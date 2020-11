Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

KAA Gent

Het is een gedecimeerd KAA Gent dat afreist naar Belgrado. Omdat trainer Wim De Decker en keeperstrainer Francky Vandendriessche positief testten, neemt hoogstwaarschijnlijk fysiektrainer Gino Caen plaats op de bank. Bij de spelers testten nog maar twee spelers positief: verdediger Michael Ngadeu en doelman Davy Roef. Die laatste zorgt wel voor een probleem, want omdat Sinan Bolat nog steeds Europees geschorst is en derde doelman Colin Coosemans aanvankelijk niet op de Europese spelerslijst werd ingeschreven, leek de amper 17-jarige Owen Jochmans in doel te moeten gaan staan.

Maar woensdagochtend meldden Belgische media dat KAA Gent Roef toch nog wist te vervangen door Colin Coosemans op de Europese lijst. Daarmee komt er dan toch een wat meer ervaren keeper onder de lat tegen het stugge Rode Ster, dat op de vorige speeldag nog met 5-1 uitpakte tegen Sloven Liberec, de club waar KAA Gent nog met 1-0 van verloor.

Standard

Met amper dertien fitte A-kern spelers vertrekken de Rouches naar Polen om er hun derde EL-wedstrijd af te werken bij Lech Poznan. Zes spelers testten dinsdag nog positief: Pavlovic, Shamir, Sissako, Tapsoba en vooral de verdedigers Collins Fai en Kostas Laifis. Op de Cyprioot werd gerekend om Zinho Vanheusden te vervangen. Vanheusden scheurde afgelopen weekend zijn ligamenten en is out voor de rest van het seizoen.

Club Brugge

Gisteren/dinsdag was van de A-kernspelers alleen nog Simon Deli positief. Club hoopt vanavond nog eens thuis te winnen in de CL. Dat is intussen al 15 jaar geleden. In 22 thuismatchen in de meest prestigieuze Europabaker won het amper vier keer. De laatste keer gebeurde dat tegen Rapid Wien (3-2).

Sporting Charleroi

De 27-jarige Engelse rechtsachter Jon Flanagan zou vandaag een contract tekenen bij Sporting Charleroi. Flanagan speelde van 2010 tot 2018 toch 50 keer voor Liverpool en was daarna twee jaar aan de slag bij Glasgow Rangers. Sinds deze zomer is hij vrij.

RSC Anderlecht

Yari Verschaeren, die de vorige wedstrijd tegen Antwerp miste door een blessure, is weer fit en traint opnieuw mee met de A-kern.

Mouscron

Het ziet er naar uit dat Mouscron voor de derde opeenvolgende keer verstek zal moeten geven voor een wedstrijd. De hele kern is nog steeds in quarantaine, gisteren/dinsdag waren nog steeds twaalf spelers positief. Mouscron speelde zijn laatste match op 18 oktober.

KRC Genk

Alle spelers bij Genk zijn fit. Het team gaat vrijdag om 16 uur op Stayen al even kennismaken met het kunstgras aldaar met het oog op de Limburgse derby van zaterdagavond.

KV Mechelen

Thibaut Peyre testte negatief en sluit na twee weken in quarantaine weer aan bij de groep.

