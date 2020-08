Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Leent de overbodige Kenny Saief wellicht opnieuw voor een seizoen uit aan het Poolse Legia Gdansk, zo staat in Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws te lezen. De flankspeler voetbalde ook vorig seizoen voor de Polen.

Cercle Brugge

Volgens Het Nieuwsblad moet de Franse spits Aboubakary Kanté weg ondanks zijn nog twee jaar lopende contract. Alimamy Gory heeft de groepstraining hervat, weet Het Laatste Nieuws dan weer

Charleroi

Heeft de transfervrije rechtsachter Mohamed Bouchouari op het oog, schrijft Het Laatste Nieuws. De 19-jarige flankspeler kreeg zijn opleiding bij Anderlecht en Zulte Waregem, vorig seizoen kwam hij voor het Luxemburgse Dudelange uit.

KAS Eupen

Haalde met Víctor Vazquez en Adriano Correia twee grote namen in, maar beide aanwervingen zullen dit weekend nog niet in de wedstrijdkern zitten, zo meldt Het Nieuwsblad.

KAA Gent

Laszlo Bölöni werd aangesteld als hoofdtrainer voor de komende twee seizoenen. Zo komt na anderhalf jaar een einde aan het trainerschap van Jess Thorup.

KV Kortrijk

Kan dit weekend wellicht niet rekenen op sterkhouder Terem Moffi. De spits liep een spierscheurtje op.

OH Leuven

Zal het dit weekend tegen Charleroi zonder topschutter Thomas Henry moeten doen. De Fransman verzwikte vorige speeldag zijn enkel, de ligamenten zijn geraakt, waardoor hij wellicht nog minstens een week out is. Yannick Aguemon en Stallone Limbombe zijn wel weer beschikbaar na blessure.

KV Oostende

Moet volgens Het Nieuwsblad zijn kersverse voorzitter Gauthier Ganaye al meteen delen met de Engelse ex-eersteklasser Wigan Athletic. Dat wordt wellicht overgenomen door Randy Frankel en Michael Kalt, het Amerikaanse investeerdersduo dat ook Oostende overnam, en zij willen dat Ganaye dat dossier in goede banen leidt. Verder meldt diezelfde krant dat OHL en Antwerp achter Jelle Bataille hengelen, maar dat KVO een transfer voorlopig tegenhoudt.

Standard

Ziet een jong talent gratis vertrekken naar Benfica. Het gaat om Diogo Moreira, de zoon van ex-Rouche Almani Moreira. De 16-jarige weigerde een profcontract te tekenen bij de Luikenaars en krijgt nu zijn zin door vrij te kunnen vertrekken naar Portugal, zo weet Het Nieuwsblad.

KVO moet zijn jonge voorzitter Gauthier Ganaye (links) delen met Wigan. © Sportpix.be

