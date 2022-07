Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: KAA Gent, KRC Genk en Lommel.

Exit Tissoudali?

Het contract van Tarik Tissoudali (29) loopt in juni 2023 af. KAA Gent deed hem in april een nieuw voorstel, maar volgens de entourage van de speler blijkt daaruit te weinig appreciatie. Na een seizoen met 27 goals en 9 assists wil Tissoudali verloond worden als een absolute sterkhouder. De onderhandelingen schieten intussen niet echt op, het water tussen de twee partijen is voorlopig nog te diep, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Na de verloren supercup had Tissoudali het over zijn situatie: 'Ik houd me niet bezig met wat er allemaal speelt. Ik focus me op AA Gent. We zullen zien wat er gebeurt. Of een contractverlenging nog mogelijk is? (aarzelt) Dat kan ik niet zeggen. Je weet nooit hoe het in het voetbal loopt. Maar op basis van de laatste woorden van de club, is het niet mogelijk, neen. Het ziet er niet naar uit dat er een nieuw contract aankomt.'

Het ziet er dus steeds meer naar uit dat Tissoudali vertrekt. 'Ik heb altijd gezegd dat ik open sta voor een mooie transfer. Mijn manager weet wat ik wil. Maar het juiste project heeft zich nog niet aangediend.' Er is alvast interesse uit onder meer Turkije, zo weet HLN.

Afknapper in Cegeka Arena

In zijn galamatch tegen AEK Athene ging een ongeïnspireerd KRC Genk afgelopen zaterdag met 0-2 onderuit. Het zorgde voor vertwijfeling in Limburg. Coach Wouter Vrancken was not amused en maakte dat ook duidelijk. 'Ik noem geen namen. Maar ik ben onaangenaam verrast door sommige spelers. Op voorhand denk je: ze spelen voor eigen publiek, we zijn een week voor de competitiestart. Dus willen ze iets laten zien. Maar niks daarvan. Ik miste bereidheid.'

'Dit blijft niet zonder gevolgen voor de match tegen Club Brugge', vervolgt Vrancken in Het Belang van Limburg. De twee tegengoals van AEK kwamen er na een corner, een pijnpunt dat ook vorig seizoen regelmatig opdook maar dat in de voorbereiding verholpen leek. 'Dat moet ik samen met u vaststellen', aldus Vrancken. 'Wat er precies fout ging, weet ik niet. We konden geen herhalingen zien op de bank, technisch scheelde er iets. Maar we zullen die fasen grondig analyseren in de komende dagen. Als er dan toch iets positiefs was, buiten die twee doelpunten hebben we amper iets weggegeven. Centraal in de defensie heb ik het duo Cuesta-McKenzie eens uitgeprobeerd. Dat stond er wel, vond ik.'

Vrancken was dan weer minder te spreken over het trio voorin: Oyen-Dessers-Ito. 'Ik verwacht meer van hen. Volume hebben ze intussen genoeg. Ze moeten scherper worden. Ze moeten een knop omdraaien. Wie wel de mouwen opstroopte, was Trésor. Hij is niet hetzelfde type als zijn voorganger Thorstvedt. Met hem moeten we anders voetballen. Maar hij had tenminste wel de bereidheid die anderen misten', zegt de coach in Het Belang.

Lommel City

1B-club Lommel SK is afgelopen zaterdag vertrokken naar Manchester, waar het op stage is tot vrijdag 22 juli. Het traint er op de accommodatie van de City Football Academy, het hypermoderne trainingscomplex van grote broer Manchester City. Geen betere manier om het 90-jarig jubileum te beginnen vieren met een prinsheerlijk leventje in de schaduw van het Etihad Stadium. De selectie van Pep Guardiola is op Amerikaanse tournee, dus het is er relatief rustig.

Toch is de selectie van trainer Steve Bould zwaar onder de indruk, schrijft Het Belang van Limburg. 'Het is hier fantastisch', vertelt de hoofdtrainer, die in Manchester wordt vergezeld door dertien (!) andere stafleden. 'Hier ervaart iedereen wat het is om een speler van eliteniveau te zijn, en er op een dag misschien zelf ooit te staan. We zijn hier vooral om elkaar beter te leren kennen en beter te maken, niet voor sightseeing.'

