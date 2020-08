Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Nederlandse doelman Bart Verbruggen (18), een jeugdinternational die nog tot 2022 onder contract lag bij NAC, kwam naar paars-wit, dat dus nog een transfersom moet ophoesten. In het verleden werkte de goalie in Breda samen met huidig RSCA-keepertrainer Jelle ten Rouwelaar. Verbruggen wordt derde in de rangorde van de keepers.

Het Nieuwsblad meent te weten dat het Italiaanse US Sassuolo zich opnieuw meldde voor Rode Duivel Hendrik Van Crombrugge (27). De doelman ligt nog tot 2023 onder contract in Brussel.

De Servische aanvaller Dejan Joveljic (21), vorig seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt, trekt nu voor een seizoen op uitleenbasis naar het Oostenrijkse Wolfsberger AC.

KAA Gent

De overgang van doelman Thomas Kaminski (27) naar de Engelse tweedeklasser Blackburn Rovers werd volledig afgerond. Hij tekende voor twee jaar met optie. Als opvolger blijft de transfervrije Sinan Bolat (31) in beeld.

Naast PAOK (3-1-zege tegen Besiktas) kunnen de Buffalo's bij de loting op 31 augustus voor de derde voorronde van de CL (op 15 of 16 september) ook worden gekoppeld aan AZ (met 3-1 te sterk voor Viktoria Pilsen) of Rapid Wien (dat bij NK Lokomotiva uit Zagreb ging winnen met 0-1).

KRC Genk

Het Belang van Limburg citeert technisch directeur Dimitri de Condé, die op de transfermarkt nog zoekt naar een creatieve speler.

De jonge aanvaller Adriano Bertaccini (20), die nog tot 2022 onder contract ligt maar vorig seizoen werd verhuurd aan KMSK Deinze, test bij de Oostenrijkse tweedeklasser Austria Lustenau. De Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport toonde ook belangstelling, maar beschikt niet over de gewenste financiële middelen voor een uitleenbeurt.

STVV

De Portugese centrale verdediger Jorge Teixeira kreeg van het bondsparket een schorsingsvoorstel voor twee speeldagen, na zijn uitsluiting tegen KV Oostende. Daardoor mist de routinier het uitduel bij KAS Eupen en de thuiswedstrijd tegen R Antwerp FC.

Op Stayen zijn ze ervan overtuigd dat ze vanaf september, en dit na overleg met de stadsdiensten van burgemeester Veerle Heeren, in totaal 1600 fans kunnen ontvangen voor de thuispartijen.

Club Brugge

Het Laatste Nieuws weet dat de Tsjechische kampioen Viktoria Pilsen aan Michael Krmencik denkt als nieuwe centrumspits. Club Brugge betaalde in januari dit jaar maar liefst 6,5 miljoen euro voor de 27-jarige Tsjechische international, die nog altijd niet wist te overtuigen.

RSC AnderlechtDe Nederlandse doelman Bart Verbruggen (18), een jeugdinternational die nog tot 2022 onder contract lag bij NAC, kwam naar paars-wit, dat dus nog een transfersom moet ophoesten. In het verleden werkte de goalie in Breda samen met huidig RSCA-keepertrainer Jelle ten Rouwelaar. Verbruggen wordt derde in de rangorde van de keepers.Het Nieuwsblad meent te weten dat het Italiaanse US Sassuolo zich opnieuw meldde voor Rode Duivel Hendrik Van Crombrugge (27). De doelman ligt nog tot 2023 onder contract in Brussel.De Servische aanvaller Dejan Joveljic (21), vorig seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt, trekt nu voor een seizoen op uitleenbasis naar het Oostenrijkse Wolfsberger AC.KAA GentDe overgang van doelman Thomas Kaminski (27) naar de Engelse tweedeklasser Blackburn Rovers werd volledig afgerond. Hij tekende voor twee jaar met optie. Als opvolger blijft de transfervrije Sinan Bolat (31) in beeld.Naast PAOK (3-1-zege tegen Besiktas) kunnen de Buffalo's bij de loting op 31 augustus voor de derde voorronde van de CL (op 15 of 16 september) ook worden gekoppeld aan AZ (met 3-1 te sterk voor Viktoria Pilsen) of Rapid Wien (dat bij NK Lokomotiva uit Zagreb ging winnen met 0-1).KRC GenkHet Belang van Limburg citeert technisch directeur Dimitri de Condé, die op de transfermarkt nog zoekt naar een creatieve speler.De jonge aanvaller Adriano Bertaccini (20), die nog tot 2022 onder contract ligt maar vorig seizoen werd verhuurd aan KMSK Deinze, test bij de Oostenrijkse tweedeklasser Austria Lustenau. De Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport toonde ook belangstelling, maar beschikt niet over de gewenste financiële middelen voor een uitleenbeurt.STVVDe Portugese centrale verdediger Jorge Teixeira kreeg van het bondsparket een schorsingsvoorstel voor twee speeldagen, na zijn uitsluiting tegen KV Oostende. Daardoor mist de routinier het uitduel bij KAS Eupen en de thuiswedstrijd tegen R Antwerp FC.Op Stayen zijn ze ervan overtuigd dat ze vanaf september, en dit na overleg met de stadsdiensten van burgemeester Veerle Heeren, in totaal 1600 fans kunnen ontvangen voor de thuispartijen.Club BruggeHet Laatste Nieuws weet dat de Tsjechische kampioen Viktoria Pilsen aan Michael Krmencik denkt als nieuwe centrumspits. Club Brugge betaalde in januari dit jaar maar liefst 6,5 miljoen euro voor de 27-jarige Tsjechische international, die nog altijd niet wist te overtuigen.