Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Het Nieuwsblad informeert dat Southampton FC interesse toont voor jeugdinternational Marco Kana (18), inzetbaar als centrale verdediger of controlerende middenvelder. Hij ligt nog tot 2025 onder contract, eerder was er ook al sprake van interesse bij Juventus en FC Sevilla.

De Zuid-Afrikaanse aanvaller Percy Tau (26) mist zeker de competitieduels tegen Standard en Zulte Waregem door een spierletsel.

Beerschot

Sterkhouder Raphael Holzhauser (27), in dertien competitieduels dit seizoen al goed voor tien goals en acht assists, verlengde zijn overeenkomst tussentijds van 2021 tot 2023. Volgens Het Laatste Nieuws zou de Oostenrijkse middenvelder nu jaarlijks 700.000 euro opstrijken, maar er werd ook een opstapclausule opgenomen in de nieuwe verbintenis.

De Algerijnse rechterflankspeler Mohamed Réda Halaïmia (24) werd het slachtoffer van de coronapandemie en mist daardoor al zeker de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen.

Club Brugge

De Nigeriaanse flankspeler Emmanuel Dennis (23) neemt weer deel aan de groepstrainingen, nadat de wispelturige spits eerder deze week om disciplinaire redenen het CL-duel in Dortmund miste.

KRC Genk

De Limburgse club start in het eerste kwartaal van 2021 met een eigen opleiding voor keepertrainers.

KAA Gent

In het EL-groepsduel tegen het Servische Rode Ster Belgrado versierde middenvelder Wouter George (18), die tien dagen geleden zijn overeenkomst verlengde tot 2023, zijn eerste speelminuten.

Standard

Doelman Arnaud Bodart (22) fungeerde bij het EL-groepsduel tegen Lech Poznan voor het eerst als aanvoerder van de Rouches. Spits Obbi Oulare (24) kende ook een primeur: zijn eerste uitsluiting ooit.

Waasland-Beveren

De Amerikaanse aanvaller Joe Efford (24) is twee tot drie weken niet inzetbaar door een scheurtje in de hamstrings.

RSC AnderlechtHet Nieuwsblad informeert dat Southampton FC interesse toont voor jeugdinternational Marco Kana (18), inzetbaar als centrale verdediger of controlerende middenvelder. Hij ligt nog tot 2025 onder contract, eerder was er ook al sprake van interesse bij Juventus en FC Sevilla.De Zuid-Afrikaanse aanvaller Percy Tau (26) mist zeker de competitieduels tegen Standard en Zulte Waregem door een spierletsel.BeerschotSterkhouder Raphael Holzhauser (27), in dertien competitieduels dit seizoen al goed voor tien goals en acht assists, verlengde zijn overeenkomst tussentijds van 2021 tot 2023. Volgens Het Laatste Nieuws zou de Oostenrijkse middenvelder nu jaarlijks 700.000 euro opstrijken, maar er werd ook een opstapclausule opgenomen in de nieuwe verbintenis.De Algerijnse rechterflankspeler Mohamed Réda Halaïmia (24) werd het slachtoffer van de coronapandemie en mist daardoor al zeker de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen.Club BruggeDe Nigeriaanse flankspeler Emmanuel Dennis (23) neemt weer deel aan de groepstrainingen, nadat de wispelturige spits eerder deze week om disciplinaire redenen het CL-duel in Dortmund miste.KRC GenkDe Limburgse club start in het eerste kwartaal van 2021 met een eigen opleiding voor keepertrainers.KAA GentIn het EL-groepsduel tegen het Servische Rode Ster Belgrado versierde middenvelder Wouter George (18), die tien dagen geleden zijn overeenkomst verlengde tot 2023, zijn eerste speelminuten.StandardDoelman Arnaud Bodart (22) fungeerde bij het EL-groepsduel tegen Lech Poznan voor het eerst als aanvoerder van de Rouches. Spits Obbi Oulare (24) kende ook een primeur: zijn eerste uitsluiting ooit.Waasland-BeverenDe Amerikaanse aanvaller Joe Efford (24) is twee tot drie weken niet inzetbaar door een scheurtje in de hamstrings.