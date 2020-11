Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De hervorming van de medische cel binnen het Performancedepartement werd nu ook officieel gecommuniceerd. Professor dr. Luc Vanden Bossche (UZ Gent, ex-KAA Gent) vervangt als hoofdarts Kristof Sas, terwijl Niels Mathieu - na zeven jaar dienst - in de plaats komt van Glenn Vercauteren als Head Physical Therapist. Limburger Maarten Brecko voegt zich bij zijn team.

R Antwerp FC

Via zijn Instagrampagina kondigde aanvaller Dieumerci Mbokani (34) een terugkeer aan bij de Congolese nationale ploeg. Zijn laatste interland dateert wel al van januari 2017.

K Beerschot VA

Abdoulie Sanyang werd door bondscoach Tom Saintfiet opgeroepen voor de Gambiaanse nationale ploeg, die twee keer tegen Gabon aantreedt voor het kwalificatietoernooi van de Afrika Cup.

SC Charleroi

Marco Ilamaharitra (Madagascar), Saido Berahino (Burundi), Kaveh Rezaei & Ali Gholizadeh (Iran), Jamar Nicholson (Jamaica) en Gjoko Zajkov (Macedonië) hebben allen interlandverplichtingen de komende dagen.

Club Brugge

Met het (kinder)boek 'De beer en zijn sjaal', dat jonge en oudere fans oproept tot respect en verdraagzaamheid, veroverde de Foundation van blauw-zwart de More Than Football Award 2020. Dit is volgens Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg de hoogst mogelijke erkenning voor sociale initiatieven binnen het Europees voetbal. Een vakjury van meer dan honderd CSR-managers uit Europese topclubs en profcompetities verkozen dit als beste actie.

KV Kortrijk

De Gambiaanse spits Mohamed Badamosi is door een scheurtje in de adductoren minstens vijf weken buiten strijd. Faïz Selemani zal door een probleem met de buikspieren ook twee weken niet inzetbaar zijn voor coach Yves Vanderhaeghe. Kristof D'haene werd geopereerd aan de heup. De linkerflankspeler moet rekening houden met een onbeschikbaarheid van minstens vier maanden.

YR KV Mechelen

Door de handblessure van Hendrik Van Crombrugge en de positieve coronatest van Thomas Kaminski werd Gaëtan Coucke (22) door bondscoach Roberto Martínez toegevoegd aan de selectie van de Rode Duivels. Het was doelmannentrainer Erwin Lemmens die hem telefoneerde. Bij de Belgische U21 is de Limburger momenteel de doublure van Standardgoalie Arnaud Bodart.

De Ivoriaanse aanvaller William Mel Togui testte na drie weken quarantaine ditmaal negatief en mag daardoor weer aansluiten bij de groep voor de collectieve trainingen.

KV Oostende

De kustploeg kreeg gunstig nieuws, want de 2,4 miljoen euro die door de makelaars Didier Frenay en Patrick De Koster werd geblokkeerd op een rekening, werd door de beslagrechter in Brugge als niet-legitiem ingeschat. Ook het tv-geld, dat werd vastgezet, dient opnieuw te worden vrijgegeven. Bovendien werd beslist dat Frenay & De Koster een schadevergoeding van 20.000 euro - wegens misbruik - moeten ophoesten.

Het BAS moet zich nu buigen over de vraag of KV Oostende de dubieuze facturen effectief moet betalen. De club legde zelf klacht neer met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van Brugge wegens valse facturen voor de transfer van Nany Dimata richting VfL Wolfsburg in juli 2017.

Standard

Voorlopig wil François Fornieri niet in de Luikse club investeren. Op de RTBF reageerde de zakenman: hij beweerde dat de banken hem waarschuwden dat Standard in de toekomst ernstige financiële en juridische problemen riskeert. De Rouches blijven daardoor voor 99 procent in handen van Bruno Venanzi, maar nieuwe investeerders worden dringend gezocht. Anders dreigen nieuwe problemen voor de licentiecommissie. Bij de onlangs gepubliceerde jaarrekening bleek dat de totale schuld van Standard opliep tot 51 miljoen euro.

De Marokkaanse voetbalbond verplichtte middenvelder Selim Amallah om zijn geblesseerde knie in eigen land te laten onderzoeken. Hij vloog dus woensdagnamiddag naar Marokko, dat op 13 en 17 november speelt tegen Centraal-Afrika.

Lommel SK

Met de Japanse spits Koki Saito (19, Yokohama FC, 2025) zitten de Noord-Limburgers volgens Het Belang van Limburg ondertussen al aan dertig nieuwkomers. Vanaf januari zal de dribbelvaardige aanvaller naar België afreizen. Er is sprake van een transfersom die zo'n 2,2 miljoen euro bedraagt.

