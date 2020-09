Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

R Antwerp FC

Didier Lamkel Zé (23) ontbrak in de wedstrijdselectie tegen STVV om disciplinaire redenen. De Congolese flankspeler moest meetrainen met de beloften, nadat hij voor het interlandweekend onwettig afwezig was bij een verplichte bosloop. Coach Ivan Leko herhaalde nog maar eens dat niemand groter is dan de Great Old.

K Beerschot VA

Prince Ibara (24), een Congolese aanvaller, wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan het Azerbeidzjaanse Neftsji Bakoe.

Cercle Brugge

De vereniging kreeg met Jean Harisson Marcelin (20) een rechtsvoetige centrale verdediger ter beschikking gesteld van AS Monaco. In het prinsdom ligt de atletische Fransman nog onder contract tot 2024.

Club Brugge

Middenvelder Jellert Van Landschoot (23) verhuist definitief naar 1B-club Lierse K. De voormalige jeugdinternational werd vorig seizoen nog verhuurd aan de Nederlandse tweedeklasser NEC uit Nijmegen.

KAS Eupen

De Congolese controlerende middenvelder Edo Kayembe (22) werd definitief overgenomen van RSC Anderlecht, waar hij op een zijspoor was beland. Volgens Het Laatste Nieuws betaalden de Oostkantonners 1 miljoen euro.

KRC Genk

De Zwitserse creatieve en polyvalente middenvelder met Albanees-Kosovaarse roots Bastien Toma (21, FC Sion) kreeg een vierjarig contract.

De overbodige Nigeriaanse spits Stephen Odey (22) werd verhuurd - met aankoopoptie - aan de Franse tweedeklasser Amiens SC.

KAA Gent

De overbodige middenvelder Brecht Dejaegere (29) werd voor een seizoen met aankoopoptie verhuurd aan de Franse tweedeklasser Toulouse FC. Ook voor de Georgische aanvaller Giorgi Kvilitaia (26) werd een uitwijkmogelijkheid gevonden, via een uitleenbeurt aan de Cypriotische eersteklasser Anorthosis Famagusta.

KV Kortrijk

Faïz Selemani (26) kon niet meedoen tegen Royal Excel Mouscron, omdat de flankspeler positief testte op het coronavirus.

YR KV Mechelen

Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx vertoeft in de cel, nadat de sterke man als oprichter en ex-CEO van modebedrijf FNG de opgelegde voorwaarden zou hebben geschonden. Vorige week vrijdag werd hij daarom aangehouden. Op korte termijn moet Penninckx vervangen worden als voorzitter van de raad van bestuur. Morgen/dinsdag wordt daarover al overleg gepleegd.

Royal Excel Mouscron

Met de Angolese linkerflankaanvaller Osvaldo 'Capita' Capemba (18) zitten de Henegouwers ondertussen al aan de twaalfde prof die wordt uitgeleend door Lille OSC.

Standard

De Roemeense aanvaller Denis Dragus (21), in augustus 2019 voor 1,8 miljoen euro (en 20 procent op een eventuele doorverkoop) weggehaald bij FC Viitorul Constanta, wordt volgens La Dernière Heure verhuurd met aankoopoptie aan de Italiaanse tweedeklasser FC Crotone.

Waasland-Beveren

Het Laatste Nieuws beweert dat de overname door het Amerikaanse bedrijf Bolt Football Holdings volledig werd afgerond, nadat de algemene vergadering van de club gisteren/zondag alle benodigde documenten tekende. Zij verwerven daardoor maar liefst 97 procent van de clubaandelen.

De Japanse spelmaker Yuki Kobayashi (28) vertrok naar het Qatarese Al-Khor, om daar medische en fysieke testen af te leggen.

KVC Westerlo

Gazet van Antwerpen achterhaalde dat middenvelder Guillaume De Schryver (23) zijn bestaande overeenkomst - tot 2021 - liet ontbinden, om zo naar een buitenlandse werkgever te vertrekken. Hij kwam in de zomer van 2018 over van Cercle Brugge.

Frédéric Vanheule

