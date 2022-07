Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: KV Mechelen, Charleroi en OH Leuven.

De financiële strategie van Buijs

KV Mechelen heeft er een week in het Nederlandse Alkmaar op zitten. De Gazet van Antwerpen sprak met de nieuwe T1 Danny Buijs om de balans op te maken van de stage en de twee verloren oefenwedstrijden. De Nederlandse coach moet het zonder de vertrekkers Vinicius Souza en Hugo Cuypers doen. Bovendien zijn Lucas Bijker en Kerim Mrabti allebei langdurig geblesseerd. Daarnaast zit ook Nikola Storm met een transfer in zijn hoofd. 'Ik zal hem niet proberen te overtuigen om bij Mechelen te blijven. Dat werkt niet', vertelt Buijs. 'Hij moet zijn gevoel volgen, al is het uiteindelijk de club die bepaalt wat er zal gebeuren. Ik moet zeggen dat zijn inzet niet onder de situatie lijdt. Hij smijt zich elke dag volle bak.'

'Verandering in het team zal er sowieso zijn', vervolgt Buijs in de Gazet van Antwerpen. 'Dan heeft het geen zin om nog meer positieve dingen van dit team op de schop te gooien - lees Coucke blijft de nummer 1 in doel. Ik probeer zo veel mogelijk de continuïteit in het team te bewaren.'

Met een kortere voorbereiding dan normaal is er voor Buijs verder weinig tijd om te experimenteren. "Binnen drie weken beginnen we er al aan. Dat maakt mij, en andere trainers wellicht ook, onrustig, ja. Normaal krijg je zes à zeven weken om je ploeg klaar te stomen. Nu slechts vijf. Dadelijk is de kop eraf en is er geen weg terug. Of ik een moeizame start vrees? Alle scenario's kunnen. Ik ben ooit bij Groningen met 4 op 30 begonnen. We zullen moeten afwachten hoe snel de nieuwkomers de certitudes van afgelopen jaar vervangen.'

Daarnaast wil Buijs de kaart van enkele youngsters trekken. 'Die keuze zal een paar keer ten koste gaan van het resultaat, maar een jongere laten doorbreken, waardoor zijn waarde naar omhoog gaat, is misschien wel meer waard dan die paar punten. Toen ik bij Groningen begon, stond de clubbalans op min 10 miljoen euro. In vier jaar tijd haalden we 40 miljoen aan transfergelden binnen, waar de club nu de vruchten van plukt. Die financiële strategie willen we bij Mechelen ook toepassen.'

Een volwassen Zebra

Ken Nkuba gaf een opmerkelijk interview aan La Dernière Heure, met de intrigerende titel 'Men houdt van je om wat je doet, niet om wie je bent'. De rechtervleugelspeler van Charleroi is twintig jaar, maar hij heeft er al een hele lijdensweg op zitten. Zijn eerste profcontract tekende hij op zijn zestiende; daarna dwarsboomde een zware knieblessure zijn ambities. Daardoor stond hij maar liefst 403 dagen aan de kant.

'Die blessure heeft me een aantal zaken vanop afstand doen bekijken. En er zijn me een aantal zaken opgevallen', zegt Nkuba in La Dernière Heure. 'Je bent wel met de groep maar niet helemaal. Je bent er maar je telt niet. De coach geeft je ook niet veel aandacht want hij moet de ploeg doen draaien. Dat is normaal. Dat moet je aanvaarden want in het voetbal telt alleen wat er op het veld gebeurt. Ik heb er ook nooit over geklaagd dat er te weinig rekening met mij gehouden werd. Het is op het veld dat je moet presteren.'

Dat deed hij dan ook in de Europe play-offs bij Charleroi. Tegen KV Mechelen maakte hij een prachtig doelpunt. Maar te hard van stapel lopen deed hij daarna niet. 'Je gaat van eenzame momenten naar een gevoel van euforie. Toen ik de hype rond mijn goal zag, heb ik tegen mezelf gezegd dat dat goed was maar ik heb me niet laten meeslepen. In dat milieu houden de mensen niet van je om wie je bent maar om wat je doet. Dat is normaal, maar dat moet je altijd in je achterhoofd houden.'

Nkuba is zich zeer goed bewust van de voetbalbubbel waarin hij zich bevindt. 'Als je kijkt naar de cijfers van spelers na hun carrière, dan zie je zoveel procent scheidingen en 63 procent faillissementen. Neem een kleedkamer en je weet dat meer dan de helft van hen later in moeilijkheden zal zitten. Mijn entourage heeft me dat al heel snel duidelijk gemaakt.'

Kortom, Ken Nkuba: heel volwassen voor zijn leeftijd.

Twee aanwinsten bij OH Leuven

Opvallend nieuws in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen: OH Leuven strikt twee jonge internationals. De IJslander Jón Dagur Thorsteinsson (23), een flankaanvaller, komt over van Aarhus GF. Hij wees eerder een aanbieding van Standard af, terwijl hij ook genoemd werd bij KV Mechelen, RKC en en Lecce.

De tweede aanwinst is Hamza Mendyl (24), een linksback van Schalke 04. De twintigvoudige Marokkaanse international legde al medische tests af. Schalke kocht hem vier jaar geleden voor vijf miljoen euro bij Lille OSC, maar zijn verblijf bij de Köningsblauen werd geen succes: hij bleef steken op 21 matchen. Hij werd verhuurd aan Gaziantep en Dijon, maar kiest nu definitief voor OH Leuven waar hij tekent voor drie jaar.

