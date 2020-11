Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Noorse middenvelder Kristian Arnstadt (17), die in september 2019 werd overgenomen van Stabaek IF en dit seizoen debuteerde onder Vincent Kompany, verlengde zijn verblijf bij de Brusselaars tot 2023.

Aanvoerder Hendrik Van Crombrugge raakte niet hersteld van zijn handletsel, die de 27-jarige doelman ook er toe noopte om eerder af te haken bij de Rode Duivels.

La Dernière Heure informeert dat de weinig gebruikte Zakaria Bakkali (24) wordt gevolgd door meerdere Turkse ploegen. Volgens hen zou het Spaanse Real Valladolid, dat voor het behoud strijdt en de Braziliaanse ex-aanvaller Ronaldo als meerderheidsaandeelhouder heeft, al contact hebben genomen voor een tussentijdse transfer in de winter.

Charleroi

Shamar Nicholson verblijft nog altijd in Saoedi-Arabië. De 23-jarige Jamaïcaanse spits, die positief testte op het coronavirus maar zonder echte symptomen na zijn oefenwedstrijden met de nationale ploeg, mag het land niet uit. Eerst moet een onderzoek een negatief resultaat aantonen.

Club Brugge

Edoeard Sobol (nieuwe positieve coronatest) en Federico Ricca (voetletsel) zijn niet inzetbaar voor het CL-groepsduel bij Borussia Dortmund morgen/dinsdag in Duitsland.

KAA Gent

De Oekraïnse spits Roman Jaremtsjoek (24) werd preventief uit de wedstrijdselectie gehaald voor de verplaatsing naar SC Charleroi. Hij testte volgens trainer Wim De Decker, in tegenstelling tot heel wat andere internationals, niet positief op het covid-19-virus.

Standard

Centrale verdediger Zinho Vanheusden (21), die tegen KV Oostende begin november een kruisband van de rechterknie scheurde en werd geopereerd, kwam naar Sclessin om als aanvoerder zijn teamgenoten te steunen bij het thuisduel tegen KAS Eupen.

Waasland-Beveren

Morgen is er voor de troepen van Nicky Hayen - na een 5 op 33 - thuis het uitgestelde duel van de negende speeldag tegen KV Oostende. Een belangrijke confrontatie, met als statistiek dat het team op de Freethiel in 2020 nog niet kon winnen.

