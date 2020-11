Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Rode Duivel Yari Verschaeren (19) zou volgens Het Laatste Nieuws voor de jaarwisseling kunnen rekenen op een contractverlenging. Zijn huidige overeenkomst loopt af in 2022.

Cercle Brugge

Linkerverdediger Dimitar Velkovski vertoeft in quarantaine, nadat hij bij de nationale ploeg van Bulgarije besmet raakte met het covid-19-virus.

Met Dylan Van Haeren werd een assistent voor videoanalist Stuart Metcalfe toegevoegd aan de technische staf bij de Vereniging.

Club Brugge

De Oekraïnse linkerflankspeler Edoeard Sobol mist het competitieduel tegen KV Kortrijk, nadat de international opnieuw positief testte. Zaterdag volgt een onderzoek door de UEFA voor het CL-groepsduel in Dortmund dinsdag. Zondag verwachten ze daarvan de uitkomst.

KRC Genk

Spits Cyriel Dessers (25) maakte bekend dat hij zich aansluit bij Common Goal, een liefdadigheidsinstelling binnen de internationale voetbalwereld met de Spaanse middenvelder Juan Mata als bezieler van het project drie jaar geleden. De Nigeriaanse international staat daarmee 1 procent van zijn jaarsalaris af aan een goed doel. Ondertussen zijn er meer dan 170 profspelers en -speelsters, in totaal 44 nationaliteiten, die dit initiatief volgen en steunen.

Verdediger Rubin Seigers mag van de nieuwe hoofdcoach John van den Brom bij de A-kern blijven trainen, nu duidelijk wordt dat een terugkeer van Sébastien Dewaest niet snel zal plaatsvinden.

KAA Gent

De Chinese middenvelder Hao Wang (19) versierde een overeenkomst tot het einde van het seizoen, voorlopig bij de beloften van coach Manu Ferrera.

KV Mechelen

Middenvelder Constantinos Patoulidis (20), transfervrij na eerdere passages bij RSC Anderlecht en laatst Standard, kreeg een overeenkomst tot het einde van het seizoen bij de beloften.

Standard

De Marokkaanse middenvelder Mehdi Carcela ontbreekt morgen/zaterdag tegen KAS Eupen, nadat de routinier een positieve coronatest aflegde. Ook zijn deelname aan het EL-groepsduel tegen Lech Poznan komt in gevaar.

Zulte Waregem

Aanvoerder en centrale verdediger Ewoud Pletinckx is na een afwezigheid van vijf speeldagen door een knieletsel opnieuw wedstrijdfit. De jongeren Wout De Buyser (19), Cheik Thiam (17) en Max De Ruyver (19) trainen mee met de A-kern.

