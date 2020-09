Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

R Antwerp FC

Aanvoerder Faris Haroun (35 op 22 september) kreeg voor zijn constante prestaties de afgelopen weken en maanden een mooi geschenk, in de vorm van een contractverlenging tot 2022. De middenvelder, die in januari 2017 werd overgenomen van Cercle Brugge, is tijdens zijn passage voor de Great Old al goed voor 8 doelpunten in 114 partijen.

K Beerschot VA

De clubleiding heeft de intentie om clubicoon Rik Coppens een standbeeld te geven. De Antwerpse club start daarom een geldzamelingsactie om het borstbeeld in Het Kiel te financieren. Drijvende kracht achter dit initiatief is oud-speler Jean Rylant. Er wordt gehoopt op een totaal van 10.000 euro. Legende Rik Coppens, een 47-voudige Rode Duivel, overleed op 5 februari 2015 op 84-jarige leeftijd.

Club Brugge

In navolging van eerder Eder Balanta, Mats Rits, Charles De Ketelaere, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Ignace Van der Brempt en Thomas Van den Keybus verlengde nu ook Clinton Mata (27), ondanks concrete interesse van Hertha BSC en TSG 1899 Hoffenheim, zijn overeenkomst met blauw-zwart tot 2024. De Angolese international, ook in het bezit van een Belgische identiteitskaart, had nog een verbintenis tot 2022. Op de teller voor blauw-zwart sinds zijn komst in de zomer van 2018 staan volgens La Gazette des Sports 2 goals en 5 assists in 72 duels.

Centrale verdediger Brandon Mechele (27) kreeg dan weer af te rekenen met onprettig nieuws. De Rode Duivel keerde vanuit Denemarken terug met de Belgische nationale ploeg en testte daarbij positief op het coronavirus. De West-Vlaming mist daardoor het UEFA Nations Leagueduel tegen IJsland en ook de competitiewedstrijd tegenover Waasland-Beveren komende zaterdag.

RSC Anderlecht

Rechterverdediger Anthony Vanden Borre (32) werd bij het oefenduel tegen Bayer Leverkusen een helft lang centraal in de defensie uitgespeeld. Lonkt er een nieuwe rol voor de gewezen Rode Duivel, die drie jaar niet op het hoogste niveau speelde?

De server van paars-wit crashte en was duidelijk niet klaar om de grote hoeveelheid van aanvragen om de 6000 beschikbare tickets aan de man te brengen voor het competitieduel tegen Cercle Brugge komend weekend. Dan wordt de eerste keer sinds langs - midden maart - met publiek gevoetbald. Toch lukte het volgens Het Laatste Nieuws uiteindelijk om de helft van de kaarten te reserveren.

KRC Genk

Volgens Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws is de interesse van de Limburgers voor de Zwitserse middenvelder Bastien Toma (21, FC Sion), een jeugdinternational, bijzonder concreet. Zijn contract loopt volgend jaar af. Na ruim drie jaar bij de A-kern zit hij aan 10 goals en 12 assists in 91 confrontaties.

Waasland-Beveren

Alle abonnees mogen op de Freethiel binnen bij het volgende thuisduel voor de troepen van coach Nicky Hayen.

