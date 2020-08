Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Antwerp

Ivan Leko is boos volgens Gazet van Antwerpen. Pas woensdag raakte bekend dat de Antwerpse ploegen in de provincie mogen trainen en spelen. 'Ik vind dat iedereen altijd in dezelfde omstandigheden moet kunnen werken', zegt de Kroaat. 'Uiteindelijk hebben wij drie dagen niet normaal kunnen trainen.'

Beerschot

De kersverse Antwerpse eersteklasser heeft het contract van een sterkhouder verlengd. Centrale verdediger Frédéric Frans ligt nu tot 2023 vast op het Kiel.

Club Brugge

Club-verdediger Clinton Mata gelooft vol in de jonge Youssouph Badji, die indruk maakte met zijn invalbeurt in de bekerfinale tegen Antwerp. 'Hij is een ruwe diamant, hij is snel en sterk. Hij heeft alles om de toekomstige spits van Club te worden', zegt Mata in Het Nieuwsblad.

KRC Genk

KRC Genk heeft Peter Kerremans (47) aangesteld als chief cleaning officer. 'Onze CCO poetst en ontsmet de bezoekende kleedkamer en is verantwoordelijk voor het opruimen van het uitvak', klinkt het bij de Limburgers.

KV Mechelen

Malinwa heeft er een centrale verdediger bij. Het huurt de 20-jarige Siemen Voet van Club Brugge. Het bedong ook een aankoopoptie voor de speler die vorig jaar voor Roeselare uitkwam, weet Gazet van Antwerpen.

KV Oostende

Volgens Het Nieuwsblad is er opnieuw een verse middenvelder aangespoeld aan de kust. KV Oostende neemt Cameron McGeehan (25) over van het Engelse Barnsley.

Standard

Zinho Vanheusden, amper 21, is de nieuwe aanvoerder van Standard. Tijdens de eerste drie wedstrijden zal de band echter rond de arm van Samuel Bastien hangen. De kersverse captain is nog geschorst, weet Het Laatste Nieuws.

STVV

Het Belang van Limburg meldt dat Sint-Truiden het contract van Kenny Steppe heeft verlengd. De Antwerpse doelman is nu tot 2023 verbonden aan de club.

Ivan Leko is boos volgens Gazet van Antwerpen. Pas woensdag raakte bekend dat de Antwerpse ploegen in de provincie mogen trainen en spelen. 'Ik vind dat iedereen altijd in dezelfde omstandigheden moet kunnen werken', zegt de Kroaat. 'Uiteindelijk hebben wij drie dagen niet normaal kunnen trainen.'De kersverse Antwerpse eersteklasser heeft het contract van een sterkhouder verlengd. Centrale verdediger Frédéric Frans ligt nu tot 2023 vast op het Kiel. Club-verdediger Clinton Mata gelooft vol in de jonge Youssouph Badji, die indruk maakte met zijn invalbeurt in de bekerfinale tegen Antwerp. 'Hij is een ruwe diamant, hij is snel en sterk. Hij heeft alles om de toekomstige spits van Club te worden', zegt Mata in Het Nieuwsblad. KRC Genk heeft Peter Kerremans (47) aangesteld als chief cleaning officer. 'Onze CCO poetst en ontsmet de bezoekende kleedkamer en is verantwoordelijk voor het opruimen van het uitvak', klinkt het bij de Limburgers.Malinwa heeft er een centrale verdediger bij. Het huurt de 20-jarige Siemen Voet van Club Brugge. Het bedong ook een aankoopoptie voor de speler die vorig jaar voor Roeselare uitkwam, weet Gazet van Antwerpen.Volgens Het Nieuwsblad is er opnieuw een verse middenvelder aangespoeld aan de kust. KV Oostende neemt Cameron McGeehan (25) over van het Engelse Barnsley. Zinho Vanheusden, amper 21, is de nieuwe aanvoerder van Standard. Tijdens de eerste drie wedstrijden zal de band echter rond de arm van Samuel Bastien hangen. De kersverse captain is nog geschorst, weet Het Laatste Nieuws. Het Belang van Limburg meldt dat Sint-Truiden het contract van Kenny Steppe heeft verlengd. De Antwerpse doelman is nu tot 2023 verbonden aan de club.