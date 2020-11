Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De RSCA Women misliepen een mooie en lucratieve affiche in de zestiende finales van de Champions League, want het Portugese Benfica SL werd gisteren gekoppeld aan Chelsea.

Antwerp FC

Volgens Dimitri Huygen, de business & communications manager bij de Great Old, incasseerde de club met stamnummer 1 tot nu toe al 4,6 miljoen euro via de groepsfase van de Europa League. In Gazet van Antwerpen krijgen we de details mee: 2,92 miljoen euro startbedrag, een premie van 571.440 euro door de clubcoëfficiënt bij de UEFA en voor de twee zeges tegen Loedogorets & Tottenham 1,14 miljoen euro.

Cercle Brugge

De Engelse manager Paul Clement nam voor de tweede wedstrijd op rij - om sportieve redenen - Kylian Hazard (25) niet op in zijn wedstrijdselectie, vandaag/woensdag om 17 uur tegen Royal Excel Mouscron.

Charleroi

Bij de verplaatsing naar KAS Eupen vrijdag zal hoofdtrainer Karim Belhocine, door zijn uitsluiting tegen KAA Gent in de slotfase, op de bank worden vervangen door assistent Frank Defays.

Club Brugge

In Dortmund speelde middenvelder Hans Vanaken (28) zijn 22e duel op het kampioenenbal, waarmee de Rode Duivel op gelijke hoogte komt van recordhouder Gert Verheyen.

KV Oostende

De kustploeg sprokkelde, na de 2-0-nederlaag bij het inhaalduel op Waasland-Beveren, in een zwakke novembermaand amper 1 op 12. De Duitse trainer Alexander Blessin predikt rust.

OH Leuven

Onderzoek wees uit dat de Franse aanvoerder Frédéric Duplus (30) zijn scheenbeen brak na het harde contact met STVV-middenvelder Chris Durkin, waardoor de verdediger een nieuwe lange revalidatieperiode wacht. Eerder dit seizoen, op de openingsspeeldag tegen KAS Eupen, viel de routinier uit met een knieletsel. Daardoor stond Duplus twee maanden langs de kant.

RE Mouscron

La Dernière Heure achterhaalde dat de Henegouwers al 263 dagen wachten op een nieuwe zege. De laatste overwinning werd geboekt tegen Waasland-Beveren.

STVV

De Amerikaan Chris Durkin excuseerde zich officieel met een bericht naar de onfortuinlijke Frédéric Duplus (OH Leuven). Diens coach Marc Brys vond - in een eerste emotioneel moment - dat de middenvelder na diens charge levenslang van de velden moest verbannen worden.

Waasland-Beveren

Grote opluchting bij coach Nicky Hayen en zijn spelersgroep, want de Waaslanders boekten nog maar hun eerste zege in 2020 op de Freethiel. Daardoor wordt de kloof met hekkensluiter Royal Excel Mouscron vergroot tot vijf punten.

