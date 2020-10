Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Het Griekse Olympiacos Piraeus toont concrete belangstelling voor Francis Amuzu (21). James Lawrence (28), een linksvoetige centrale verdediger die in de B-kern zat, tekende definitief tot 2022 bij de Duitse tweedeklasser FC St. Pauli. Josué Sa kan naar Loedogorets in Bulgarije, de Spaanse tweedeklasser RCD Mallorca bracht een bod uit - inclusief bonussen - voor Mohammed Dauda.

Door de blessure van Zulte Waregemaanvoerder Ewoud Pletinckx werd Marco Kana voor de beloften opgeroepen door bondscoach Jacky Mathijssen.

Antwerp

Er mag Europees worden gevoetbald op de Bosuil, zo maakte de UEFA bekend. Tribune 1 en 3 kregen de goedkeuring van de Europese voetbalbond.

Aanvallende middenvelder Cristian Benavente (26, Pyramids FC) wordt gehuurd met aankoopoptie, maar er bestaat volgens Het Laatste Nieuws ook belangstelling voor de Deense rechtsachter Oskar Buur (22) van Wolverhampton Wanderers. Daar ligt hij tot 2023 onder contract.

Club Brugge

Bij de loting voor de groepsfase van de Champions League werd blauw-zwart in poule F gekoppeld aan FC Zenith (Rus), Borussia Dortmund (Ger) en Lazio (Ita).

De UEFA laat een tribunebezetting van dertig procent toe, op voorwaarde dat de lokale overheid instemt. In het Jan Breydelstadion zou dat neerkomen op een kleine tienduizend toeschouwers.

Doelman Simon Mignolet (32) ligt goed in de markt. De Limburger, onder contract tot 2024, speelde zich volgens Het Laatste Nieuws in de kijker van Aston Villa, Stade Rennes maar ook nog andere clubs uit de Premier League en de Primera División. Maar de clubleiding sluit een vertrek uit. Daarvoor is Mignolet veel te belangrijk, in de race naar een nieuwe titel.

Verdediger Odilon Kossounou (19) werd door de Ivoriaanse bondscoach Patrice Beuamelle voor het eerst opgeroepen. Ook Simon Deli kreeg een selectie voor de oefeninterland tegen België volgende week donderdag.

Cercle Brugge

De beloften Artuur Zutterman, Aske Sampers, Wolf Ackx en Lucca Lucker kregen een semiprofcontract voor een seizoen, met optie op een bijkomend jaar.

Oud-aanvoerder Benjamin Lambot (33), een centrale verdediger, tekende een overeenkomst tot eind maart 2021 bij het Indische NorthEast United FC.

KV Kortrijk

De uitgaande transfer van de Nigeriaanse aanvaller Terem Moffi (voor 8 miljoen euro) werd volledig afgerond.

Rechterflankspeler Gilles Dewaele testte voor de tweede keer negatief op het coronavirus en zit in de wedstrijdselectie voor de verplaatsing naar STVV.

Standard

Het Nieuwsblad weet dat er een bod van 800.000 euro werd gedaan op de Noorse verdediger Andreas Hanche-Olsen (23) van Stabaek Fotball. Een vertrek van Kostas Laifis is mogelijk, want de Cypriotische verdediger kan naar Duitsland en Italië. Uit de Serie A kwam ook belangstelling voor Bosnische controlerende middenvelder Gojko Cimirot (27), nog onder contract tot 2022.

Waasland-Beveren

Met de Zwitser Michael Frey (26) wordt er een spits gehuurd van de Turkse topclub Fenerbahçe SK

Het Laatste Nieuws weet dat ook de Portugese linksvoetige centrale verdediger Luís Miguel Vieira Silva (29), eigendom van de Turkse kampioen Istanbul Basaksehir maar vorig seizoen verhuurd aan het Oostenrijkse Wolfsberger AC, wordt aangeworven.

