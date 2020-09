Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Bert Van der Auwera, general counsel bij de Brusselaars en daardoor betrokken bij contracten maar ook het stadionproject, verlaat de Brusselaars na meer dan vijftien jaar.

Zacarias Antonio Longo (18), een verdediger uit de jeugdopleiding, ging akkoord met het voorstel van de Italiaanse tweedeklasser Cosenza Calcio.

Volgens Le Soir en Het Laatste Nieuws is het plan om oud-international Anthony Vanden Borre (32) de trainersopleiding te laten volgen, om dan nog verder te werken met de beloften en talentvolle jeugd bij paars-wit.

R Antwerp FC

Volgens Gazet van Antwerpen zit de Great Old voor een bijkomende middenvelder op het spoor van de Peruaan Cristian Benavente (26), die nog tot 2022 onder contract ligt bij het Egyptische Pyramids FC. Als centrale verdediger zijn naar verluidt Nicolas Isimat-Mirin (28, Besiktas) en Jérémy Gélin (23, Rennes) pistes die worden gevolgd.

K Beerschot VA

Middenvelder Raphael Holzhauser wordt beloond voor zijn sterke prestaties, want de 27-jarige Oostenrijker kreeg een uitnodiging voor de nationale ploeg. Tussen 7 en 14 oktober worden, naast een oefeninterland tegen Griekenland, de Nations Leagueduels tegen Noord-Ierland en Roemenië gespeeld. Nooit eerder werd de draaischijf van Beerschot opgeroepen.

Het contract van middenvelder Alexander Maes (28), sinds 2016 aan de slag op het Kiel, werd volgens Gazet van Antwerpen eenzijdig ontbonden.

Club Brugge

Door de zware blessure van Matej Mitrovic zoekt blauw-zwart nog naar een bijkomende centrale verdediger. Volgens Het Nieuwsblad zou de Engelse ex-jeugdinternational Jake Clarke-Salter (23) op de radar staan. Hij ligt tot 2022 onder contract bij Chelsea, maar werd de afgelopen seizoenen vaak verhuurd.

KRC Genk

La Dernière Heure achterhaalde dat centrale verdediger Sébastien Dewaest (29), momenteel nog altijd in de B-kern, graag naar RSC Anderlecht zou verhuizen. Ze hebben geen geld voor een definitieve transfer, maar sturen aan op een huur. Dat voorstel is echter niet bespreekbaar voor de Limburgers. Makelaar Mogi Bayat tracht de situatie uit te klaren en voor een oplossing te zorgen.

KAA Gent

De groepsfase van de Europa League wordt het vangnet voor de Buffalo's, waarvoor vrijdag wordt geloot. Na verlies in de heenwedstrijd (1-2) ging het team van Wim De Decker ook in Oekraïne, zonder aanvoerder Vadis Odjidja, Giorgi Tsjakvetadze, Roman Jaremtsjoek, de geschorste Roman Bezoes en bankzitter Sven Kums met 3-0 onderuit tegen Dynamo Kiev.

YR KV Mechelen

Vandaag traint de transfervrije middenvelder Steven Defour (32) mee, nadat hij gisteren medische en fysieke proeven aflegde. De gewezen Rode Duivel vroeg en kreeg de toestemming van de clubleiding en de technische staf om zijn conditie te onderhouden. Maar Defour hoopt, zeventien jaar na zijn afscheid als jeugdspeler, om een deal te versieren. Vermoedelijk dan via een prestatiegerichte overeenkomst.

KV Oostende

Evangelos Patoulidis (18), een Belgische middenvelder met Griekse roots, tekende een overeenkomst voor drie seizoenen - met optie op een extra jaar - bij de kustploeg. Hij was transfervrij, nadat in juli zijn verbintenis bij Standard niet werd verlengd.

Standard

La Dernière Heure informeert dat de Noorse polyvalente verdediger Andreas Hanche-Olsen (23) een mogelijke versterking wordt. Hij speelt voor Stabaek Fotball, heeft daar nog een overeenkomst tot 2022 en zou daardoor ongeveer 800.000 euro moeten kosten.

STVV

Middenvelder Stan Van Dessel (19) liep een zware blessure op, want zijn knieschijf ging uit de kom. Er wordt rekening gehouden met een onbeschikbaarheid van twee tot drie maanden. Hamza Masoudi, die mocht uitkijken naar een andere club, zou daardoor volgens Het Belang van Limburg moeten blijven.

Waasland-Beveren

De Kameroense verdedigende middenvelder Georges Mandjeck (31) tekende voor een seizoen. De 47-voudig international werd transfervrij overgenomen van de Tsjechische topclub Sparta Praag.

Volgens Het Laatste Nieuws legde de Zwitserse aanvaller Michael Frey (26) zijn medische en fysieke testen af. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van het Turkse Fenerbahçe, waar de spits nog onder contract ligt tot 2022, dat hem vorig seizoen al uitleende aan de Duitse tweedeklasser FC Nürnberg. Daar was Frey goed voor 4 goals in 29 partijen.

