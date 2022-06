Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, Antwerp en de KBVB.

Blauw-zwarte vraagtekens

Het Laatste Nieuws neemt de landskampioen onder de loep. Club Brugge begint dezer dagen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met medische en fysieke tests. De twaalf internationals van blauw-zwart sluiten echter pas aan op 4 juli. De twee nieuwkomers - Bjorn Meijer en Ferran Jutgla - zijn wel al van de partij. Ook twaalf Club NXT-spelers zullen in de voorbereiding met de A-kern meetrainen. Eerste belangrijke afspraak voor nieuwe coach Carl Hoefkens is de supercup tegen KAA Gent op 17 juli.

De hamvraag is of Charles De Ketelaere en Noa Lang er tegen dan nog zullen bijlopen. Voor beide goudhaantjes is er interesse, maar Club Brugge wil boter bij de vis, zo schrijft HLN. Een snelle doorbraak valt niet te verwachten.

Bij het Nederlandse Nu Sport liet Lang alvast optekenen dat 'de afspraak met Brugge is dat het tot een transfer moet komen. Daar zijn beide partijen het over eens.' De geruchten die hem linken aan AC Milan veegt hij van tafel: 'Er is geen akkoord met AC Milan of wat dan ook. Ik weet niet waar dit soort nieuws vandaan komt.'

Een ander heet hangijzer bij Club is de toekomst van kapitein Ruud Vormer. De 34-jarige middenvelder zou graag bij blauw-zwart blijven, maar als er een interessante aanbieding komt, kan dat veranderen. Zulte Waregem is alleszins geen optie voor de Nederlander.

Ook achter de namen van Loïs Openda en Kamal Sowah staan nog vraagtekens. Beiden worden in principe op 4 juli terug bij Club verwacht. Carl Hoefkens hoopt Openda alleszins in Brugge te kunnen houden.

Intussen is Nicky Hayen aangesteld als de nieuwe coach van Club NXT. De ex-coach van STVV, Waasland-Beveren en het Welshe Haverfordwest volgt Rik De Mil op, die nu T2 is van Hoefkens bij de A-ploeg.

Forever Faris

Het contract van Faris Haroun is toch nog met een jaar verlengd, zo meldt de Gazet van Antwerpen. De 36-jarige middenvelder begint zo straks aan zijn zevende seizoen op de Bosuil. Hij kwam in januari 2017 over van Cercle Brugge en was toen al meteen een cruciale schakel in het afdwingen van de promotie. Pikant detail: na het vertrek van Aurélio Buta is hij de enige survivor van de ploeg die in het seizoen 2017/18 voor het eerst sinds lang in eerste klasse aantrad.

Volgens de Gazet van Antwerpen ligt er in de zomer van 2023 misschien zelfs een functie binnen de club in het verschiet voor de kapitein.

Een advocaat als bondsvoorzitter

La Dernière Heure kondigt aan dat de Belgische voetbalbond volgende week dinsdag een nieuwe voorzitter kiest. Diens naam is al bekend, want er is maar één kandidaat: de 56-jarige Paul Van den Bulck. De Brusselse advocaat met Congolese roots heeft de steun van zowat iedereen. Hij volgt overgangsfiguur Robert Huygens op.

La DH noemt de aanstelling van Van den Bulck toch enigszins een verrassing, omdat de man weinig ervaring heeft in het voetbalmilieu.

Het Laatste Nieuws neemt de landskampioen onder de loep. Club Brugge begint dezer dagen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen met medische en fysieke tests. De twaalf internationals van blauw-zwart sluiten echter pas aan op 4 juli. De twee nieuwkomers - Bjorn Meijer en Ferran Jutgla - zijn wel al van de partij. Ook twaalf Club NXT-spelers zullen in de voorbereiding met de A-kern meetrainen. Eerste belangrijke afspraak voor nieuwe coach Carl Hoefkens is de supercup tegen KAA Gent op 17 juli.De hamvraag is of Charles De Ketelaere en Noa Lang er tegen dan nog zullen bijlopen. Voor beide goudhaantjes is er interesse, maar Club Brugge wil boter bij de vis, zo schrijft HLN. Een snelle doorbraak valt niet te verwachten. Bij het Nederlandse Nu Sport liet Lang alvast optekenen dat 'de afspraak met Brugge is dat het tot een transfer moet komen. Daar zijn beide partijen het over eens.' De geruchten die hem linken aan AC Milan veegt hij van tafel: 'Er is geen akkoord met AC Milan of wat dan ook. Ik weet niet waar dit soort nieuws vandaan komt.'Een ander heet hangijzer bij Club is de toekomst van kapitein Ruud Vormer. De 34-jarige middenvelder zou graag bij blauw-zwart blijven, maar als er een interessante aanbieding komt, kan dat veranderen. Zulte Waregem is alleszins geen optie voor de Nederlander.Ook achter de namen van Loïs Openda en Kamal Sowah staan nog vraagtekens. Beiden worden in principe op 4 juli terug bij Club verwacht. Carl Hoefkens hoopt Openda alleszins in Brugge te kunnen houden.Intussen is Nicky Hayen aangesteld als de nieuwe coach van Club NXT. De ex-coach van STVV, Waasland-Beveren en het Welshe Haverfordwest volgt Rik De Mil op, die nu T2 is van Hoefkens bij de A-ploeg.Het contract van Faris Haroun is toch nog met een jaar verlengd, zo meldt de Gazet van Antwerpen. De 36-jarige middenvelder begint zo straks aan zijn zevende seizoen op de Bosuil. Hij kwam in januari 2017 over van Cercle Brugge en was toen al meteen een cruciale schakel in het afdwingen van de promotie. Pikant detail: na het vertrek van Aurélio Buta is hij de enige survivor van de ploeg die in het seizoen 2017/18 voor het eerst sinds lang in eerste klasse aantrad.Volgens de Gazet van Antwerpen ligt er in de zomer van 2023 misschien zelfs een functie binnen de club in het verschiet voor de kapitein.La Dernière Heure kondigt aan dat de Belgische voetbalbond volgende week dinsdag een nieuwe voorzitter kiest. Diens naam is al bekend, want er is maar één kandidaat: de 56-jarige Paul Van den Bulck. De Brusselse advocaat met Congolese roots heeft de steun van zowat iedereen. Hij volgt overgangsfiguur Robert Huygens op.La DH noemt de aanstelling van Van den Bulck toch enigszins een verrassing, omdat de man weinig ervaring heeft in het voetbalmilieu.