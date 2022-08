Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, KRC Genk en de rechten op de Challenger Pro League.

Op naar Spanje

Niets lijkt nog te lukken voor Jack Hendry. Een jaar geleden veroverde de Schotse verdediger België met KV Oostende en werd hij door zijn land opgepikt om te spelen op Euro 2021. Na deze mooie prestatie werd Hendry voor 4,5 miljoen euro door Celtic aan Club verkocht.

En daar scoorde hij meteen punten. Onder Philippe Clement was hij zowel in de competitie als in de Champions League een onbetwiste basisspeler. Maar het was op het allerhoogste niveau dat de Schot wat krediet verloor door enkele mindere prestaties en onder de nieuwe coach Alfred Schreuder zelfs van het toneel verdween.

Met de aanstelling van Carl Hoefkens als T1 deze zomer hoopte de 27-jarige verdediger zijn beste vorm en een plaats in de basisopstelling terug te vinden. Maar een teleurstellende wedstrijd in Eupen lijkt het einde van zijn avontuur in Brugge te betekenen, ook al heeft hij nog een contract tot 2025. Ondanks de terugkerende problemen in de achterhoede, waar onlangs ook Stanley Nsoki werd verkocht, investeert Brugge liever in nieuwe gezichten om de defensieve muur te versterken.

Zoals dat als sinds het begin van de zomer bijna altijd het geval is, heeft het Burnley van Vincent Kompany, dat op zoek is naar koopjes in de Pro League, zich in de strijd om de verdediger gemengd. Maar Pucela Fichajes, een Spaanse medium dat Real Valladolid op de voet volgt, gelooft dat de ploeg uit La Liga Jack Hendry de grootste kanshebber is op zijn handtekening. De club zou tot een akkoord moeten komen met blauw-zwart, dat de Schotse international het liefst definitief wil verkopen.

Een nieuwe Koreaan in de JPL

KAA Gent heeft maandag zijn nieuwe aanwinst voorgesteld. Hyun-seok Hong is een middenvelder die uit de Oostenrijkse competitie is gekomen, waar hij vorig seizoen in 39 wedstrijden uitkwam voor LASK. De nieuwe nummer 7 van de Buffalo's zal deze woensdag voor het eerst trainen met zijn nieuwe partners.

Wat deze transfer toch wat bijzonder maakt, is dat Hyun-seok Hong de eerste Zuid-Koreaan is die de kleuren van KAA Gent draagt. Maar de eerste in de JPL is hij niet. Seol Ki-hyeon, een echte ster in eigen land, verhuisde in het seizoen 2000/01 naar Antwerp en scoorde daar 10 doelpunten in 25 wedstrijden. Daarna viel hij op bij Anderlecht, dat hem het seizoen daarop aankocht. De aanvaller, die vaker op de linkerflank speelde in het Astridpark, bleef drie seizoenen en scoorde er 18 keer in 72 optredens.

Uiteindelijk trok Ki-hyeon, na het WK in 2002 in eigen land te hebben gespeeld, in 2004 naar Engeland, waar hij voor 2 miljoen euro werd overgekocht door Wolves. Seol Ki-Hyeon in de kleuren van Anderlecht, iStock

We herinneren ons ook dat Tubize enkele jaren geleden werd opgekocht door de Zuid-Koreaanse groep Sportizen. Het was geen erg voorspoedige periode voor, want al snel begonnen de Zuid-Koreanen minder geld te investeren en lieten ze de club geleidelijk in de steek door de spelers niet te betalen en heel wat schulden te maken.

Nadat Tubize degradeerde naar de amateurklassen, verbrak de club vervolgens de banden met Zuid-Korea en moest het nieuwe fundamenten leggen, nog een niveau lager, na de fusie met het Stade Brainois van Thierry Hazard, de vader van Rode Duivels Eden en Thorgan.

Van de weinige Koreanen die in die tijd het Stade Leburton passeerden, liet geen enkele een overrompelende indruk na, behalve misschien Jae Gun Lee. In zijn land wordt hij beschouwd als een veelbelovend talent, maar hij speelde al meer in de eigen tweede klasse dan bij de topclubs en zit momenteel in Cambodja...

Voorlopig geen 1B op tv

Drie dagen voor het begin van 1B is er nog steeds geen overeenkomst tussen de Pro League en rechtenhouder Eleven Sports voor de uitzending van live-wedstrijden. Volgens het contract tussen Eleven Sports en de Pro League moet Eleven alle wedstrijden van de Challenger Pro League uitzenden, maar met de toevoeging van de U21-clubs kwamen er twee wedstrijden bij en dus moet de rechtenhouder geld gaan vinden voor die twee extra uitzendingen. Het bedrijf heeft daarom de Pro League om schadevergoeding gevraagd, maar er is nog geen overeenkomst bereikt.

De organisatie van profclubs is in verlegenheid gebracht door de situatie en heeft een korte reactie gegeven, waarin zij zegt dat zij verwacht dat 'alle partijen hun contractuele verplichtingen nakomen'. Verwacht wordt dat een compromis zal worden gevonden, hoewel de tijd dringt voor de eerste Challenger Pro Leaguewedstrijd van het seizoen tussen het gepromoveerde Dender en Lommel op vrijdag.

Om de zaak vlot te trekken, heeft Eleven alvast besloten om de wedstrijden toch allemaal uit te zenden. Ondertussen blijft het medium wel onderhandelen met de Pro League. 'Zo'n discussies vergen tijd, met alle mogelijke betrokkenen. Het gaat ook over zowel de situatie van dit seizoen, als van volgend seizoen. Dan gaan we naar 16 teams in de Challenger Pro League', vertelt Jan Mosselmans aan Belga. 'We willen die gesprekken in alle sereniteit voeren. We gaan geen extra druk zetten door wedstrijden niet uit te zenden. In afwachting van een definitief akkoord zenden we alles uit.'

