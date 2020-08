Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Antwerp

The Great Old maakt volgens Het Nieuwsblad volop werk van de komst van Pieter Gerkens (24). De middenvelder van Anderlecht zou een contract van drie seizoenen krijgen op de Bosuil.

Ivo Rodrigues zou dan weer kunnen vertrekken bij Antwerp. De Portugees zat tegen Moeskroen niet in de kern. Zijn entourage denkt na over een oplossing, weet Het Nieuwsblad.

Beerschot

Volgens Gazet van Antwerpen krijgt Marius Noubissi er een concurrent bij. Beerschot zou op het punt staan om Blessing Eleke (24) binnen te halen. Begin 2019 stond de Nigeriaanse spits van FC Luzern nog dicht bij Anderlecht.

Nog volgens Gazet van Antwerpen wordt Abdullah bin Mossad wellicht de nieuwe hoofdaandeelhouder van de club. De Saudische prins heeft nu al 50 procent van de aandelen in handen, maar zou zijn pakket vergroten naar 75 procent. Philippe Verellen, de CEO van Wolf Oil, en bouwfirma DCA zijn de andere aandeelhouders van Beerschot.

Cercle Brugge

Thomas Didillon (24) verlaat Anderlecht voor de groene ploeg uit Brugge. De Franse doelman tekende een contract voor vier seizoenen bij Cercle.

Club Brugge

Dan toch 1B-voetbal in Lokeren dit jaar. De beloften van Club, die op het tweede niveau zullen aantreden, spelen hun thuiswedstrijden op Daknam.

OH Leuven

Het Nieuwsblad meldt dat Thibault Vlietinck (22) komend seizoen voor OH Leuven speelt. De kersverse eersteklasser huurt de rechterflankspeler van Club Brugge. In het contract zou ook een aankoopoptie van 1,5 miljoen euro opgenomen zijn.

Ook in doel maakt Leuven volop werk van versterking. Daniel Iversen komt over van moederclub Leicester. Nog volgens Het Nieuwsblad bestaat de kans dat ex-Beerschotdoelman Rafael Romo een contract tekent aan Den Dreef.

