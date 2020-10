Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

R Antwerp FC

RAFC Academy, de jeugdwerking van R Antwerp FC, begint een structurele samenwerking met drie clubs uit de regio: Hoogstraten VV, KFC Nijlen en KFC Vrasene. Zo wil de club volgens algemeen directeur Sven Jaecques uitbreiden naar de Noorder- en Zuiderkempen én het Waasland. Nog meer regioteams zullen vermoedelijk volgen.

Cercle Brugge

De Franse middenvelder Kévin Hoggas (28), sinds januari 2018 onder contract, kreeg van de Mexicaanse technisch directeur Carlos Aviña Ibarrola een nieuwe verbintenis tot 2022.

KRC Genk

Voorzitter Peter Croonen kreeg het vertrouwen van de algemene vergadering van de Pro League, want hij blijft voorzitter. Een aantal K11-clubs hadden nochtans aangedrongen op een onafhankelijk persoon, die niet verbonden is aan een club.

Joakim Maehle vierde zijn eerste interland met Denemarken meteen met een doelpunt, want de rechterflankspeler scoorde bij de 4-0-zege tegen de Faröer.

De Australische doelman Danny Vukovic (35) is verlost van het coronavirus. De aanvoerder traint al opnieuw mee.

OH Leuven

Peter Willems, sinds januari 2019 in dienst als CEO van de promovendus, kreeg het laatste zitje in de raad van bestuur van de Pro League. Daar voegt de ex-verantwoordelijke voor de marketingactiviteiten en de sponsoring bij de UEFA zich nu bij Mehdi Bayat (SC Charleroi), Philippe Bormans (R Union SG), Eddy Cordier (SV Zulte Waregem), Alexandre Grosjean (Standard), Sven Jaecques (R Antwerp FC), Michel Louwagie (KAA Gent), Karel Van Eetvelt (RSC Anderlecht) en Ronny Verhelst (KV Kortrijk).

Standard

Middenvelder Joachim Carcela (20), die begin augustus werd geopereerd aan de voet, mocht de collectieve groepstrainingen hervatten.

STVV

De overeenkomst met de Bosnische middenvelder Tarik Baltic (19), die in de zomer van 2019 overkwam van ES Troyes AC maar niet verder geraakte dan wedstrijden bij de beloften, werd in onderling overleg ontbonden.

Waasland-Beveren

Zaterdag komt de ploeg van coach Nicky Hayen al in actie voor de 1/32 finales van de Croky Cup, met een thuisduel om 19 uur op de Freethiel. Naast Aleksandar Vukotic, die net vader werd van een zoontje en daarvoor naar Servië trok, zullen ook zeker de internationals Serge Leuko (Kameroen) en Danel Sinani (Luxemburg) ontbreken.

RAFC Academy, de jeugdwerking van R Antwerp FC, begint een structurele samenwerking met drie clubs uit de regio: Hoogstraten VV, KFC Nijlen en KFC Vrasene. Zo wil de club volgens algemeen directeur Sven Jaecques uitbreiden naar de Noorder- en Zuiderkempen én het Waasland. Nog meer regioteams zullen vermoedelijk volgen.De Franse middenvelder Kévin Hoggas (28), sinds januari 2018 onder contract, kreeg van de Mexicaanse technisch directeur Carlos Aviña Ibarrola een nieuwe verbintenis tot 2022.Voorzitter Peter Croonen kreeg het vertrouwen van de algemene vergadering van de Pro League, want hij blijft voorzitter. Een aantal K11-clubs hadden nochtans aangedrongen op een onafhankelijk persoon, die niet verbonden is aan een club.Joakim Maehle vierde zijn eerste interland met Denemarken meteen met een doelpunt, want de rechterflankspeler scoorde bij de 4-0-zege tegen de Faröer.De Australische doelman Danny Vukovic (35) is verlost van het coronavirus. De aanvoerder traint al opnieuw mee.Peter Willems, sinds januari 2019 in dienst als CEO van de promovendus, kreeg het laatste zitje in de raad van bestuur van de Pro League. Daar voegt de ex-verantwoordelijke voor de marketingactiviteiten en de sponsoring bij de UEFA zich nu bij Mehdi Bayat (SC Charleroi), Philippe Bormans (R Union SG), Eddy Cordier (SV Zulte Waregem), Alexandre Grosjean (Standard), Sven Jaecques (R Antwerp FC), Michel Louwagie (KAA Gent), Karel Van Eetvelt (RSC Anderlecht) en Ronny Verhelst (KV Kortrijk).Middenvelder Joachim Carcela (20), die begin augustus werd geopereerd aan de voet, mocht de collectieve groepstrainingen hervatten. De overeenkomst met de Bosnische middenvelder Tarik Baltic (19), die in de zomer van 2019 overkwam van ES Troyes AC maar niet verder geraakte dan wedstrijden bij de beloften, werd in onderling overleg ontbonden.Zaterdag komt de ploeg van coach Nicky Hayen al in actie voor de 1/32 finales van de Croky Cup, met een thuisduel om 19 uur op de Freethiel. Naast Aleksandar Vukotic, die net vader werd van een zoontje en daarvoor naar Servië trok, zullen ook zeker de internationals Serge Leuko (Kameroen) en Danel Sinani (Luxemburg) ontbreken.