KV Mechelen heeft er een week in het Nederlandse Alkmaar op zitten. De Gazet van Antwerpen sprak met de nieuwe T1 Danny Buijs om de balans op te maken van de stage en de twee verloren oefenwedstrijden. De Nederlandse coach moet het zonder de vertrekkers Vinicius Souza en Hugo Cuypers doen. Bovendien zijn Lucas Bijker en Kerim Mrabti allebei langdurig geblesseerd. Daarnaast zit ook Nikola Storm met een transfer in zijn hoofd. 'Ik zal hem niet proberen te overtuigen om bij Mechelen te blijven. Dat werkt niet', vertelt Buijs. 'Hij moet zijn gevoel volgen, al is het uiteindelijk de club die bepaalt wat er zal gebeuren. Ik moet zeggen dat zijn inzet niet onder de situatie lijdt. Hij smijt zich elke dag volle bak.''Verandering in het team zal er sowieso zijn', vervolgt Buijs in de Gazet van Antwerpen. 'Dan heeft het geen zin om nog meer positieve dingen van dit team op de schop te gooien - lees Coucke blijft de nummer 1 in doel. Ik probeer zo veel mogelijk de continuïteit in het team te bewaren.'Met een kortere voorbereiding dan normaal is er voor Buijs verder weinig tijd om te experimenteren. "Binnen drie weken beginnen we er al aan. Dat maakt mij, en andere trainers wellicht ook, onrustig, ja. Normaal krijg je zes à zeven weken om je ploeg klaar te stomen. Nu slechts vijf. Dadelijk is de kop eraf en is er geen weg terug. Of ik een moeizame start vrees? Alle scenario's kunnen. Ik ben ooit bij Groningen met 4 op 30 begonnen. We zullen moeten afwachten hoe snel de nieuwkomers de certitudes van afgelopen jaar vervangen.'Daarnaast wil Buijs de kaart van enkele youngsters trekken. 'Die keuze zal een paar keer ten koste gaan van het resultaat, maar een jongere laten doorbreken, waardoor zijn waarde naar omhoog gaat, is misschien wel meer waard dan die paar punten. Toen ik bij Groningen begon, stond de clubbalans op min 10 miljoen euro. In vier jaar tijd haalden we 40 miljoen aan transfergelden binnen, waar de club nu de vruchten van plukt. Die financiële strategie willen we bij Mechelen ook toepassen.'Ken Nkuba gaf een opmerkelijk interview aan La Dernière Heure, met de intrigerende titel 'Men houdt van je om wat je doet, niet om wie je bent'. De rechtervleugelspeler van Charleroi is twintig jaar, maar hij heeft er al een hele lijdensweg op zitten. Zijn eerste profcontract tekende hij op zijn zestiende; daarna dwarsboomde een zware knieblessure zijn ambities. Daardoor stond hij maar liefst 403 dagen aan de kant.'Die blessure heeft me een aantal zaken vanop afstand doen bekijken. En er zijn me een aantal zaken opgevallen', zegt Nkuba in La Dernière Heure. 'Je bent wel met de groep maar niet helemaal. Je bent er maar je telt niet. De coach geeft je ook niet veel aandacht want hij moet de ploeg doen draaien. Dat is normaal. Dat moet je aanvaarden want in het voetbal telt alleen wat er op het veld gebeurt. Ik heb er ook nooit over geklaagd dat er te weinig rekening met mij gehouden werd. Het is op het veld dat je moet presteren.'Dat deed hij dan ook in de Europe play-offs bij Charleroi. Tegen KV Mechelen maakte hij een prachtig doelpunt. Maar te hard van stapel lopen deed hij daarna niet. 'Je gaat van eenzame momenten naar een gevoel van euforie. Toen ik de hype rond mijn goal zag, heb ik tegen mezelf gezegd dat dat goed was maar ik heb me niet laten meeslepen. In dat milieu houden de mensen niet van je om wie je bent maar om wat je doet. Dat is normaal, maar dat moet je altijd in je achterhoofd houden.'Nkuba is zich zeer goed bewust van de voetbalbubbel waarin hij zich bevindt. 'Als je kijkt naar de cijfers van spelers na hun carrière, dan zie je zoveel procent scheidingen en 63 procent faillissementen. Neem een kleedkamer en je weet dat meer dan de helft van hen later in moeilijkheden zal zitten. Mijn entourage heeft me dat al heel snel duidelijk gemaakt.' Kortom, Ken Nkuba: heel volwassen voor zijn leeftijd.Opvallend nieuws in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen: OH Leuven strikt twee jonge internationals. De IJslander Jón Dagur Thorsteinsson (23), een flankaanvaller, komt over van Aarhus GF. Hij wees eerder een aanbieding van Standard af, terwijl hij ook genoemd werd bij KV Mechelen, RKC en en Lecce.De tweede aanwinst is Hamza Mendyl (24), een linksback van Schalke 04. De twintigvoudige Marokkaanse international legde al medische tests af. Schalke kocht hem vier jaar geleden voor vijf miljoen euro bij Lille OSC, maar zijn verblijf bij de Köningsblauen werd geen succes: hij bleef steken op 21 matchen. Hij werd verhuurd aan Gaziantep en Dijon, maar kiest nu definitief voor OH Leuven waar hij tekent voor drie jaar.