R Antwerp FC

De Oostenrijkse tweevoudig topschutter (in 1973 en 1975) Alfred Riedl, ook ex-Standard en -STVV, overleed in eigen land op amper zeventigjarige leeftijd. Tussen 1972 en 1980 scoorde de rijzige aanvaller vlot in onze toenmalige eerste klasse. In totaal geraakte hij aan 120 doelpunten. Riedl was voor het laatst actief als bondscoach van Indonesië.

K Beerschot VA

Gazet van Antwerpen weet dat de Malinese middenvelder Ismael Coulibaly (19), die vandaag wordt voorgesteld bij de Engelse eersteklasser Sheffield United, meteen zou worden verhuurd aan de Belgische zusterclub Beerschot.

Coulibaly speelde zich in de kijker bij het Noorse Sarpsborg 08 FF, de ex-werkgever ook van Club Bruggesensatie Krepin Diatta. Hij kwam de afgelopen weken in actie bij 14 van de 16 competitieduels en was daarbij goed voor vier goals.

Club Brugge

De Tsjechische spits Michael Krmencik keert vandaag terug naar Westkapelle, waar hij na zijn uitstap bij de nationale ploeg wordt getest op corona. Want vorige week werden ze in de omkadering geconfronteerd met twee leden die een positieve test hadden afgelegd.

Net als RSC Anderlecht, KRC Genk en KAA Gent informeerde naar verluidt ook blauw-zwart bij Southampton FC naar de overnamevoorwaarden voor de Nederlandse centrale verdediger Wesley Hoedt (26), die voor een definitieve transfer minstens 8 miljoen euro moet kosten.

KRC Genk

Luca Oyen verkeert in topvorm. In de oefeninterland achter gesloten deuren van de Belgische U19, die wordt getraind door Wesley Sonck, tegen Duitsland maakte de Limburger de enige treffer in de partij over 4x30 minuten.

Royal Excel Mouscron

De Kameroener Fabrice Olinga (24) hervatte na een maand de groepstrainingen. Tijdens de voorbereiding sprak coach Fernando Da Cruz over aanhoudende problemen met de achillespees, maar bij La Dernière Heure vermoeden ze dat de flankspeler positief testte op het coronavirus.

Standard

De Luikenaars kondigden nu ook officieel de komst aan van de Congolese aanvaller Jackson Muleka (20), die voor circa 1,5 miljoen euro wordt overgenomen van TP Mazembe. Over de contractduur werd niks vrijgegeven. Hij koos wel voor zijn geluksnummer 17.

De Rouches lijken van plan om 10.000 fans te ontvangen bij de volgende thuiswedstrijd op Sclessin. Van alle eersteklassers is dat het hoogste aantal. KRC Genk, KAA Gent, R Antwerp FC en K Beerschot VA maakten wel nog geen concrete cijfers bekend.

Lierse K

De 1B-club moet vervroegd aan de bak in de bekercompetitie. In de derde ronde van de Croky Cup ontvangen de Pallieters provincialer RVC Hoboken. Die partij zal op dinsdag 15 september om 19.30 uur plaatsvinden, met beperkt publiek, op het Lisp.

