RSC Anderlecht

Doelman Hendrik Van Crombrugge (27, onder contract tot 2023) is via zijn zaakwaarnemer in gesprek met de clubleiding over een nieuwe overeenkomst tot 2025. De Rode Duivel zou, volgens Het Laatste Nieuws, meer dan de helft verdienen als er een deal wordt afgesloten.

Antwerp

Morgen/dinsdag ondergaat iedereen op de Bosuil een nieuwe coronatest, al de vierde op amper een week tijd. Abdoulaye Seck, Jordan Lukaku, Alexis de Sart, Sander Coopman werden vorige week al positief bevonden. Dit nieuwe onderzoek is nodig om te bepalen wie er mee mag naar Bulgarije, waar donderdag wordt gespeeld tegen Loedogorets in de groepsfase van de Europa League.

Beerschot

Door de afwezigheid (wegens blessure en/of ziekte) van de aanvallers Marius Noubissi, Blessing Eleke en Musashi Suzuki kreeg belofte David Mukuna (19) de kans om te debuteren op het hoogste niveau. Hij is de kleinzoon van wijlen Léon Mokuna, die zestig jaar geleden uitkwam voor KAA Gent.

Club Brugge

Naast algemeen manager Vincent Mannaert werden ook doelman Simon Mignolet, verdediger Odilon Kossounou en aanvaller Michael Krmencik getroffen door de coronabesmetting. Dit betekent dat ze niet mee mochten naar Rusland, waar morgen/dinsdag tegen Zenit wordt gespeeld op de eerste speeldag in de groepsfase van de Champions League.

Onder de lat komt de Amerikaan Ethan Horvath (25), die zijn laatste officiële duel vorig jaar in september afwerkte tegen Francs Borains voor de Croky Cup. In augustus 2019 verloor Horvath zijn titularisplaats aan Rode Duivel Mignolet. Philippe Clement kan in Sint-Petersburg ook niet rekenen op de Ivoriaanse centrale verdediger Simon Deli, die sukkelt met een verrekking aan de ligamenten van de knie.

Charleroi

Mamadou Fall (28) koos, na het vertrek van David Henen, voor rugnummer 7. Tot voor kort droeg de Senegalese rechterflankaanvaller, die nog tot 2022 onder contract ligt, het shirt met 27 op de achterkant.

KRC Genk

Ook in Limburg sloeg COVID-19 toe. Perschef Peter Morren ging net als algemeen directeur Erik Gerits, technisch directeur Dimitri de Condé en nog een medewerker een week in quarantaine.

KAA Gent

De Kameroense centrale verdediger Michael Ngadeu werd preventief gespaard tegen Cercle Brugge, omdat de international 'licht positief' testte bij één van de drie controles die hij onderging.

Er bestaat nog twijfel of doelman Sinan Bolat mag aantreden tegen Slovan Liberec, ter gelegenheid van de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League. De Belgische Turk kreeg vorig seizoen van de UEFA een schorsing van drie speeldagen na Antwerp-AZ in de laatste voorronde van de Europa League, maar de Europese voetbalbond moet klaarheid schenken op basis van de (verschillende) spelerslijsten - voorrondeduels en poulefase - waarop Bolat werd ingeschreven.

KV Kortrijk

De Nigeriaanse spits Imoh Ezekiel (26), wiens overeenkomst recent werd ontbonden, tekende een overeenkomst bij Al Jazira Club in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Die club wordt getraind door de Nederlander Marcel Keizer (51).

RE Mouscron

Middenvelder Benjamin Van Durmen (23) vormt het eerste positieve coronageval bij de Henegouwers.

Lommel SK

Verdediger Stijn Wuytens (31) ontbrak in het competitieduel tegen KVC Westerlo, omdat de vice-aanvoerder in contact was geweest met zijn broer Dries (29, Waasland-Beveren), bij wie het coronavirus werd vastgesteld. Vandaag volgt een nieuwe test.

