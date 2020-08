Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Standard

Mërgim Vojvoda (25) trekt naar de Serie A. De rechtsvoetige verdediger bereikte volgens La Gazette des Sports met Torino FC een akkoord over een vierjarig contract, met optie voor een vijfde.

RSC Anderlecht

Het is al van 2010 geleden dat de Brusselaars nog eens vijf spelers bij de Rode Duivels hebben, achterhaalden Le Soir, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Bondscoach Roberto Martínez selecteerde voor de Nations Leagueduels tegen Denemarken naast doelman Hendrik Van Crombrugge ook Elias Cobbaut, Yari Verschaeren en de debutanten Jérémy Doku-Landry Dimata.

Sinds begin juli werkt paars-wit volgens verschillende kranten intensief samen met de Nederlandse datafirma SciSports, onder andere door de komst van sportief directeur Peter Verbeke.

Cercle Brugge

Op uitnodiging van hoofdtrainer Paul Clement bracht de voormalige Franse international Nicolas Anelka, die momenteel in Brussel woont, een bezoek aan de trainingen van de Vereniging. De oud-aanvaller werkte samen met de Engelse coach bij Chelsea, waar Clement destijds fungeerde als assistent van Carlo Ancelotti.

K Beerschot VA

Volgens Gazet van Antwerpenis de Malinese centrale middenvelder Ismaila Cheick Coulibaly (19) van het Noorse Sarpsborg 08 FF een optie, maar bedraagt de gevraagde transfersom minstens 1,5 miljoen euro.

KAA Gent

Ook eens goed nieuws voor de Buffalo's. Doordat PAOK Saloniki (met Omar El Kaddouri en Chuba Akpom (ex-STVV) in de basis, ex-speler Anderson Esiti als invaller) in de tweede voorronde van de CL met 3-1 het Besiktas van Fabrice N'Sakala (ex-RSC Anderlecht) uitschakelde, ontlopen ze bij KAA Gent als reekshoofd bij de loting volgende week maandag al zeker kleppers als Benfica SL en Dinamo Kiev. Naast de Grieken vormen AZ, Viktoria Pilsen, NK Lokomotiva of Rapid Wien de opties.

De overbodige Zweedse international Mikael Lustig (33), in de zomer van 2019 gratis opgehaald bij het Schotse Celtic, vertrok transfervrij naar AIK Solna. De rechtsvoetige verdediger tekende voor tien maanden. Ook van de Colombiaanse linkerflankspeler Deiver Machado (26) raakte de club verlost. Hij trekt naar de Franse tweedeklasser Toulouse FC.

KRC Genk

Rechterverdediger Joakim Maehle (23) krijgt misschien de kans om te debuteren tegen de Rode Duivels. Want de Deen werd volgens Het Laatste Nieuws voor het eerst opgeroepen voor de Deense nationale ploeg.

YR KV Mechelen

Het Laatste Nieuws weet dat aanvaller Mo Zeroual (21) voor een jaar kan tekenen bij de Cypriotische tweedeklasser PO Xylotympou.

STVV

Een driejarige overeenkomst zou er op Stayen klaarliggen voor de Nieuw-Zeelandse linkerverdediger Liberato Cacace (19, Wellington Phoenix).

