Antwerp

De jonge aanvaller Bruny Nsimba (20) werd met een eerste profcontract tot 2024 beloond voor zijn snelle ontwikkeling de afgelopen maanden.

KAA Gent

Sinan Bolat zal de eerste drie duels in de groepsfase van de Europa League niet meemaken, want de 32-jarige Belgisch-Turkse doelman stond niet ingeschreven op de Europese spelerslijst voor de voorrondewedstrijden van de Champions League. Daardoor moet Davy Roef onder de lat, met Owen Jochmans (17) als stand-in, omdat Colin Coosemans niet werd ingeschreven.

KV Kortrijk

De Gambiaanse spits Mohamed Badamosi (21), die begin oktober voor vier jaar tekende en werd weggehaald bij FUS Rabat, zit nog altijd vast in Marokko omdat de fax op de Belgische ambassade in Casablanca niet werkt.

RE Mouscron

De Portugese Fransman Fernando Da Cruz (47), die overkwam van Lille OSC, is niet langer de coach. Hij werd net als zijn gehele technische staf - behalve doelmannentrainer Eric Deleu - bedankt voor bewezen diensten na een teleurstellende 3 op 27, met amper drie gemaakte doelpunten. De clubleiding wil zo snel mogelijk een opvolger aanstellen. Mbaye Leye en Luka Elsner (ex-Union) zijn naar verluidt in beeld, maar werden nog niet officieel gecontacteerd. De Portugezen Miguel Cardoso (48, ex-FC Nantes en AEK Athene) en João Sacramento (31, de huidige adjunct van José Mourinho bij Spurs en tot november 2019 assistent-trainer bij Lille OSC) vormen blijkbaar ook opties.

Naast de profs Loris Henry, Alexandre Ippolito en Benjamin Van Durmen testten er ook twee clubmedewerkers positief, waardoor uit veiligheidsoverwegingen werd beslist om de burelen op Le Canonnier te sluiten, om verdere verspreiding tegen te gaan.

STVV

Ondanks de magere zes punten na negen speeldagen krijgt de Australische trainer Kevin Muscat (47) - voorlopig - nog het vertrouwen.

Waasland-Beveren

Vandaag volgt er een nieuwe coronatest, nadat de competitiewedstrijd van gisteren/maandag tegen KV Oostende werd uitgesteld nadat dertien profspelers, één technische staflid en twee medewerkers positief hadden getest.

Seraing

Voormalig belofteninternational Ibrahima Cissé (26), een Belg met Guinese roots die als verdedigende middenvelder opereert of ook als centrale verdediger inzetbaar is, kreeg als transfervrije speler een verbintenis tot 2022 bij de leider uit 1B.

Union

Raadgever Jean-Marie Philips (75), ex-CEO van de Pro League die een tijdje op intensieve zorgen lag door coronabesmetting, mocht het ziekenhuis verlaten.

