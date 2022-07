Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Standard, KRC Genk en KAA Gent.

De 'zware blessure' van Standard

Pierre Locht, algemeen directeur bij Standard, maakt in een interview met La Dernière Heure de balans op van de Luikse club.

Over de besprekingen met Nicolas Raskin, die nog één jaar onder contract ligt, en zijn makelaar, zegt Locht: 'Ik weet dat de speler graag zou zien hoe de zaken evolueren, welke nieuwe dynamiek er komt, welke waarde de ploeg zal hebben. Er is geen druk om de gesprekken de komende dagen al af te ronden, maar het moet toch vooruit gaan. Op dit moment verloopt alles nog in een serene sfeer. Er is veel interesse voor hem, maar voor ons is het niet aangewezen om over een transfer te praten. We concentreren ons nu op een contractverlenging.'

Om een nieuwe dynamiek te creëren moeten er ook nieuwe spelers komen, maar die zijn er voorlopig nog niet. Locht zegt dat de Rouches 'dicht bij' enkele transfers staan. 'We zullen niet zomaar een paar spelers halen. Een aantal pistes zijn op de goede weg. Als we die dossiers niet kunnen landen, dan houden we liever de spelers die we nu hebben dan dat we voor de derde keuze op onze lijst gaan.'

Toch zijn de supporters ongerust over de inertie en het gebrek aan actie bij Standard. Locht antwoordt met een vergelijking: 'Je kan de club vergelijken met een speler die een zware blessure heeft gehad. Een terugkeer verloopt dan stap voor stap. Eerst is er de operatie, die snel moet gebeuren. Dat is de verkoop geweest. Die moest plaatsvinden om de licentie te kunnen krijgen. Daarna is er de genezing. Daar zijn we sinds april mee bezig. We hebben de club financieel terug op de rails gezet, met een nieuwe structuur en nieuwe gezichten. We zijn bijna klaar, met de komst van een sportief directeur in augustus, en van een CFO. De structuur is duidelijk. Na de genezing stellen we ons als doel om op termijn terug performant te zijn. Dat kan nu nog niet meteen, want anders herval je.'

Locht besluit: 'Het doel is dat de supporters de komende weken en maanden een verbetering zien. Ik spreek hier niet over een project van twee jaar, maar vragen dat ons project over twee weken al op punt staat, dat is niet realistisch.'

Intussen bij Cyriel...

Cyriel Dessers is al een paar dagen terug bij KRC Genk. In de lobby van hotel The Fallon, de tijdelijke thuishaven van de Limburgse club in Alkmaar, praatte hij met Het Laatste Nieuws. De topschutter van de Conference League heeft er een boerenjaar op zitten, maar een transfer heeft dat voorlopig nog niet opgeleverd.

Feyenoord wilde de aankoopoptie lichten, maar die gesprekken draaiden op niets uit. Dessers heeft er niet wakker van gelegen: 'Ik zit intussen acht jaar in de voetbalwereld. Dan weet je dat dingen soms niet doorgaan en dat je daarmee moet dealen. Van zoiets laat ik me niet meer van de wijs brengen. En misschien komt er nog iets, hé? Je kunt in het voetbal niks plannen of voorspellen', zegt hij in Het Laatste Nieuws. Toch is de deur nog niet helemaal dicht. 'Het contact met Feyenoord is nog steeds heel goed. Ik hoor de trainer (Arne Slot, nvdr) regelmatig.'

Echte gesprekken met Wouter Vrancken of met Dimitri de Condé heeft hij nog niet gevoerd. 'De coach en ik hebben al veel over voetbal gepraat, maar het echte gesprek over mijn toekomst zal vandaag of morgen plaatsvinden. Hij maakt in ieder geval een prima indruk. Op het veld en in meetings komt hij heel goed over. Ik vind hem bij deze groep passen.'

De Condé heeft zich al meermaals laten ontvallen dat Dessers opnieuw welkom is en dat hij als leider gemist werd het voorbije seizoen. Dessers: 'Ik heb altijd waardering vanuit Genk gevoeld. Zeker van Dimitri. En het doet me deugd dat hij zoiets zegt. Het is ook een van de redenen waarom ik hier nu niet met tegenzin zit en gevraagd heb om met de beloften mee te trainen. We weten wat we aan elkaar hebben. Maar zoals gezegd: ik houd alle opties open.'

Buffalo Nielsen?

Volgens Het Nieuwsblad praat KAA Gent met Casper Nielsen (28). De Buffalo's hebben, net als Club Brugge, wel wat miljoenen veil om de Deense middenvelder weg te kopen bij Union. Het heeft ook een bod neergelegd bij de Brusselaars. Nielsen hield de Buffaloboot zelf aanvankelijk af, omdat hij zich al door Club had laten overtuigen en op de Champions League rekende, maar nam nu toch het zekere voor het onzekere. Hij voerde intussen gesprekken met Hein Vanhaezebrouck, die een grote voorstander zou zijn van zijn komst.

Maar Union wil minstens 5 miljoen euro voor zijn speler en zover ging Gent nog niet. Bovendien wordt Nielsen ook het hof gemaakt door enkele interessante buitenlandse clubs, praatte hij al met méérdere trainers en wacht hij voorlopig rustig af. Je weet maar nooit dat Club alsnog een nieuwe move doet en zijn oorspronkelijke bod verhoogt.

