Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, KRC Genk en KAA Gent.

Gebikkel om CDK

Er werd gedacht dat een nieuwe ontmoeting tussen de directie van Milaan en Brugge voor witte rook zou zorgen in het transferdossier rond Charles De Ketelaere. De twee partijen kwamen bijeen in het Zwitserse Lugano om voor eens en altijd tot een akkoord te komen. Maar de bijeenkomst op neutraal terrein heeft niet geleid tot een oplossing voor de netelige situatie.

Volgens Het Laatste Nieuws duurde de ontmoeting niet langer dan een uur en weigerde blauw-zwart alsnog het bod van 33 miljoen euro van de Rossoneri. De Belgische kampioen waren nochtans akkoord gegaan met een verlaging van de prijs van 40 naar 35 miljoen euro.

De zaak van de Rode Duivel blijft dus maar aanslepen en het zou goed kunnen dat CDK stilaan zijn gedulde verliest als er de komende dagen en weken geen oplossing uit de bus komt.

Transferperikelen in Genk

Ook Genk is druk bezig achter de schermen, vooral wat betreft uitgaande transfers. Twee spelers die op de openingsdag van het seizoen nog in de basis begonnen, zouden in de komende weken van shirt kunnen wisselen.

De eerste is Junya Ito, de laatste drie seizoenen een van de hoofdrolspelers in onze competitie. Vorig seizoen gaf hij 15 assists in 34 wedstrijden en 12 in 32 wedstrijden het seizoen daarvoor. Afgelopen weekend tegen Club liet hij dat nogmaals zien. Kenmerken en statistieken die de aandacht van een historische club van het Franse kampioenschap trokken: Stade Reims.

Met zes titels, met de laatste in 1962, genoten de rood-witten het grootste deel van hun succes in de jaren 1950, met twee Franse bekers en twee Europacup I-finales. Het wil een team worden dat weer voor Europese plaatsen kan strijden en de Japanse international zou een speler kunnen zijn die hen kan helpen die ambitie waar te maken. Ito's profiel spreekt de Spaanse coach Oscar Garcia erg aan, aldus Het Nieuwsblad. Genk eist naar verluidt meer dan 10 miljoen euro voor één van zijn sleutelspelers, die zelf niet bepaald staat te springen om te vertrekken met het WK voor des deur.

Junya Ito was sterk tegen Club, maar doet hij dit seizoen uit in de Jupiler Pro League? © Belga Image

Ito staat tot 2024 onder contract in Limburg, en als hij akkoord gaat om naar de Champagnestreek te verhuizen, zou hij herenigd kunnen worden met enkele oude bekenden uit de JPL: Wout Faes, Thomas Foket, Thibault De Smet en Nicolas Penneteau, de voormalige doelman van Charleroi.

Er is ook aangekondigd dat een andere speler Genk kan verlaten: Cyriel Dessers. De spits staat al langer in het vizier van Serie A-promovendus Cremonese. Volgens Fabrizio Romano, een van de meest deskundige waarnemers van de mercato, is de deal tussen de Limburgers en de Lombarden in volle gang.

Maar de transfer zou weleens geboycot kunnen worden door een ex-coach van de Limburgers. Op een foto staat Dessers namelijk te dineren met Jess Thorup, die met de Nigeriaans international een mogelijke overstap naar FC Kopenhagen zou bespreken. Indien de deal met Cremonese faalt, lijkt de Italiaanse club vol voor een andere oude vriend uit de Belgische competitie te gaan: David Okereke. De 24-jarige Nigeriaan, die zich in 2019 bij Club Brugge aansloot, werd de afgelopen seizoenen uitgeleend, vorig seizoen met name aan Venezia, en heeft nog een contract tot eind dit seizoen bij de Belgische kampioen.

This is Dessers in Copenhagen yesterday with his agent, FC Copenhagen manager Thorup and FC Copenhagen Sportsdirector Peter. pic.twitter.com/4Jjc6BlRHN — Emil Rosengaard (@Emil_Rosengaard) July 27, 2022

Qatar of Saoedi-Arabië voor Tissoudali?

Tarik Tissoudali, vorig seizoen sterkhouder bij KAA Gent, lijkt steeds dichter bij een vertrek uit de Ghelamco Arena te staan. Met zijn huidige salaris behoort de kleine Marokkaanse tovenaar niet tot de best betaalde Buffalo's, wat hem niet bevalt. De onderhandelingen over een contractverlenging zijn een paar weken geleden beëindigd. 'Er werd mij een verhoging aangeboden, maar ik wilde een salaris dat de beste spelers waardig was', zei hij.

Tissoudali is gewend om met zijn familie op vakantie te gaan naar Dubai of Qatar, en bij die laatste zou hij nu zijn carrière kunnen verderzetten. En niet alleen tot aan de wereldbeker. Volgens Het Nieuwsblad zou Al-Rayyan hem een driejarig contract willen aanbieden met een salaris van tussen de 2 en 3 miljoen euro netto per jaar. Dat is zes keer zoveel als wat hij momenteel in Oost-Vlaanderen verdient (ongeveer 750.000 euro per jaar).

Dat Tarik Tissoudali bezig is met een vertrek, bleek ook uit zijn Instagrampost. Daarin toonde hij zich duidelijk over zijn toekomstige bedoelingen: 'Ze zullen het niet begrijpen totdat je er niet meer bent'.

Het Qatarese Al-Rayyan is niet de enige geïnteresseerde in de Marokkaanse international. Ook de Saoedische club Al-Shabab, voorheen gecoacht door Michel Preud'homme, zou Tissoudali in het vizier hebben.

