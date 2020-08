Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

KAA Gent

De Belgisch-Turkse doelman Sinan Bolat (31) kreeg, zoals verwacht, een contract (tot 2022). Hij kwam transfervrij en wordt herenigd met László Bölöni en Wim De Decker, met wie de Limburger de voorbije drie seizoenen samenwerkte bij R Antwerp FC. In de CL-voorronde is Bolat alvast niet inzetbaar, door de drie speeldagen schorsing die hij incasseerde na een akkefietje vorig seizoen in de Europa Leaguewedstrijd tegen AZ.

Waasland-Beveren

In zijn zoektocht naar een bijkomende verdediger werd de Belgisch-Marokkaanse linksback Amine Khammas (21) tot 2023 overgenomen van KRC Genk. Vorig seizoen werd hij nog verhuurd aan 1B-club Lommel SK, de afgelopen weken onderhield Khammas zijn conditie in een aparte groep van overbodige profs bij de Limburgers. Het Nieuwsblad meldt dat hij het haalde van Nana Asare (34, KAA Gent).

R Antwerp FC

Volgens Het Laatste Nieuws is de Congolese aanvaller Jonathan Bolingi (26) naar Turkije vertrokken om daar medische testen af te leggen bij Ankaragücü. Vorig seizoen werd hij al verhuurd aan KAS Eupen.

OH Leuven

Het Laatste Nieuws laat weten dat er een overeenkomst in de maak is met de Tsjechische linksvoetige centrale verdediger Vaclav Jemelka (25) van Sigma Olomouc.

KV Kortrijk

Aangezien coach Yves Vanderhaeghe momenteel met Adam Jakubech en Maxim Deman maar beschikt over twee volwaardige doelmannen zou de Servische goalie Marko Ilic (22, FK Vozdovac, 1,91 meter) volgens Het Laatste Nieuws in beeld zijn.

STVV

De Limburgers vonden met de Nieuw-Zeelander Liberato Cacace (19) van Wellington Phoenix een akkoord voor een driejarige verbintenis.

Cercle Brugge

Voorzitter Vincent Goemaere schermt met een stadionakkoord van 1976, waarbij het stadsbestuur garandeert dat de Vereniging voor eeuwig recht heeft op het gebruik van het toenmalige Olympia.

De Keniaanse middenvelder Johanna Omolo (31), die recent bijtekende voor een seizoen, schermt met een aanbieding van een Turkse club om alsnog weg te geraken.

