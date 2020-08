Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Won een oefenpot tegen OHL met 4-0, dankzij onder meer een hattrick van Antoine Colassin. De nieuwe T1 Vincent Kompany stond actief te coachen langs de lijn, opmerkelijk was ook dat Frank Vercauteren nog op de trainersbank zat.

R. Antwerp FC

Laat het jonge talent Robbe Quirynen (19) vertrekken om elders speelminuten te vergaren, weten Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Wellicht richting Mouscron, dat hem wil huren met een optie tot aankopen.

Cercle Brugge

Huurt volgens Het Laatste Nieuws een spits van Chelsea. Het gaat om de 21-jarige Dominique Ugbo, die vorig seizoen op uitleenbasis 13 keer scoorde voor Roda JC.

KAS Eupen

Víctor Vázquez (33) legt vandaag zijn medische tests af, als die positief zijn, staat niets een transfer van de ex-spelverdeler van Club Brugge nog in de weg.

KRC Genk

Het Belang van Limburg meldt dat Edin Zhegrova na zijn uitleenbeurt aan FC Basel niet bereid is terug te keren naar Genk. De vinnige flankaanvaller speelde anderhalf jaar in Zwitserland en zou nu moeten terugkeren, maar blijft in Kosovo, waar hij revalideert van een voetblessure. FC Basel hoopt hem toch nog definitief in te lijven voor een lager bedrag dan de vastgelegde 3,5 miljoen euro afkoopsom. Nog aan uitgaande zijde zit het dossier Dieumerci Ndongala in een laatste fase: de 29-jarige winger staat dicht bij een overgang naar APOEL Nicosia.

KV Kortrijk

Moet het nog minstens drie weken zonder middenvelder Julien De Sart stellen, die sukkelt met pubalgie. Verder ziet het ook Larry Azouni, einde contract, vertrekken naar het Portugese Nacional Madeira.

KV Mechelen

Enkele dagen na het aanwerven van Maryan Shved, pakt Malinwa opnieuw uit met versterking van haar aanvalslinie. De Zweedse spits Kerim Mrabti (26) komt over van Birmingham City, waar hij transfervrij vertrekt en tekende een contract tot 2023.

Excel Mouscron

Ziet mogelijk aanvoerder Alessandro Ciranni vertrekken. De 24-jarige verdediger staat in de belangstelling van Benevento, promovendus in de Serie A, zo meldt Het Nieuwsblad. Ondertussen versterkte het zijn kern wel met Yves Dabila, een centrale verdediger die op huurbasis overkomt van moederclub Lille OSC.

Antoine Colassin toonde een goede vorm in een oefenpot tegen OHL. © BELGAIMAGE

