Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Anderlecht

In de oefenwedstrijden tegen RWDM en Lille geen Vincent Kompany bij paars-wit. Of toch: druk coachend naast het veld. Dat is ook licentiemanager Nils Van Brantegem opgevallen. 'De regels zijn duidelijk. Er kan maar één T1 zijn en dat is Vercauteren bij Anderlecht. Een verwittigd man is er twee waard', zegt hij in Het Laatste Nieuws. Vorig jaar kreeg Anderlecht al een boete omdat Kompany in praktijk de hoofdcoach was zonder daarvoor over de nodige documenten te beschikken.

Gisteren arriveerde Percy Tau in Anderlecht. Paars-wit huurt de Zuid-Afrikaanse aanvallende middenvelder van Brighton & Hove. Maar daar stopt het niet wat aanvallende versterking betreft. Volgens Het Nieuwsblad zou Anderlecht een akkoord hebben met Mustapha Bundu, een 23-jarige snelle flankspeler van Aarhus. De Brusselaars moeten nu nog tot een akkoord zien te komen met de Denen.

Lees ook: Het nieuwe gelaat van Anderlecht

Club Brugge

De U23 van Club spelen komend seizoen mee in 1B. Die beslissing riep bij veel mensen vraagtekens op omdat ook andere topclubs hun jonge talenten maar wat graag ervaring zouden laten opdoen bij de grote jongens. Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, reageert in Het Laatste Nieuws: 'De politie is geen vragende partij om alle jeugdploegen van de grote clubs op te nemen. En op dit moment is daar bij de andere 1B-clubs ook geen draagvlak voor. Ook KRC Genk (waar Croonen voorzitter is) was deze uitdaging graag aangegaan. Maar we zijn al blij met deze eerste stap.'

KV Mechelen

Voor Antwerpse clubs is het voorlopig nog bang afwachten of ze dit weekend wel kunnen voetballen. Door de strenge coronamaatregelen in de provincie mag er in principe alleen contactloos gesport worden. De profclubs moeten nu hopen op een uitzondering. KV Mechelen, dat zondag Anderlecht op bezoek krijgt, lijkt in geen geval van plan om uit te wijken. 'Ofwel trainen en spelen we deze week op onze eigen velden, ofwel spelen we níet', zegt algemeen directeur Frank Lagast in Gazet van Antwerpen.

Bij datzelfde Malinwa wordt er dit seizoen veel verwacht van de 17-jarige Aster Vranckx. 'Hij kan een grotere carrière maken dan Steven Defour. Hij heeft alles om straks in de Premier League of de Bundesliga te spelen', zegt ploegmaat Igor De Camargo in Het Nieuwsblad.

Aster Vranckx ontbolsterde vorig seizoen bij KV Mechelen © Belga Image

KV Kortrijk

Giannis Christopoulos, een 20-jarige Griekse centrale verdediger, traint mee bij de Kerels. Volgens Het Laatste Nieuws zal hij eerstdaags een contract tekenen. Hij wordt gehuurd van Asterias Tripolis, met een aankoopoptie.

OH Leuven

Leuven maakt werk van zijn ploeg voor 1A. Het Nieuwsblad meldt dat negen spelers met een aflopend contract een nieuwe overeenkomst tekenden. Het gaat om Kotysch, Sowah, Tshimanga, Schuermans, Hubert, Croizet, Duplus, Aguemon en Keet.

Waasland-Beveren

De Waaslanders weten sinds vorige week dat ze dan toch in 1A mogen aantreden en roeren zich meteen op de transfermarkt. Waasland-Beveren plukte de 20-jarige Belgische verdediger Jenthe Mertens weg bij Go Ahead Eagles in Nederland. Volgens Het Nieuwsblad toont Beveren ook interesse in de clubloze Ibrahima Cissé.

Westerlo

Niet geheel verrassend onderneemt ook KVC Westerlo juridische stappen om de promotie naar 1A af te dwingen. De Kempenaars stuurden een dagvaarding naar de Pro League en de voetbalbond, ze eisen 5 miljoen euro per speeldag dat er zonder hen gespeeld wordt. Gazet van Antwerpen weet dat er vrijdag, een dag voor de competitiestart, wellicht een uitspraak volgt. Als dat niet lukt, vraagt Westerlo een opschorting van de competitie.

Zulte Waregem

Het Nieuwsblad weet dat Essevee de huur van William Bianda heeft afgerond. De 20-jarige Franse verdediger van AS Roma heeft een aankoopoptie van 3 miljoen euro in zijn contract.

Doelman Sammy Bossut liep zaterdag in de oefenwedstrijd tegen KAA Gent een schedelbreuk en een hersenschudding op na een botsing met Jordan Botaka. Hij ligt nog op de dienst intensieve verzorging van het UZ Gent, maar volgens Het Laatste Nieuws is zijn toestand stabiel. Botaka zou al hebben geprobeerd om contact op te nemen met Bossut.

