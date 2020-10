Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Club Brugge

Vandaag staan de wekelijkse coronatests door de Pro League geprogrammeerd, waarbij duidelijk zal worden wat de huidige toestand is van de besmette profs Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik. En of ze inzetbaar zijn voor de partij zaterdag bij OH Leuven zaterdag vanaf 20.45 uur. Maandag is het de beurt aan de UEFA, in het vooruitzicht van de CL-confrontatie thuis woensdag tegen Lazio.

KAS Eupen

Burgemeester Claudia Niessen besliste, in overleg met de sportminister van de Duitstalige gemeenschap én het clubbestuur, om geen publiek toe te laten bij de competitiewedstrijd zaterdag tegen YR KV Mechelen. Ook de regio rond Eupen wordt immers zwaar getroffen door het covid-19-virus.

Standard

Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Moussa Sissako en doelmannentrainer Jan Van Steenberghe legden een positieve coronatest af. Uit voorzorg werden ook Damjan Pavlovic en Abdoul Fessa Tapsoba, die een negatief resultaat lieten optekenen maar samenwonen met Sissako, afgezonderd van de spelerskern die het EL-duel tegen Rangers FC voorbereidde. Ze missen, door de te volgen quarantainemaatregel, ook de competitiewedstrijd tegen STVV komende zondag.

Lommel SK

Ronny Van Geneugden (52) verlaat, in onderling overleg, de Limburgse 1B-club nadat de ex-middenvelder er sinds de zomer van 2019 fungeerde als sportief directeur. Zijn functie was uitgehold sinds de overname deze zomer door de Manchester City FC Football Group.

