RSC Anderlecht

De Oekraïense linkerflankspeler Bogdan Michajlitsjenko (23) en een lid van de medische staf legden een positieve coronatest af en werden meteen in quarantaine geplaatst. De onbetwistbare titularis mist daardoor de thuismatch tegen Antwerp. Door de blessure van Killian Sardella (pubalgie) is de kans groot dat de Jamaicaan Kemar Lawrence wordt klaargestoomd.

Een tiental personen, waaronder coach Vincent Kompany en aanvoerder Hendrik Van Crombrugge, gaven gisteren verstek op training door aanhoudende maag- en darmklachten.

Antwerp

Linkerflankspeler en nieuwkomer Jordan Lukaku (26), die door twee opeenvolgende positieve coronavirustesten twee weken verloor, kreeg nu toch groen licht om de groepstrainingen te hervatten. Er wordt nog bekeken of het niet beter is eerst een individueel schema af te werken.

Charleroi

De 29-jarige Senegalese verdedigende middenvelder Cristophe Diandy ziet weer licht aan het einde van de tunnel. De oud-speler van RSC Anderlecht, wiens overeenkomst eind juni werd verlengd tot het einde van dit seizoen, hervatte de groepstrainingen onder coach Karim Belhocine nadat hij begin november vorig jaar tegen KV Mechelen de kruisbanden van de rechterknie scheurde.

Club Brugge

Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik legden zondag een negatieve test af, waardoor het trio door trainer Philippe Clement kan worden ingezet voor de CL-confrontatie morgen/woensdag tegen Lazio, op de tweede speeldag van de groepsfase in poule F.

KAA Gent

Aanvoerder Sven Kums (32) speelde tegen KRC Genk zijn honderdste competitieduel voor de Buffalo's. In totaal zit de controlerende middenvelder, door zijn passages bij RSC Anderlecht, Lierse en KV Kortrijk ondertussen al aan 313 confrontaties in de Jupiler Pro League.

RE Mouscron

De kans is groot dat de competitiewedstrijd van komende zondag tegenover STVV moet worden uitgesteld. De Henegouwers zitten nog altijd opgescheept met dertien positieve coronagevallen, de nieuwe test voor de Pro League is voorzien morgen/woensdag.

Standard

Benfica, de tegenstander van de Rouches op de tweede speeldag van de EL-groepsfase, bereikte een akkoord met de UEFA over de bezetting van het Estadio da Luzstadion. De partij mag worden bijgewoond door in totaal 4.800 supporters, hetgeen neerkomt op 7,5 procent van de capaciteit.

Waasland-Beveren

Het internationale statistiekenbureau CIES berekende dat de gemiddelde leeftijd bij de teams die Nicky Hayen dit seizoen al opstelde amper 23,4 jaar bedraagt. Ook het Nederlandse ADO Den Haag komt uit op dat cijfer. Amper twee ploegen in de twintig grootste Europese voetbalcompetities deden beter dan de Waaslanders: het Deense FC Nordsjaelland (22,7) en het Portugese FC Famalicão. RSC Anderlecht volgt als tweede Belgische ploeg met een moyenne van 23,6 jaar.

Zulte Waregem

Door de 3-0-nederlaag bij KV Oostende beschikt de ploeg van Francky Dury over het slechtste doelsaldo (-13) van alle achttien teams in de Jupiler Pro League.

RFC Seraing

Coach Emilio Ferrera werd ook het slachtoffer van de coronapandemie en vertoeft al eventjes in quarantaine.

