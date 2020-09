Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Voormalig verdediger Kristof Sas (44) nam in onderling overleg afscheid van de Brusselse club. Hij combineerde de job van clubdokter met een functie als spoedarts in het AZ Glorieuxziekenhuis in Ronse. Zijn vertrek kadert in de hervormingen binnen het medisch departement.

K Beerschot VA

Het bestuur had volgens Het Laatste Nieuws al een verkennend gesprek met de makelaar van de Oostenrijkse middenvelder Raphael Holzhauser (27) over een contractverlenging.

Doelman en aanvoerder Mike Vanhamel (30) werd door de supporters gehuldigd als Manneke van het Seizoen 2019/20, dus als beste speler van het vorige seizoen.

Cercle Brugge

Uitgerekend op zijn 27e verjaardag, afgelopen vrijdag, kreeg doelman Miguel Van Damme te horen dat hij - al voor de derde keer - opnieuw leukemie heeft. Hij moet nu vier weken in quarantaine en krijgt ook (opnieuw) chemotherapie. De onfortuinlijke Oost-Vlaming mocht de aftrap geven bij de stadsderby tegen Club Brugge, wat tot veel emoties leidde.

SC Charleroi

De Bulgaarse linksvoetige verdediger Ivan Goranov (28) testte afgelopen vrijdag positief op corona. Een dag later volgde de bevestiging bij een nieuw onderzoek. Hij moet een week in quarantaine, waardoor Goranov de verplaatsing naar Royal Excel Mouscron miste.

Het play-offduel tegen het Poolse Lech Poznan in de play-off-fase voor de Europa League werd definitief vastgelegd op donderdag 1 oktober om 19 uur op Mambourg.

KV Kortrijk

De echtgenote van revelatie Gilles Dewaele had vorige week positief getest op corona, waarop coach Yves Vanderhaeghe besliste geen risico te nemen. De rechterflankspeler zelf testte vorige vrijdag, maar er werd geopteerd hem niet te laten spelen tegen R Antwerp FC om de kans op besmetting bij andere personen te vermijden. Vandaag volgt er een nieuw onderzoek voor de 24-jarige West-Vlaming.

OH Leuven

Voor het komende thuisduel tegen SV Zulte Waregemmag de promovendus de capaciteit optrekken van 2000 naar 3500 bezoekers.

YR KV Mechelen

Middenvelder Joachim Van Damme (29) incasseerde na amper zeven competitieduels al zijn vijfde gele kaart, waardoor de sterkhouder de streekderby tegenover Royal Antwerp FC mist.

Standard

Gewezen centraal verdediger Jacky Beurlet, die tussen 1969 en 1971 drie opeenvolgende titels vierde onder coach René Hauss en in totaal aan 350 officiële wedstrijden geraakte voor de Rouches tussen 1961 en 1974, overleed op 75-jarige leeftijd. Bij de aftrap tegen Zulte Waregem werd een minuut stilte gehouden, net als voor de eerder gestorven Alfred Riedl.

KVC Westerlo

Gazet van Antwerpen informeert dat er nog altijd twaalf spelers positief testten op het Covid-19-virus. Vandaag worden er met het labo afspraken gemaakt voor nieuwe tests in de loop van deze week.

