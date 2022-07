Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, KV Kortrijk en Antwerp.

Club zkt spits

Nadat het al aanvallers Ferran Jutgla en Cyle Larin binnenhaalde, blijft Club Brugge uitkijken naar een nieuwe spits. Volgens verschillende kranten hengelt blauw-zwart nu naar de diensten van Vedat Muriqi van Lazio. Enige struikelblok: die moet 10 miljoen euro kosten, schrijven de Italiaanse media.

Lazio betaalde immers zelf 20 miljoen euro voor de 28-jarige Kosovaarse aanvaller, maar veel potten heeft hij in Rome nog niet gebroken. Daarom werd hij vanaf januari gestald bij Real Mallorca, waar hij vijf keer scoorde. Dan kende hij in de Turkse Süper Lig meer succes: bij Fenerbahçe was hij in 2019/20 bijvoorbeeld nog goed voor 17 goals en 7 assists.

Of Club Brugge over de brug kan komen met de transfersom voor Muriqi, hangt ook af van het dossier De Ketelaere. De 21-jarige speler zit volgens Het Laatste Nieuws met zijn hoofd al bij AC Milan. Hun bod van 20 miljoen euro is echter ontoereikend voor Club Brugge, dus lopen de onderhandelingen verder. Ondertussen kwam er in Brugge wel een bod van 35 miljoen euro van de Engelse traditieclub Leeds United binnen voor CDK, maar dat ziet hij zelf niet zitten. 'King Charles' wil Club enkel verlaten voor 'het juiste project'.

Volgens Mario Innaurato, die in 2017 nog fysiektrainer was bij AC Milan en die nu onder meer analist is bij Eleven Sports, is de Italiaanse club 'een heel goede bestemming' voor De Ketelaere. In de 4-2-3-1 van Stefano Pioli is er een plaats voor hem weggelegd achter de spits of op de flanken. 'Vooral omdat Brahim Diaz een beetje ontgoochelde vorig seizoen', zegt Innaurato in La Dernière Heure.

Pioli is ook de ideale trainer voor CDK. 'Hij werkt heel goed met jonge spelers, hij slaagt erin om hen vertrouwen te geven en zo het maximum uit hen te halen', beweert Innaurato. 'Hij heeft ook het geduld dat andere trainers op dat niveau niet noodzakelijk hebben. Hij aanvaardt fouten bij jongeren, geeft hen tips en blijft hen vertrouwen geven.'

Begrijpelijk dus dat De Ketelaere zin heeft in Milan. De Italiaanse kampioen houdt overigens ook de contacten met Noa Lang warm. De transfer van Loïs Openda naar Lens werd afgerond. De Franse club legt 10 miljoen op tafel.

Het probleem van Selemani

De transfer van Faïz Selemani (28) naar KRC Genk is afgesprongen. De onderhandelingen tussen de club en zijn makelaar, Fouad Ben Kouider, zijn stopgezet.

In La Dernière Heure legt de speler van KV Kortrijk wat er fout gelopen is. 'Genk bood me een salaris waarvan ik vond dat het niet op mijn niveau was. Er kwam geen schot in de zaak en op een gegeven moment heeft mijn makelaar beslist om de onderhandelingstafel te verlaten.'

Dat wil niet zeggen dat een en ander definitief is, aldus Selemani. 'Ik ben ervan overtuigd dat het nog niet afgelopen is, maar ik denk toch dat ik meer verdien dat wat zij voorstellen. Ik ben de bestbetaalde speler van Kortrijk en bij Genk eiste ik niet hetzelfde statuut.'

In Het Belang van Limburg reageerde Head of Football Dimitri de Condé als volgt: "De onderhandelingen zijn afgesprongen door een samenloop van factoren. Wij gaan voorlopig niet intens zoeken naar versterking op die positie."

Intussen heeft Selemani ook 'een probleem' met KV Kortrijk, waardoor hij al een week alleen traint. 'Ik moet nog eens spreken met de club om een stand van zaken te geven. Ik moet nu wel beginnen trainen, want anders verlies ik te veel tijd.'

Al 80 miljoen euro voor The Great Old

Zowat elke dag is er nieuws te rapen bij Antwerp. Ook vandaag weer: Paul Gheysens pompt nog eens tien miljoen euro in Antwerp, zo melden ongeveer alle Belgische media. De voorzitter van de Great Old en de grote baas van Ghelamco toont zo opnieuw dat hij erop gebrand is om van stamnummer 1 een topclub te maken.

Het is al zijn negende kapitaalsverhoging sinds 2017. De laatste dateerde van januari dit jaar - toen een bedrag van bijna 22 miljoen euro. In totaal stak Gheysens nu al meer dan tachtig miljoen euro eigen kapitaal in de club.

Daar komen nog andere financieringen en investeringen bij via andere vennootschappen. Denk maar aan de renovatie van de Bosuil. Sporteconoom Thomas Peeters vond de kapitaalsverhoging in januari 'logisch'. Omdat het volgens hem investeringen zijn 'die binnen dit en een paar jaar beginnen te renderen', vertelde hij toen in Het Laatste Nieuws.

Want: 'Antwerp heeft veel potentieel. Eens het nieuwe stadion er helemaal staat, moet de club in staat worden geacht om de ambities waar te maken met de middelen die ze zelf genereert. In afwachting daarvan zal Gheysens wellicht nog wel eens moeten bijspringen.'

Peeters besloot toen wel met een bedenking: 'Tegelijk kan je je afvragen hoe wenselijk het is dat een club afhankelijk wordt van één persoon.'

