Lieven Maesschalck.

Na het drukke programma van de afgelopen weken en maanden besliste de Franse coach Philippe Montanier om de spelersgroep tijdens de internationale break in drie groepen in te delen, die elk een verschillende trainingsschema volgen. Middenvelder Selim Amallah, last van de knie, kreeg geen toelating om de stage met de Marokkaanse nationale ploeg te volgen.

Zulte Waregem

De Australisch-Griekse rechterflankspeler Panagiotis Armenakas (22), transfervrij nadat KSV Roeselare op 11 september failliet ging, kreeg een overeenkomst tot het einde van het seizoen en zat al op de invallersbank voor het competitieduel bij Cercle Brugge.

