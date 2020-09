Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Volgens Le Soir onderzoeken de Brusselaars in hun zoektocht naar een onmiddellijke vervanger voor de gestopte Vincent Kompany en de geblesseerde Elias Cobbaut de (moeilijke) optie van de Nederlandse centrale verdediger Wesley Hoedt (26). Hij ligt nog tot 2022 onder contract bij Southampton FC, dat hem in september 2019 verhuurde aan Antwerp. In La Dernière Heure, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws staat dat Hoedt te duur is en er wordt overwogen om Ognjen Vranjes - aanvoerder in de oefenpartij tegenover Bayer Leverkusen - samen met Killian Sardella meer speelkansen te geven.

Beerschot

Günther Peeters (50), sinds 2018 commercieel en marketingdirecteur, wordt vanaf 1 oktober de nieuwe algemeen directeur bij de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven.

KAS Eupen

Voor het thuisduel komende vrijdag tegen KAA Gent worden in het Am Kehrwegstadion 1600 toeschouwers toegelaten.

KRC Genk

Centrale verdediger Sébastien Dewaest (29), duidelijk op een zijspoor in de Cristal Arena maar nog onder contract tot 2023, zou in de belangstelling staan van Antwerp, Club Brugge en KAA Gent.

Het Belang van Limburg maakt melding van onderhandelingen tussen Joseph Paintsil en het Turkse Ankaragücü over een verhuur, net als de Franse tweedeklasser Amiens SC die zich manifesteerde voor Stephen Odey. Het bod van Slavia Praag voor Patrik Hrosovsky (28), een jaar geleden voor 5,2 miljoen euro overgekomen van Viktoria Plzen, werd als te laag ingeschat voor een definitieve verkoop.

KAA Gent

De zoektocht naar een specifieke winger leverde de komst op van de Ghanese rechterflankspeler Osman Bukari (21). Hij komt over van het Slovaakse AS Trencín, waar de U23-international sinds zijn overgang in juli 2018 van Accra Lions goed was voor 16 goals en 25 assists in 66 wedstrijden.

Doelman Timothy Martin (19), die ook de Luxemburgse nationaliteit bezit, trekt naar de Franse eersteklasser Nîmes Ol.

Het duel in de tweede voorronde van de Champions League tegenover het Oostenrijkse SK Rapid Wien op dinsdag 15 september om 20.45 uur wordt rechtstreeks uitgezonden op één van de VTM-kanalen.

KV Kortrijk

Als doublure voor Adam Jakubech (23) werd bij FK Vozdovac uit Belgrado met Marko Ilic (22) een Servische doelman gevonden. De U21-international tekende een overeenkomst voor drie seizoenen.

KV Oostende

De kustploeg eist volgens Het Nieuwsblad minstens 162.500 euro terug van J&S International Footballmanagement, het makelaarsbureau van Patrick De Koster. Na onderzoek door een advocatenkantoor oordeelt de clubleiding dat er nog (valse) facturen werden opgemaakt voor de begeleiding van Sébastien Siani en Zinho Gano, terwijl die al getransfereerd waren.

Standard

De Roemeense aanvaller Denis Dragus (21), in augustus 2019 voor 1,8 miljoen euro weggehaald bij FC Viitorul Constanta maar nog onder contract tot 2024, lijkt op weg naar de uitgang. Door een gebrek aan speeltijd lonkt hij naar Italië, waar volgens La Dernière Heure en Het Laatste Nieuws vooral FC Crotone in beeld is.

STVV

De Japanse verdediger Takehiro Tomiyasu (22), met 9 miljoen euro naar Bologna FC in de zomer van 2019 de duurste uitgaande transfer ooit op Stayen, speelde zich in de Serie A in de kijker van West Ham United en Newcastle United. Zijn marktwaarde steeg al naar minstens 18 miljoen euro.

SV Zulte Waregem

Aanvaller Jelle Vossen (31) mag op zondag 20 september niet aantreden bij het competitieduel van de zesde speeldag tegenover ex-werkgever Club Brugge. De Limburger, die afgelopen winter overstapte naar het Regenboogstadion, liet een clausule opnemen in de overeenkomst die stipuleert dat hij anderhalf jaar niet mag spelen tegen hen.

RWDM

Middenvelder Glenn Claes (26), die zonder club zat nadat Virton geen proflicentie kreeg, vond een akkoord met een contractvoorstel voor twee seizoenen.

