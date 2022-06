Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, KV Mechelen en Union.

De accenten van Carl

'Goed voetbal en veel jongeren.' Met die ingrediënten wil Carl Hoefkens, T1 bij Club Brugge, de vierde opeenvolgende titel binnenhalen, zo zegt hij in Het Laatste Nieuws. Al voegt hij er meteen aan toe dat dat niet vanzelfsprekend zal zijn. En waar de meeste trainers deze periode zien als hét moment om de ploeg naar hun hand te zetten, zegt Hoefkens ronduit: 'De voorbereiding is te kort om veel accenten te leggen.'

Hoefkens wil sowieso meer kansen voor de jeugd. 'Maar ze zullen die niet zomaar krijgen, ze moeten ze afdwingen. Ik wil dat ze lef en engagement tonen. Dat ze de volgende stappen zetten, waarbij we hen optimaal zullen begeleiden.'

Verder wil de nieuwe T1 'de meest kwalitatief mogelijke kern', dus mét Noa Lang en Charles De Ketelaere, maar 'het zou ook naïef zijn om te denken dat iedereen blijft'.

Wat de ambities betreft, windt Hoefkens er ook geen doekjes om: 'De titel is het hoofddoel, de beker is extra. Europa hangt zeker van de loting af. Zeggen dat je eerste in de groep wil worden kan er na de loting belachelijk uitzien. Eerst de loting en dan kunnen we kijken hoe ambitieus we mogen zijn.' Meer nieuws op 25 augustus dus...

Duitse gebuisden voor Buijs

Op de eerste training van KV Mechelen werd er volgens Gazet van Antwerpen meteen de pees opgelegd. De nieuwe coach Danny Buijs had vrij veel conditioneel werk voor zijn spelers in petto. Instructies werden overgebracht in een mix van Nederlands en Engels. Buijs was daarbij vooral een observator, assistenten Steven Defour en Frederik Vanderbiest brachten de oefenstof over.

Onder de aangemelde spelers ook Dries Wouters. De 25-jarige Limburger, officieel nog van Schalke 04, verlengde zijn verblijf Achter de Kazerne via een nieuwe huurovereenkomst van een jaar met aankoopoptie. Vorige zomer tekende hij een driejarig contract bij de toenmalige Duitse tweedeklasser, maar hij kwam er zelden aan spelen toe, waardoor hij afgelopen winter verhuurd werd aan de Kakkers.

Op de vraag wat nu zijn beste positie is, verdediger of middenvelder, moest Wouters het antwoord schuldig blijven. 'In het begin zou ik altijd 'de zes' gezegd hebben', zegt hij in de Gazet van Antwerpen. 'Maar in een rol centraal achterin naast Jordi Vanlerberghe, die ik al langer ken, voel ik me eveneens uitstekend', aldus Wouters. Danny Buijs probeerde hem op de eerste training alvast uit als verdediger.

KV Mechelen kondigde ook de komst van Dimitri Lavalée aan. Ook de 25-jarige linksvoetige verdediger koos, net als Wouters, nog niet zo lang geleden voor Duitsland: in de zomer van 2020 tekende hij voor vier seizoenen bij eersteklasser FSV Mainz. Ook hij kwam er zelden aan de bak, waardoor hij het afgelopen anderhalf seizoen op huurbasis bij STVV voetbalde. Daar maakte hij indruk centraal in de verdediging of op het middenveld, met als resultaat een overgang naar KV Mechelen. Hij tekende een contract voor vier seizoenen.

Intussen trekt het Turkse Istanbul Basaksehir aan de mouw van Nikola Storm. Er zou 'een astronomisch salaris' voor hem klaarliggen in de Turkse hoofdstad. Basaksehir, dat vorig seizoen vierde eindigde in de Turkse competitie, bracht een eerste bod uit maar dat werd geweigerd door KV.

Union Soixante

Union Saint-Gilloise werd opgericht in 1897. Wie goed kan tellen, stelt vast dat de club komend seizoen 125 jaar oud is. Union wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan en stelt daarom een eigen kledingmerk voor: Union Soixante. Dat is een eerbetoon aan de ploeg die tussen 1933 en 1935 zestig wedstrijden ongeslagen bleef en drie keer op rij kampioen werd. De trainingskledij en het wedstrijdshirt van de huidige spelers zal de stempel dragen van het nieuwe kledingmerk. Nieuws over meer festiviteiten volgt.

