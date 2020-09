Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Volgens Het Nieuwsblad heeft Anderlecht interesse in de Guinese linksvoetige centrale verdediger Simon Falette (28), die nog een jaar onder contract ligt bij de Duitse eersteklasser Eintracht Frankfurt maar daar overbodig is. Liverpool zou zich, net als in 2017, opnieuw manifesteren voor Rode Duivel Jérémy Doku (18). Concrete onderhandelingen vonden echter nog niet plaats.

Het Laatste Nieuws meldt dat ex-trainer Frank Vercauteren nog 350.000 euro moet krijgen als ontslagvergoeding, wat overeenkomt met zes maanden salaris. Ook zou voormalig Rode Duivel Anthony Vanden Borre (32) niet langer deel uitmaken van de A-kern. De verdediger, in het bezit van een minimumcontract, moet vanaf nu zijn conditie onderhouden bij de U21-selectie.

K Beerschot VA

De Malinese centrale middenvelder Ismaila Coulibaly (19) werd door de Engelse eersteklasser Sheffield United weggehaald bij het Noorse Sarpsborg 08 FF. Daar was hij de afgelopen weken goed voor vier treffers in zestien competitiewedstrijden. Ondanks concrete interesse van onder meer Galatasaray werd Coulibaly verhuurd voor drie seizoenen aan de ploeg van coach Hernán Losada.

Cercle Brugge

Bij de vereniging willen ze dan toch graag evenveel fans ontvangen als de buren van Club. In plaats van 3300 supporters wordt er gestreefd naar een maximum aantal personen van 9200.

KV Kortrijk

De Nigeriaanse profs Abdul Ajagun en Imoh Ezekiel werden naar de beloftenkern verwezen.

OH Leuven

Bij de tweede ploeg van de Duitse eersteklasser Werder Bremen ging OHL de Ghanees Jonah Osabutey (21) wegplukken. De aanvaller, die vorig seizoen nog in de Jupiler Pro League uitkwam voor Royal Excel Mouscron, wordt gehuurd.

Op Le Canonnier was Osabutey goed voor vijf doelpunten en vier assists in 22 competitieduels. Bovendien werd hij er door de fans verkozen tot beste speler van het seizoen. OH Leuven bedong ook een aankoopoptie.

YR KV Mechelen

Het kabinet van minister Ben Weyts ging akkoord met het plan om vanaf komende zaterdag, bij het thuisduel tegenover KV Oostende, 5200 supporters toe te laten in het AFAS-stadion. Lottrekking zal bepalen welke abonnees binnen mogen.

Royal Excel Mouscron

La Dernière Heure weet dat coach Fernando Da Cruz bepaalde profs de tip gaf een nieuwe club te zoeken voor 5 oktober, wanneer de transfermarkt tijdelijk sluit, omdat de selectie met 33 spelers veel te groot is en daardoor niet werkbaar. Het gaat om Vaso Vasic, Nemanja Antonov, Cédric Omoigui, Dylan Seys en Fabrice Olinga.

STVV

Centrale verdediger Maximiliano Caufriez (23), de aanvoerder van Waasland-Beveren, zou vandaag de overstap maken naar de Kanaries. Er is sprake van een transfersom die circa 1 miljoen euro bedraagt.

Waasland-Beveren

Het Laatste Nieuws meent te weten dat de club wordt overgenomen door het Amerikaanse Bolt Football Holdings. De drie eigenaars hebben banden met Crystal Palace (voetbal), Philadelphia 76ers & Phoenix Suns (basket) maar ook de New Jersey Devils (ijshockey). Voorzitter Dirk Huyck en CFO Olivier Swolfs moeten zorgen voor de Belgische verankering.

SV Zulte Waregem

De Noorse rechterflankspeler Henrik Bjørdal (23), in juli 2018 overgekomen van Brighton & Hove Albion, tekende tot 2023 bij de Noorse eersteklasser Valerenga IF.

