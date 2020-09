Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Na Michel Vlap werden nu ook invallersdoelman Timon Wellenreuther en de Oostenrijkse middenvelder Peter Zulj net als twee personen uit de omkadering positief getest op het coronavirus.

Ook de komende thuisduels zullen 6340 worden toegelaten in het Lotto Park.

R Antwerp FC

Na een wedstrijd met de beloften sloot de nukkige Congolese flankspeler Didier Lamkel Zé aan bij de groep die het competitieduel tegen KAS Eupen zal voorbereiden.

SC Charleroi

De Iraanse U23-international Younes Delfi (19), die nog twee jaar onder contract ligt en tot dusver één doelpunt maakte in zes duels voor de Carolo's, wordt voor een seizoen verhuurd aan het Kroatische HNK Gorica.

Aanvaller Frank Tsadjout (21) keerde terug naar AC Milan, waar de Italiaan hoopt op een nieuwe uitleenbeurt om speelminuten te verzamelen.

Club Brugge

De Nigeriaanse aanvaller David Okereke, die ziektesymptonen vertoonde, werd getest en raakte besmet met het coronavirus. Komende donderdag volgt een nieuw onderzoek. Rode Duivel Brandon Mechele moet nog een week langer in quarantaine, omdat de centrale verdediger nog met te veel virus in zijn neus zit.

De buurtbewoners begonnen met de actie 'Leefbaar Sint-Andries' tegen de bouw van een gloednieuw Jan Breydelstadion voor 40.000 fans. Via crowdfunding willen ze 25.000 euro inzamelen, om een procedure tegen de plannen van voorzitter Bart Verhaeghe in te zetten. Met hun bewaarschrift willen ze verhinderen dat een uitbreiding plaatsvindt op de huidige locatie.

KRC Genk

Na het doorsturen van de Duitse coach Hannes Wolf (39) en zijn vaste rechterhand Miguel Moreira krijgt clubicoon Domenico Olivieri (voorlopig) met Michel Ribeiro de sportieve leiding in handen. Volgens voorzitter Peter Croonen wordt er nu gezocht naar een ervaren coach, die voor stabiliteit kan zorgen en de spelers een houvast moet geven. Het Belang van Limburg denkt dat Frank Vercauteren (63) die optie kan zijn. De oud-middenvelder, in augustus weg gegaan bij RSC Anderlecht, leidde in 2011 de Limburgers nog naar het kampioenschap. Het Laatste Nieuws weet dat Vercauteren op het punt staat om terug te keren naar Rusland bij zijn vrouw en kind.

Wordt Frank Vercauteren de nieuwe coach van KRC Genk? © Belga Image

De kans bestaat dat centrale verdediger Sébastien Dewaest (29), tot voor kort aanvoerder maar na een aanvaring met Wolf voor onbepaalde tijd naar de B-kern verwezen, opnieuw een kans krijgt om zich te bewijzen. Technisch directeur Dimitri de Condé zal zich buigen over dit dossier.

Voor zijn elleboogstoot en rode kaart tegenover Frédéric Frans (K Beerschot VA) kreeg Théo Bongonda een schorsingsvoorstel van vier speeldagen, waarvan drie effectief. De Limburgers verzetten zich tegen deze strafmaat en verantwoorden zich morgen met de speler voor het Disciplinair Comité.

KAA Gent

Door de uitschakeling van het Oostenrijkse vicekampioen SK Rapid Wien treffen de Buffalo's in de play-offronde van de Champions League op Dynamo Kyiv, dat AZ met 2-0 versloeg. De heenwedstrijd vindt op woensdag 23 september plaats in de Ghelamco Arena, op dinsdag 29 september volgt de return in Oekraïne.

YR KV Mechelen

De raad van bestuur besliste unaniem om binnen de twee weken een buitengewone algemene vergadering samen te roepen, waarbij ze het bestuursmandaat van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx willen stoppen. De oud-CEO van het failliete FNG, die in de gevangenis zit wegens marktmanipulatie van de beurskoers, valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen maar mogelijk ook witwassen en wiens aanhouding zopas met een maand werd verlengd, bezit sinds vorige zomer maar liefst 71,2 procent van de clubaandelen. Luc Leemans, sinds 2016 aandeelhouder, werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

Royal Excel Mouscron

La Dernière Heure schrijft dat aanvoerder Alessandro Ciranni (24, 2022), na eerdere interesse van de Italiaanse promovendus Benevento en tweedeklasser FC Crotone, zich nu ook in de kijker speelde van het Oostenrijkse LASK Linz. De Limburger, een rechtsvoetige verdediger, moet naar verluidt 2 miljoen euro kosten.

Waasland-Beveren

De Zwitserse centrale middenvelder Leonardo Bertone (26), die in januari nog bijtekende tot 2022 bij FC Thun, kreeg een driejarige verbintenis voorgeschoteld op de Freethiel. De Kameroense rechterverdediger Serge Leuko (27, vorig seizoen aan de slag bij de Spaanse tweedeklasser CD Lugo) ging akkoord met het voorstel voor twee seizoenen.

KVC Westerlo

Bij de 1B-club zitten ze binnen de spelerskern opgescheept met vijf positieve gevallen op corona, die komend weekend voor coach Bob Peeters niet inzetbaar zijn voor de competitiewedstrijd komende zondag om 20 uur thuis tegenover KMSK Deinze. Ook een clubmedewerker raakte besmet. Vanaf zeven gevallen bij de profs in de A-kern heeft een club het recht om een competitieduel uit te stellen.

