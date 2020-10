Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Franse middenvelder Adrien Trebel (29) ging afgelopen maandag onder het mes, voor een vierde operatie (sinds 2018) aan de knie. Eerst sukkelde de routinier met pubalgie, de laatste drie ingrepen betroffen de knie. Trebel is zeker out tot begin volgend jaar. Een domper, want ook linksvoetige verdediger Elias Cobbaut is langdurig buiten strijd.

Cercle Brugge

De Raad van State besliste dat er geen nieuw stadion mag komen aan de Blankenbergse Steenweg. Het was de bedoeling dat de Vereniging daar zou spelen en trainen, terwijl de buren van Club Brugge de huidige Jan Breydelsite zouden aanpassen en uitbreiden. Er is geen beroep mogelijk tegen dit besluit weet burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Charleroi

De Ivoriaanse middenvelder Jean Thierry Lazare Amani (22) werd verhuurd aan de Portugese tweedeklasser GD Estoril-Praia. Volgens Het Nieuwsblad is de Algerijnse rechterverdediger Haithem Loucif (24, Angers SCO) nog een mogelijke nieuwkomer.

KV Kortrijk

De contracten van de Nigerianen Abdul Ajagun (27) en Imoh Ezekiel (26) werden ontbonden. Faïz Selemani kreeg een schorsing voor drie speeldagen na zijn uitsluiting in en tegen STVV.

OH Leuven

Het Laatste Nieuws meldt dat er in de A-kern van Marc Brys momenteel 38 profs zitten: vier doelmannen, elf verdedigers, evenveel middenvelders en twaalf spitsen. Volgens de krant betekent dit slecht nieuws voor een aantal overbodige spelers zoals Darren Keet, Tom Van Hyfte, Jérémy Perbet, Yohan Croizet en Stallone Limbombe.

KV Mechelen

Als vervanger voor de naar Charleroi vertrokken Jules Van Cleemput werd de transfervrije Sandy Walsh (25, ex-Genk en SV Zulte Waregem) vastgelegd tot 2022. Hij zat sinds afgelopen zomer zonder club, nadat ze bij Essevee beslisten om niet met hem door te gaan.

Lommel SK

De Engelse coach Liam Manning beschikt nu over 27 kernspelers, nadat in de laatste uren van de mercato er nog heel wat beweging plaatsvond aan de Gestelsedijk. Van Manchester City kregen de Limburgers de Engelse doelman Daniel Grimshaw (22), de Ghanese linkerflankspelers Thomas Agyepong (23, ex-Waasland-Beveren) en Aminu Mohammed (20) ter beschikking. De Braziliaanse verdedigende middenvelder Vinícius de Souza Costa (21) komt over van Flamengo en tekende tot 2025.

De overeenkomsten met Jess Bertrarms, Ricardo Ippel en Beka Vachiberadze werden ontbonden. Spits Arne Naudts (26) wordt verhuurd aan de Nederlandse tweedeklasser MVV. Maar liefst 17 ingaande en 24 uitgaande transfers werden de afgelopen weken gerealiseerd. Recordaankoop Filip Krastev (18, Slavia Sofia), een centrale middenvelder, komt pas begin 2021 bij de selectie.