De hervorming van de medische cel binnen het Performancedepartement werd nu ook officieel gecommuniceerd. Professor dr. Luc Vanden Bossche (UZ Gent, ex-KAA Gent) vervangt als hoofdarts Kristof Sas, terwijl Niels Mathieu - na zeven jaar dienst - in de plaats komt van Glenn Vercauteren als Head Physical Therapist. Limburger Maarten Brecko voegt zich bij zijn team.Via zijn Instagrampagina kondigde aanvaller Dieumerci Mbokani (34) een terugkeer aan bij de Congolese nationale ploeg. Zijn laatste interland dateert wel al van januari 2017.Abdoulie Sanyang werd door bondscoach Tom Saintfiet opgeroepen voor de Gambiaanse nationale ploeg, die twee keer tegen Gabon aantreedt voor het kwalificatietoernooi van de Afrika Cup.Marco Ilamaharitra (Madagascar), Saido Berahino (Burundi), Kaveh Rezaei & Ali Gholizadeh (Iran), Jamar Nicholson (Jamaica) en Gjoko Zajkov (Macedonië) hebben allen interlandverplichtingen de komende dagen.Met het (kinder)boek 'De beer en zijn sjaal', dat jonge en oudere fans oproept tot respect en verdraagzaamheid, veroverde de Foundation van blauw-zwart de More Than Football Award 2020. Dit is volgens Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg de hoogst mogelijke erkenning voor sociale initiatieven binnen het Europees voetbal. Een vakjury van meer dan honderd CSR-managers uit Europese topclubs en profcompetities verkozen dit als beste actie.De Gambiaanse spits Mohamed Badamosi is door een scheurtje in de adductoren minstens vijf weken buiten strijd. Faïz Selemani zal door een probleem met de buikspieren ook twee weken niet inzetbaar zijn voor coach Yves Vanderhaeghe. Kristof D'haene werd geopereerd aan de heup. De linkerflankspeler moet rekening houden met een onbeschikbaarheid van minstens vier maanden.Door de handblessure van Hendrik Van Crombrugge en de positieve coronatest van Thomas Kaminski werd Gaëtan Coucke (22) door bondscoach Roberto Martínez toegevoegd aan de selectie van de Rode Duivels. Het was doelmannentrainer Erwin Lemmens die hem telefoneerde. Bij de Belgische U21 is de Limburger momenteel de doublure van Standardgoalie Arnaud Bodart.De Ivoriaanse aanvaller William Mel Togui testte na drie weken quarantaine ditmaal negatief en mag daardoor weer aansluiten bij de groep voor de collectieve trainingen.De kustploeg kreeg gunstig nieuws, want de 2,4 miljoen euro die door de makelaars Didier Frenay en Patrick De Koster werd geblokkeerd op een rekening, werd door de beslagrechter in Brugge als niet-legitiem ingeschat. Ook het tv-geld, dat werd vastgezet, dient opnieuw te worden vrijgegeven. Bovendien werd beslist dat Frenay & De Koster een schadevergoeding van 20.000 euro - wegens misbruik - moeten ophoesten. Het BAS moet zich nu buigen over de vraag of KV Oostende de dubieuze facturen effectief moet betalen. De club legde zelf klacht neer met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van Brugge wegens valse facturen voor de transfer van Nany Dimata richting VfL Wolfsburg in juli 2017.Voorlopig wil François Fornieri niet in de Luikse club investeren. Op de RTBF reageerde de zakenman: hij beweerde dat de banken hem waarschuwden dat Standard in de toekomst ernstige financiële en juridische problemen riskeert. De Rouches blijven daardoor voor 99 procent in handen van Bruno Venanzi, maar nieuwe investeerders worden dringend gezocht. Anders dreigen nieuwe problemen voor de licentiecommissie. Bij de onlangs gepubliceerde jaarrekening bleek dat de totale schuld van Standard opliep tot 51 miljoen euro.De Marokkaanse voetbalbond verplichtte middenvelder Selim Amallah om zijn geblesseerde knie in eigen land te laten onderzoeken. Hij vloog dus woensdagnamiddag naar Marokko, dat op 13 en 17 november speelt tegen Centraal-Afrika.Met de Japanse spits Koki Saito (19, Yokohama FC, 2025) zitten de Noord-Limburgers volgens Het Belang van Limburg ondertussen al aan dertig nieuwkomers. Vanaf januari zal de dribbelvaardige aanvaller naar België afreizen. Er is sprake van een transfersom die zo'n 2,2 miljoen euro bedraagt.