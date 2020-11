Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Vincent Kompany (34) was honderd dagen in dienst als hoofdcoach van paars-wit. In die periode boekte de voormalige centrale verdediger 17 op 33. De ex-international kreeg het bezoek van jeugdspelertjes uit de U10-afdeling, die hem vragen mochten stellen. Het resultaat werd gedeeld via de eigen sociale mediakanalen.

K Beerschot VA

De promovendus werkt verder aan een reorganisatie van de dagelijkse werking. In die optiek wordt er binnenkort afscheid genomen van strategisch directeur Sven Van den Abbeele.

SC Charleroi

Rode Duivel Joris Kayembe-Ditu (26) liet zijn overeenkomst openbreken van 2022 tot 2023. De middenvelder werd door coach Karim Belhocine de afgelopen maanden succesvol omgevormd tot linkerflankverdediger.

Club Brugge

Het ziet er volgens Het Laatste Nieuws naar uit dat de wispelturige Nigeriaanse flankaanvaller Emmanuel Dennis (23), na zijn disciplinaire schorsing voor het CL-duel bij Borussia Dortmund, snel weer zal aansluiten bij de groepstrainingen.

KRC Genk

Er werd een nieuwe ploegfoto genomen, waarbij verdediger Rubin Seigers een plaats kreeg. De gewezen jeuginternational zal met rugnummer 14 aantreden.

Doordat na het overlijden van Anele Ngcongca werd gekozen om 16 niet meer te gebruiken, wisselt Elias Sierra-Cappelletti naar 19.

KAA Gent

Het bestuur had de auteurs van SOS Gantoise uitgenodigd voor een gesprek. Maar de initiatiefnemers, die ondertussen al meer dan tweeduizend fans hun open brief zagen ondertekenen, gaan daar - voorlopig - niet op in. Ze willen eerst een concreet actie- en communicatieplan zien voorliggen. Op langere termijn overwegen de schrijvers dan een onderhoud met de clubtop.

KV Kortrijk

De Oekraïense middenvelder Yevhen Makarenko (29) testte ook bij een derde controle positief op het coronavirus, waardoor de routinier komende zondag het competitieduel tegenover KV Oostende mist.

Standard

De Marokkaanse international Selim Amallah (24), die eerder sukkelde met de knie, zit nu opgescheept met een verstuiking van de rechterenkel. Daardoor mist de middenvelder zo goed als zeker de topper tegen RSC Anderlecht komend weekend.

KVC Westerlo

Middenvelder Christian Brüls (32) raakte verlost van zijn coronabesmetting en mocht de groepstrainingen van coach Bob Peeters hervatten.

Vincent Kompany (34) was honderd dagen in dienst als hoofdcoach van paars-wit. In die periode boekte de voormalige centrale verdediger 17 op 33. De ex-international kreeg het bezoek van jeugdspelertjes uit de U10-afdeling, die hem vragen mochten stellen. Het resultaat werd gedeeld via de eigen sociale mediakanalen.De promovendus werkt verder aan een reorganisatie van de dagelijkse werking. In die optiek wordt er binnenkort afscheid genomen van strategisch directeur Sven Van den Abbeele.Rode Duivel Joris Kayembe-Ditu (26) liet zijn overeenkomst openbreken van 2022 tot 2023. De middenvelder werd door coach Karim Belhocine de afgelopen maanden succesvol omgevormd tot linkerflankverdediger.Het ziet er volgens Het Laatste Nieuws naar uit dat de wispelturige Nigeriaanse flankaanvaller Emmanuel Dennis (23), na zijn disciplinaire schorsing voor het CL-duel bij Borussia Dortmund, snel weer zal aansluiten bij de groepstrainingen.Er werd een nieuwe ploegfoto genomen, waarbij verdediger Rubin Seigers een plaats kreeg. De gewezen jeuginternational zal met rugnummer 14 aantreden.Doordat na het overlijden van Anele Ngcongca werd gekozen om 16 niet meer te gebruiken, wisselt Elias Sierra-Cappelletti naar 19.Het bestuur had de auteurs van SOS Gantoise uitgenodigd voor een gesprek. Maar de initiatiefnemers, die ondertussen al meer dan tweeduizend fans hun open brief zagen ondertekenen, gaan daar - voorlopig - niet op in. Ze willen eerst een concreet actie- en communicatieplan zien voorliggen. Op langere termijn overwegen de schrijvers dan een onderhoud met de clubtop.De Oekraïense middenvelder Yevhen Makarenko (29) testte ook bij een derde controle positief op het coronavirus, waardoor de routinier komende zondag het competitieduel tegenover KV Oostende mist.De Marokkaanse international Selim Amallah (24), die eerder sukkelde met de knie, zit nu opgescheept met een verstuiking van de rechterenkel. Daardoor mist de middenvelder zo goed als zeker de topper tegen RSC Anderlecht komend weekend.Middenvelder Christian Brüls (32) raakte verlost van zijn coronabesmetting en mocht de groepstrainingen van coach Bob Peeters hervatten.