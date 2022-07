Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: KRC Genk, Cercle Brugge en STVV.

80 miljoen bij Genk

Na het vertrek van Kristian Thorstvedt naar Sassuolo voor 10 miljoen euro, mag KRC Genk binnenkort datzelfde bedrag nog eens verwachten op de rekening. De Limburgse club maakte vrijdag namelijk bekend dat de er een princiepsakkoord werd bereikt rond de transfer van Junya Ito naar het Franse Reims. En dat dus voor 10 miljoen euro.

Het brengt de balans van Head of Football Dimitri De Condé op die manier op 80 miljoen euro winst aan transfers, zo berekende Het Nieuwsblad. Sinds 2015, toen De Condé aankwam in de Cegeka Arena, gaf de club namelijk 134,4 miljoen euro uit aan spelers, terwijl het 217,3 miljoen euro ontving aan transfers. Het gaat, in tegenstelling tot de jeugdfabriek van Anderlecht, vooral om buitenlanders die voor een prikje gehaald worden en voor een veelvoud van de hand worden gedaan. 'Ons verdienmodel is er op gebaseerd om jongeren - in de eerste plaats spelers uit onze opleiding, maar anders jonge buitenlanders - kansen te geven, om ze daarna met winst te verkopen', vertelt De Condé aan Het Nieuwsblad. 'Spelers verkopen of doorverkopen is voor ons gewoon het model om een lokale volksclub te blijven en uit de handen van een geldschieter te blijven.'

'Wij beseffen dat we niet de rijkste club van het land zijn', zegt hij. 'Daarom moeten we zien dat we op alle vlakken - van academie tot scouting - wél de beste van de klas zijn.' En daarbij staat de speler, niet de regio en al zeker niet de makelaar, centraal. 'Uiteraard krijgen wij ook input van makelaars, maar geen enkele zal de macht krijgen om een bepaalde duw te geven binnen onze club.'

Erasmusstudent Thomas Didillon

Thomas Didillon zien we dit seizoen niet meer terug in het groen-zwart van Cercle Brugge. De 26-jarige keeper maakte de voorbije maand de overstap naar moederclub Monaco en daar zit een heel verhaal achter. 'Ik begon de voorbereiding nog met Cercle, maar toen stelde de sportief directeur me voor om twee weken mee te trainen met Monaco, zodat ik eens kon meedoen op het hoogste niveau', vertelt hij in DH. 'De bedoeling was dat Monaco daarna zonder mij naar Portugal zou trekken en dat ik me bij Cercle zou voegen als zij twee weken later naar het zuiden van Frankrijk kwamen.'

Maar dat draaide even anders uit. 'Monaco nam me opeens ook mee naar Portugal. Ik kon nog een week langer.' Maar het werd steeds verlengd en uiteindelijk speelt Didillon het komende seizoen gewoon voor de Monegasken van Philippe Clement. 'De coach legde me uit dat Monaco het als een erasmusuitwisseling zag, mijn twee weken bij de club. En hij zei ook dat hij mijn profiel erg nuttig vond voor de groep. Met mijn 26 jaar heb ik al veel ervaring zonder oud te zijn, waardoor ik het contact kan blijven behouden met de jongeren.'

© Belga Image

Probleem-Bauer bij STVV

Niet enkel Club Brugge zit met een heuse transfersoap opgescheept met Charles De Ketelaere, ook STVV zit met een moeilijk geval. De Duitse verdediger Robert Bauer daagt al sinds dinsdag niet meer op op training. De sterkhouder heeft zijn zinnen namelijk gezet op een transfer naar Saudi-Arabië, maar de Kanaries doen voorlopig nog moeilijk. Het bod van zo'n 100.000 euro zou veel te laag zijn voor de Limburgers. De club beloofde wel om mee te werken aan een transfer, maar dan moet de financiële compensatie wel voldoende zijn.

Dat beseft ook coach Bernd Hollerbach. 'Bauer heeft nu eenmaal zijn marktwaarde. Dan is het logisch dat hij ondanks alles niet zomaar kan vertrekken', vertelt de Duitser in Het Belang van Limburg. 'Of ik nog op hem reken? Wat moet ik daarop zeggen? Ik heb vandaag geen nieuws van hem vernomen. Ik moet - net als iedereen - ook maar afwachten hoe deze kwestie zich oplost.'

© Belga Image

