Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Volgens Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws zit paars-wit op het spoor van de jonge Duitse spits Lukas Nmecha. Hij komt nu uit voor de U23 van Manchester City en werd vorige week verhuurd aan Wolfsburg.

Vincent Kompany kondigde aan dat hij per direct stopt met voetballen en zich voltijds gaat wijden aan zijn rol als coach van de Brusselse trots. Afwachten wat dat betekent voor de huidige T1 Frank Vercauteren...

R. Antwerp FC

Laat reservedoelman Bill Lathouwers (20) vertrekken naar MVV, zo meldt Het Nieuwsblad.

Cercle Brugge

De 28-jarige Mexicaan Carlos Aviña Ibarrol, de voorbije jaren actief bij de Mexicaanse topploeg Club América, wordt de nieuwe technisch directeur van Cercle Brugge. Dat maakte De Vereniging zelf bekend.

KAS Eupen

Zorgde afgelopen weekend al voor een stunttransfer door Adriano Correia (35), ex-CL-winnaar met FC Barcelona en voormalig Braziliaans international, in te lijven, maar aast nu op een tweede grote naam: Víctor Vázquez (33). De vroegere strateeg van Club Brugge is transfervrij. Dat melden zowel Het Nieuwsblad als Het Laatste Nieuws.

KRC Genk

Gaf twee jongeren uit de eigen academie een nieuw profcontract. Het gaat om de 17-jarige András Nemeth en de 15-jarige Mika Godts.

KAA Gent

Het Laatste Nieuws twijfelt er niet meer over: de tweede nederlaag in evenveel speeldagen bezegelt het lot van trainer Jess Thorup. Als opvolger wordt volgens de krant Laszlo Bölöni gepolst.

OH Leuven

Zag op de eerste speeldag al vier spelers uitvallen door blessure en daar komt na dit weekend ook Thomas Henry bij. De Franse spits hinkte in de slotfase tegen Genk van het veld.

KV Mechelen

Versterkte zich met de Oekraïense flankaanvaller Maryan Shved (23), die op huurbasis overkomt van Celtic Glasgow.

STVV

Steve De Ridder brak in de wedstrijd tegen Anderlecht een sleutelbeen en moet geopereerd worden. Hij is sowieso enkele weken uit.

Standard

Ziet rechtsachter Mergim Vojvoda wellicht vandaag vertrekken naar Serie A-sensatie Atalanta Bergamo. Volgens Kosovaarse media is er al een akkoord met de It

Vincent Kompany hangt de voetbalschoenen aan de haak. © BELGA

