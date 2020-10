Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Tijd beschikt over informatie die aangeeft dat de Brusselse club het seizoen 2019/20 afsloot met een monsterverlies van 36 miljoen euro. Doordat het eigen vermogen onder nul zakte, zijn de aandeelhouders nu wettelijk verplicht om te stemmen over het voortbestaan. Deze week zou er een - vervroegde - algemene vergadering plaatsvinden.

Afgelopen zaterdag was er, door supportersgroep Mauves Army, protest met twee Franstalige spandoeken ('Minderheidsaandeelhouders: als jullie daar niet zijn om de club vooruit te doen gaan, bol het af' en 'Marc, de fans hebben recht op meer klaarheid, en snel!) en een perscommuniqué, waarin wordt gepleit voor de oprichting van een Fan Board. Die groep zou een link moeten vorm tussen de club en haar achterban.

Antwerp

Op de Bosuil werden ze geconfronteerd met vier spelers - volgens Het Nieuwsblad: Jordan Lukaku, Abdoulaye Seck, Alexis de Sart en Sander Coopman - die positief testten op het Covid-19 virus. Ook een aantal personen uit de sportieve omkadering ondergingen dit lot en werden in quarantaine geplaatst.

De trainingen voor de A-kern blijven verder gewoon plaatsvinden, voor de beloften werd een individueel programma uitgewerkt. De burelen blijven deze week dicht, alle medewerkers werken van thuis uit.

KRC Genk

Na zijn coronabesmetting stond de Australische doelman en aanvoerder Danny Vukovic (35) opnieuw tussen de palen tijdens het oefenduel tegen Feyenoord.

KAA Gent

De Senegalees-Spaanse aanvaller Mamadou Sylla (26), die in juli 2017 voor 3,85 miljoen euro overkwam van KAS Eupen maar zich in de Ghelamco Arena nooit kon doorzetten, vertrok transfervrij naar de Spaanse tweedeklasser Girona FC. Hij tekende voor twee jaar en was bij zijn eerste competitieduel, op verplaatsing bij CD Leganés al meteen goed voor de winning goal. Na vijf speeldagen betekende dat pas de eerste zege voor de staartploeg.

OH Leuven

In de vijfde ronde van de Croky Cup lieten de troepen van coach Marc Brys zich niet verrassen door amateureerstenationaler R Knokke FC. Aan de kust werd het 0-2, na treffers van man in vorm Xavier Mercier en Frédéric Duplus.

KV Mechelen

Volgens Het Laatste Nieuws bestaat de kans dat controlerende middenvelder Steven Defour (32), die een oefenduel bij KAA Gent goed doorstond, een prestatiegerichte verbintenis krijgt aangeboden. De gewezen Rode Duivel weigerde recent twee lucratieve aanbiedingen uit Turkije. Hij gaf altijd aan bij zijn jeugdliefde te willen eindigen als actief voetballer.

Waasland-Beveren

In de vijfde ronde van de Croky Cup kwam amateurtweedenationaler Sparta Petegem afgezakt naar de Freethiel. Het werd uiteindelijk 3-0 voor de 1A-clubs, met doelpunten van topschutter Daan Heymans en tweemaal Michael Frey.

KMSK Deinze

Het team van David Gevaert liet zich in de vijfde ronde van de Croky Cup verrassen door Thes Sport. De Limburgers haalden het thuis, na verlengingen, met 3-1 tegen de 1B-ploeg.

Lommel SK

Sebastiaan Brebels verloste de Limburgers in de vijfde ronde van de Croky Cup met de 3-2, nadat de partnerclub van Manchester City met 0-2 was achtergekomen tegen amateurtweedenationaler KVV Zelzate.

KVC Westerlo

Na meer dan een maand kwamen de spelers van Bob Peeters nog eens in actie, ter gelegenheid van de vijfde ronde in de Croky Cup. Ze haalden het met 5-1 van amateurtweedenationaler Hades, met goals van debutant Atabey Cicek (3), Lukas Van Eenoo en Ambroise Gboho.