In de oefenwedstrijden tegen RWDM en Lille geen Vincent Kompany bij paars-wit. Of toch: druk coachend naast het veld. Dat is ook licentiemanager Nils Van Brantegem opgevallen. 'De regels zijn duidelijk. Er kan maar één T1 zijn en dat is Vercauteren bij Anderlecht. Een verwittigd man is er twee waard', zegt hij in Het Laatste Nieuws. Vorig jaar kreeg Anderlecht al een boete omdat Kompany in praktijk de hoofdcoach was zonder daarvoor over de nodige documenten te beschikken.Gisteren arriveerde Percy Tau in Anderlecht. Paars-wit huurt de Zuid-Afrikaanse aanvallende middenvelder van Brighton & Hove. Maar daar stopt het niet wat aanvallende versterking betreft. Volgens Het Nieuwsblad zou Anderlecht een akkoord hebben met Mustapha Bundu, een 23-jarige snelle flankspeler van Aarhus. De Brusselaars moeten nu nog tot een akkoord zien te komen met de Denen. De U23 van Club spelen komend seizoen mee in 1B. Die beslissing riep bij veel mensen vraagtekens op omdat ook andere topclubs hun jonge talenten maar wat graag ervaring zouden laten opdoen bij de grote jongens. Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, reageert in Het Laatste Nieuws: 'De politie is geen vragende partij om alle jeugdploegen van de grote clubs op te nemen. En op dit moment is daar bij de andere 1B-clubs ook geen draagvlak voor. Ook KRC Genk (waar Croonen voorzitter is) was deze uitdaging graag aangegaan. Maar we zijn al blij met deze eerste stap.'Voor Antwerpse clubs is het voorlopig nog bang afwachten of ze dit weekend wel kunnen voetballen. Door de strenge coronamaatregelen in de provincie mag er in principe alleen contactloos gesport worden. De profclubs moeten nu hopen op een uitzondering. KV Mechelen, dat zondag Anderlecht op bezoek krijgt, lijkt in geen geval van plan om uit te wijken. 'Ofwel trainen en spelen we deze week op onze eigen velden, ofwel spelen we níet', zegt algemeen directeur Frank Lagast in Gazet van Antwerpen.Bij datzelfde Malinwa wordt er dit seizoen veel verwacht van de 17-jarige Aster Vranckx. 'Hij kan een grotere carrière maken dan Steven Defour. Hij heeft alles om straks in de Premier League of de Bundesliga te spelen', zegt ploegmaat Igor De Camargo in Het Nieuwsblad.Giannis Christopoulos, een 20-jarige Griekse centrale verdediger, traint mee bij de Kerels. Volgens Het Laatste Nieuws zal hij eerstdaags een contract tekenen. Hij wordt gehuurd van Asterias Tripolis, met een aankoopoptie. Leuven maakt werk van zijn ploeg voor 1A. Het Nieuwsblad meldt dat negen spelers met een aflopend contract een nieuwe overeenkomst tekenden. Het gaat om Kotysch, Sowah, Tshimanga, Schuermans, Hubert, Croizet, Duplus, Aguemon en Keet.De Waaslanders weten sinds vorige week dat ze dan toch in 1A mogen aantreden en roeren zich meteen op de transfermarkt. Waasland-Beveren plukte de 20-jarige Belgische verdediger Jenthe Mertens weg bij Go Ahead Eagles in Nederland. Volgens Het Nieuwsblad toont Beveren ook interesse in de clubloze Ibrahima Cissé. Niet geheel verrassend onderneemt ook KVC Westerlo juridische stappen om de promotie naar 1A af te dwingen. De Kempenaars stuurden een dagvaarding naar de Pro League en de voetbalbond, ze eisen 5 miljoen euro per speeldag dat er zonder hen gespeeld wordt. Gazet van Antwerpen weet dat er vrijdag, een dag voor de competitiestart, wellicht een uitspraak volgt. Als dat niet lukt, vraagt Westerlo een opschorting van de competitie. Het Nieuwsblad weet dat Essevee de huur van William Bianda heeft afgerond. De 20-jarige Franse verdediger van AS Roma heeft een aankoopoptie van 3 miljoen euro in zijn contract. Doelman Sammy Bossut liep zaterdag in de oefenwedstrijd tegen KAA Gent een schedelbreuk en een hersenschudding op na een botsing met Jordan Botaka. Hij ligt nog op de dienst intensieve verzorging van het UZ Gent, maar volgens Het Laatste Nieuws is zijn toestand stabiel. Botaka zou al hebben geprobeerd om contact op te nemen met Bossut.