RSC AnderlechtNa Michel Vlap werden nu ook invallersdoelman Timon Wellenreuther en de Oostenrijkse middenvelder Peter Zulj net als twee personen uit de omkadering positief getest op het coronavirus.Ook de komende thuisduels zullen 6340 worden toegelaten in het Lotto Park.R Antwerp FCNa een wedstrijd met de beloften sloot de nukkige Congolese flankspeler Didier Lamkel Zé aan bij de groep die het competitieduel tegen KAS Eupen zal voorbereiden.SC CharleroiDe Iraanse U23-international Younes Delfi (19), die nog twee jaar onder contract ligt en tot dusver één doelpunt maakte in zes duels voor de Carolo's, wordt voor een seizoen verhuurd aan het Kroatische HNK Gorica.Aanvaller Frank Tsadjout (21) keerde terug naar AC Milan, waar de Italiaan hoopt op een nieuwe uitleenbeurt om speelminuten te verzamelen.Club BruggeDe Nigeriaanse aanvaller David Okereke, die ziektesymptonen vertoonde, werd getest en raakte besmet met het coronavirus. Komende donderdag volgt een nieuw onderzoek. Rode Duivel Brandon Mechele moet nog een week langer in quarantaine, omdat de centrale verdediger nog met te veel virus in zijn neus zit.De buurtbewoners begonnen met de actie 'Leefbaar Sint-Andries' tegen de bouw van een gloednieuw Jan Breydelstadion voor 40.000 fans. Via crowdfunding willen ze 25.000 euro inzamelen, om een procedure tegen de plannen van voorzitter Bart Verhaeghe in te zetten. Met hun bewaarschrift willen ze verhinderen dat een uitbreiding plaatsvindt op de huidige locatie.KRC GenkNa het doorsturen van de Duitse coach Hannes Wolf (39) en zijn vaste rechterhand Miguel Moreira krijgt clubicoon Domenico Olivieri (voorlopig) met Michel Ribeiro de sportieve leiding in handen. Volgens voorzitter Peter Croonen wordt er nu gezocht naar een ervaren coach, die voor stabiliteit kan zorgen en de spelers een houvast moet geven. Het Belang van Limburg denkt dat Frank Vercauteren (63) die optie kan zijn. De oud-middenvelder, in augustus weg gegaan bij RSC Anderlecht, leidde in 2011 de Limburgers nog naar het kampioenschap. Het Laatste Nieuws weet dat Vercauteren op het punt staat om terug te keren naar Rusland bij zijn vrouw en kind.De kans bestaat dat centrale verdediger Sébastien Dewaest (29), tot voor kort aanvoerder maar na een aanvaring met Wolf voor onbepaalde tijd naar de B-kern verwezen, opnieuw een kans krijgt om zich te bewijzen. Technisch directeur Dimitri de Condé zal zich buigen over dit dossier.Voor zijn elleboogstoot en rode kaart tegenover Frédéric Frans (K Beerschot VA) kreeg Théo Bongonda een schorsingsvoorstel van vier speeldagen, waarvan drie effectief. De Limburgers verzetten zich tegen deze strafmaat en verantwoorden zich morgen met de speler voor het Disciplinair Comité.KAA GentDoor de uitschakeling van het Oostenrijkse vicekampioen SK Rapid Wien treffen de Buffalo's in de play-offronde van de Champions League op Dynamo Kyiv, dat AZ met 2-0 versloeg. De heenwedstrijd vindt op woensdag 23 september plaats in de Ghelamco Arena, op dinsdag 29 september volgt de return in Oekraïne.YR KV MechelenDe raad van bestuur besliste unaniem om binnen de twee weken een buitengewone algemene vergadering samen te roepen, waarbij ze het bestuursmandaat van hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx willen stoppen. De oud-CEO van het failliete FNG, die in de gevangenis zit wegens marktmanipulatie van de beurskoers, valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen maar mogelijk ook witwassen en wiens aanhouding zopas met een maand werd verlengd, bezit sinds vorige zomer maar liefst 71,2 procent van de clubaandelen. Luc Leemans, sinds 2016 aandeelhouder, werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.Royal Excel MouscronLa Dernière Heure schrijft dat aanvoerder Alessandro Ciranni (24, 2022), na eerdere interesse van de Italiaanse promovendus Benevento en tweedeklasser FC Crotone, zich nu ook in de kijker speelde van het Oostenrijkse LASK Linz. De Limburger, een rechtsvoetige verdediger, moet naar verluidt 2 miljoen euro kosten.Waasland-BeverenDe Zwitserse centrale middenvelder Leonardo Bertone (26), die in januari nog bijtekende tot 2022 bij FC Thun, kreeg een driejarige verbintenis voorgeschoteld op de Freethiel. De Kameroense rechterverdediger Serge Leuko (27, vorig seizoen aan de slag bij de Spaanse tweedeklasser CD Lugo) ging akkoord met het voorstel voor twee seizoenen.KVC WesterloBij de 1B-club zitten ze binnen de spelerskern opgescheept met vijf positieve gevallen op corona, die komend weekend voor coach Bob Peeters niet inzetbaar zijn voor de competitiewedstrijd komende zondag om 20 uur thuis tegenover KMSK Deinze. Ook een clubmedewerker raakte besmet. Vanaf zeven gevallen bij de profs in de A-kern heeft een club het recht om een competitieduel uit te stellen.