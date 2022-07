De afgelopen weken fileerden we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag de laatste aflevering: Club Brugge, Antwerp en Union.

Paolo Maldini in het Venetië van het Noorden

De onderhandelingen tussen Club Brugge en AC Milan over Charles De Ketelaere geraken maar niet in een stroomversnelling. Om daar verandering in te brengen, komt Paolo Maldini, de legendarische rechtsachter die nu technisch directeur is bij de Rossoneri, vandaag in hoogsteigen persoon naar Brugge. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

Hoewel De Ketelaere voor Milan een topprioriteit en hij zelf zijn voorkeur voor de Italiaanse club heeft uitgesproken, is hij nog steeds speler van Club Brugge. Blauw-zwart wil minstens 35 miljoen euro, maar Milan kwam tot nu toe niet verder dan 30 miljoen euro.

Maldini hoopt nu een doorbraak te forceren, maar Club is niet van plan om zich te laten opjagen. Het heeft ook nog een bod van 40 miljoen euro van Leeds United achter de hand.

Het kaf en het koren bij Antwerp

Bij de B-kern van Antwerp loopt steeds meer mooi volk rond. Nadat Dorian Dessoleil, Alexis de Sart en eerder Didier Lamkel Zé naar de U23 werden gestuurd, is het nu de beurt aan Abdoulaye Seck (30), zo schrijft de Gazet van Antwerpen.

Een gevolg van de komst van Toby Alderweireld, die ook Secks stekje op de Europese lijst inneemt. De Senegalees werd gisteren ingelicht door Mark van Bommel en was uiteraard fel ontgoocheld. Hij werd in 2018 voor een schamele 25.000 euro gehaald, maar ontpopte zich tot een vaste waarde. In totaal speelde hij 94 duels en maakte hij 6 goals. Door zijn onverzettelijkheid was hij geliefd bij de fans.

Maar met ook nog Engels, Pacho en Almeida was hij overbodig. Aangezien hij in november naar het WK wil, vindt hij best snel een nieuwe club. In België blijven is een optie. Ook Dwomoh trainde gisteren met de beloften, omdat Van Bommel nog niet overtuigd is en hij toch niet op de Europese spelerslijst staat en dus niet meedoet tegen Drita.

Union zkt spelers

'We moeten ons versterken en dat moet snel gebeuren.' Aan het einde van de voorbereiding van Union trekt Karel Geraerts aan de alarmbel. Met de transfer van Casper Nielsen naar Club Brugge zijn er al acht spelers vertrokken van Union deze zomer: Bager en Marcq verhuisden naar Charleroi; Undav, Mitoma en Kozlowski trokken naar Brighton; Millan ging terug naar Villarreal; en Sorinola wordt uitgeleend aan Swansea.

Daartegenover staat de komst van vijf spelers - Dony, Boone, Sykes, Eckert et Adingra - maar dat is niet genoeg met zicht op de wedstrijden die elkaar in sneltempo zullen opvolgen de komende weken, zo schrijft La Dernière Heure. 'We zullen veel spelers nodig hebben met het seizoen dat ons te wachten staat', vindt Geraerts.

Na het vertrek van Nielsen en Marcq is Union vooral nog op zoek naar een defensieve centrale middenvelder. Ook de positie achter de spits heeft nog wat vers bloed nodig. Tot nu toe is Lazare daar de enige optie. De Brusselaars hebben zeker ook nog een extra aanvaller nodig. Met Vanzeir, Eckert en in mindere mate Ziani of Asingra is die sector te mager bezet. Nogal wat werk op de plank dus!

Abdoulaye Seck: overbodig bij Antwerp. © BELGA

